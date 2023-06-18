エラー、バグ、質問 - ページ 598 1...591592593594595596597598599600601602603604605...3185 新しいコメント 削除済み 2011.12.12 20:24 #5971 どれも同じに見えるけど、何が違うの？ --- 2011.12.12 20:28 #5972 alexx_v: 同じように見えるのですが、どう違うのですか？ある通貨にバーがなく（例えばバーがなくなった）、現在の通貨にバーがある場合、値が足りないためドロップアウトする（端数が大きくなる）。ここが直したポイントです。 削除済み 2011.12.12 20:32 #5973 デフォルトですべての線の太さを同じにすることはできますか？もしくは、.mq5で。設定でどのように太さを指定しても、デフォルトで描画されます。 --- 2011.12.12 20:34 #5974 alexx_v: デフォルトですべての線の太さを同じにすることはできますか？ set Line_Thickness =1もっといいのは、.mq5に入れることだ。8つのmqhファイルを使用するため、できません。 削除済み 2011.12.12 20:58 #5975 sergeev:set Line_Thickness =1の順となります。）8つのmqhファイルを使用するため、うまくいきません。 は、好きな場所に置くことができないのでしょうか？ Serge 2011.12.12 22:33 #5976 sergeev: 上級TF通貨同期バージョン ソースコードを教えてください。 Serge 2011.12.12 22:35 #5977 sergeev: フォーラム4では、どのように市場分析に利用できるのか、誰も賢明なアイデアを出そうとしないのが残念です。ソースコードは8つのmqhファイルであるため、ex5.いくつかアイディアがあるので、話し合いましょう。どこかでアイデアを提案されたのでしょうか？似たような指標を自分なりに実感しているのですが、特にニューラルネットワークをつないでから観察すると面白いですね。 --- 2011.12.12 22:45 #5978 Graff:いくつかのアイディアがあるので、話し合いましょう。どこかで自分の考えを表現したのでしょうか？ ないですね、何も考えていないです。 削除済み 2011.12.12 23:34 #5979 アレクセイ、インジケーターでこのような不具合が起こることがあるんだ。また、プロパティを開いて適用するまでは、起動時にドル線が描かれるだけで終わってしまうこともあります。 Serge 2011.12.12 23:37 #5980 sergeev: 上位TF通貨と同期したバージョンインジケーターを見てみました。どうやらMT4からコードのブロックを受け継いだようです。//---- parameters // for monthly int mn_per = 12; int mn_fast = 2; // for weekly int w_per = 9; int w_fast = 3; // for daily int d_per = 5; int d_fast = 3; // for H4 int h4_per = 12; int h4_fast = 2; // for H1 int h1_per = 24; int h1_fast = 8; // for M30 int m30_per = 16; int m30_fast = 2; // for M15 int m15_per = 16; int m15_fast = 4; // for M5 int m5_per = 12; int m5_fast = 3; // for M1 int m1_per = 10; int m1_fast = 4; .... switch(Period()) { case 1: per1 = m1_per; per2 = m1_fast; break; case 5: per1 = m5_per; per2 = m5_fast; break; case 15: per1 = m15_per; per2 = m15_fast; break; case 30: per1 = m30_per; per2 = m30_fast; break; case 60: per1 = h1_per; per2 = h1_fast; break; case 240: per1 = h4_per; per2 = h4_fast; break; case 1440: per1 = d_per; per2 = d_fast; break; case 10080: per1 = w_per; per2 = w_fast; break; case 43200: per1 = mn_per; per2 = mn_fast; }これを無効にするオプション、つまりインプットで指定されたミューウィングの 期間を他の値を追加することなく使用するインジケーターのバージョンをリリースすることは可能でしょうか？ 1...591592593594595596597598599600601602603604605...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
同じように見えるのですが、どう違うのですか？
ある通貨にバーがなく（例えばバーがなくなった）、現在の通貨にバーがある場合、値が足りないためドロップアウトする（端数が大きくなる）。
ここが直したポイントです。
デフォルトですべての線の太さを同じにすることはできますか？
もっといいのは、.mq5に入れることだ。
8つのmqhファイルを使用するため、できません。
set Line_Thickness =1
の順となります。）
8つのmqhファイルを使用するため、うまくいきません。
上級TF通貨同期バージョン
フォーラム4では、どのように市場分析に利用できるのか、誰も賢明なアイデアを出そうとしないのが残念です。
ソースコードは8つのmqhファイルであるため、ex5.
いくつかアイディアがあるので、話し合いましょう。どこかでアイデアを提案されたのでしょうか？
似たような指標を自分なりに実感しているのですが、特にニューラルネットワークをつないでから観察すると面白いですね。
いくつかのアイディアがあるので、話し合いましょう。どこかで自分の考えを表現したのでしょうか？
アレクセイ、インジケーターでこのような不具合が起こることがあるんだ。
また、プロパティを開いて適用するまでは、起動時にドル線が描かれるだけで終わってしまうこともあります。
上位TF通貨と同期したバージョン
インジケーターを見てみました。どうやらMT4からコードのブロックを受け継いだようです。
これを無効にするオプション、つまりインプットで指定されたミューウィングの 期間を他の値を追加することなく使用するインジケーターのバージョンをリリースすることは可能でしょうか？