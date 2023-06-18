エラー、バグ、質問 - ページ 598

どれも同じに見えるけど、何が違うの？
 
alexx_v:

同じように見えるのですが、どう違うのですか？

ある通貨にバーがなく（例えばバーがなくなった）、現在の通貨にバーがある場合、値が足りないためドロップアウトする（端数が大きくなる）。

ここが直したポイントです。

デフォルトですべての線の太さを同じにすることはできますか？もしくは、.mq5で。設定でどのように太さを指定しても、デフォルトで描画されます。
 
alexx_v:

デフォルトですべての線の太さを同じにすることはできますか？
set Line_Thickness =1

もっといいのは、.mq5に入れることだ。

8つのmqhファイルを使用するため、できません。

sergeev:

set Line_Thickness =1

の順となります。）

8つのmqhファイルを使用するため、うまくいきません。

は、好きな場所に置くことができないのでしょうか？
 
sergeev:
上級TF通貨同期バージョン
ソースコードを教えてください。
 
sergeev:

フォーラム4では、どのように市場分析に利用できるのか、誰も賢明なアイデアを出そうとしないのが残念です。

ソースコードは8つのmqhファイルであるため、ex5.

いくつかアイディアがあるので、話し合いましょう。どこかでアイデアを提案されたのでしょうか？

似たような指標を自分なりに実感しているのですが、特にニューラルネットワークをつないでから観察すると面白いですね。

 
Graff:

いくつかのアイディアがあるので、話し合いましょう。どこかで自分の考えを表現したのでしょうか？

ないですね、何も考えていないです。
アレクセイ、インジケーターでこのような不具合が起こることがあるんだ。

また、プロパティを開いて適用するまでは、起動時にドル線が描かれるだけで終わってしまうこともあります。

 
sergeev:
上位TF通貨と同期したバージョン

インジケーターを見てみました。どうやらMT4からコードのブロックを受け継いだようです。

//---- parameters
// for monthly
int mn_per = 12;
int mn_fast = 2;
// for weekly
int w_per = 9;
int w_fast = 3;
// for daily
int d_per = 5;
int d_fast = 3;
// for H4
int h4_per = 12;
int h4_fast = 2;
// for H1
int h1_per = 24;
int h1_fast = 8;
// for M30
int m30_per = 16;
int m30_fast = 2;
// for M15
int m15_per = 16;
int m15_fast = 4;
// for M5
int m5_per = 12;
int m5_fast = 3;
// for M1
int m1_per = 10;
int m1_fast = 4;
....
   switch(Period())
     {
       case 1:     per1 = m1_per;  per2 = m1_fast;  break;
       case 5:     per1 = m5_per;  per2 = m5_fast;  break;
       case 15:    per1 = m15_per; per2 = m15_fast; break; 
       case 30:    per1 = m30_per; per2 = m30_fast; break;
       case 60:    per1 = h1_per;  per2 = h1_fast;  break;
       case 240:   per1 = h4_per;  per2 = h4_fast;  break;
       case 1440:  per1 = d_per;   per2 = d_fast;   break;
       case 10080: per1 = w_per;   per2 = w_fast;   break;
       case 43200: per1 = mn_per;  per2 = mn_fast;  
     }

これを無効にするオプション、つまりインプットで指定されたミューウィングの 期間を他の値を追加することなく使用するインジケーターのバージョンをリリースすることは可能でしょうか？

