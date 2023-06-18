エラー、バグ、質問 - ページ 477 1...470471472473474475476477478479480481482483484...3185 新しいコメント Alexander Puzikov 2011.08.01 14:43 #4761 stringo: あなたの場合、動的配列を 使用する必要があります。 ありがとうございます！ うまくいきました。 Andrey Vasiliev 2011.08.01 21:31 #4762 困難でなければ、テスターのエラーを修正する。ダニを処理する際、専門家は盲点となる。ティック処理中にシンボルの情報を更新することは不可能です。通常の取引ではこのようなことはなく、すべてのデータが更新されます。https://www.mql5.com/ru/forum/4270/page2#comment_87059この修正なしでは、取引エラーを正しく処理することはできません。 RefreshRates() внутри OnTick() www.mql5.com Если это невозможно, то как проще всего реализовать обработку ошибок торговых операций с проверкой котировок на обновление? Andrei 2011.08.01 22:07 #4763 最適化中に、すべての取引がプラス側になった場合、xmlレポートファイルは曲がっています。...訂正してください。 vyv 2011.08.02 10:43 #4764 私が何か理解していないか、FileClear()関数を作り忘れたかのどちらかです。さて、私の理解では、ファイルをクリアするには、1閉じる、2削除する、3開く、が必要です。- これはとても不便なことです。 Slava 2011.08.02 11:36 #4765 vyv: 私が何か理解していないか、FileClear()関数を作り忘れたかのどちらかです。 さて、私の理解では、ファイルをクリアするには、1閉じる、2削除する、3開く、が必要です。- これはとても不便なことです。 なぜ、ファイルをクリアする必要があるのですか？ファイルポインタを 0に移動し、書き込みを開始します。 vyv 2011.08.02 12:07 #4766 stringo: なぜクリアするのか？ファイルポインタを 0に移動し、書き込みを開始します。 ファイル内に5行ある場合。代わりに3を書きたい。ポインタをファイルの先頭に移動して、3...と書き込む。そしてその後ろには、さらに2人が...。そのため、ファイルには3行ではなく5行が含まれています - shield... Rashid Umarov 2011.08.02 12:13 #4767 vyv: ファイル内に5行ある場合。3で上書きしたい。ポインタをファイルの先頭に移動し、3...と書き込む。そして、その後ろにさらに2人...。そのため、ファイル内の行数が3行から5行になり、シールド...書き込み専用フラグFILE_WRITEで ファイルを開き、好きなように書き込んで ください。それ以前のものは削除されます。読み取りフラグと書き込みフラグを使った作業には、いくつかの特殊性があります。 FILE_READ が指定された場合、既に存在するファイルを開こうとする。ファイルが存在しない場合は、ファイルを開くことができないので、新しいファイルは作成されません。FILE_READ|FILE_WRITE の場合 - その名前のファイルがない場合、新しいファイルが作成されます。FILE_WRITE の場合 - ファイルはゼロサイズで再作成される。 Slava 2011.08.02 12:29 #4768 FileChangeSize関数が必要なようです TheXpert 2011.08.02 12:31 #4769 WinAPIには、SetEndOfFile関数があります。 Vladimir Gomonov 2011.08.02 13:02 #4770 stringo:FileChangeSize関数が必要なようです。そして、ファイルやフォルダのリネーム 機能も忘れている。// OK、FileMove(...)でリネームできるのは認めるが、フォルダの場合はアナログも必要だ。:) 1...470471472473474475476477478479480481482483484...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたの場合、動的配列を 使用する必要があります。
ありがとうございます！ うまくいきました。
困難でなければ、テスターのエラーを修正する。
ダニを処理する際、専門家は盲点となる。ティック処理中にシンボルの情報を更新することは不可能です。
通常の取引ではこのようなことはなく、すべてのデータが更新されます。
https://www.mql5.com/ru/forum/4270/page2#comment_87059
この修正なしでは、取引エラーを正しく処理することはできません。
最適化中に、すべての取引がプラス側になった場合、xmlレポートファイルは曲がっています。
...訂正してください。
私が何か理解していないか、FileClear()関数を作り忘れたかのどちらかです。
さて、私の理解では、ファイルをクリアするには、1閉じる、2削除する、3開く、が必要です。- これはとても不便なことです。
私が何か理解していないか、FileClear()関数を作り忘れたかのどちらかです。
さて、私の理解では、ファイルをクリアするには、1閉じる、2削除する、3開く、が必要です。- これはとても不便なことです。
なぜクリアするのか？ファイルポインタを 0に移動し、書き込みを開始します。
ファイル内に5行ある場合。3で上書きしたい。ポインタをファイルの先頭に移動し、3...と書き込む。そして、その後ろにさらに2人...。そのため、ファイル内の行数が3行から5行になり、シールド...
書き込み専用フラグFILE_WRITEで ファイルを開き、好きなように書き込んで ください。それ以前のものは削除されます。
読み取りフラグと書き込みフラグを使った作業には、いくつかの特殊性があります。
FileChangeSize関数が必要なようです
FileChangeSize関数が必要なようです。
そして、ファイルやフォルダのリネーム 機能も忘れている。
// OK、FileMove(...)でリネームできるのは認めるが、フォルダの場合はアナログも必要だ。:)