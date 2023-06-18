エラー、バグ、質問 - ページ 473

TheXpert:

バグかと思ってた(・∀・)

もうひとつの質問ですが、クラスにstaticとconstantのメンバを導入する予定はあるのでしょうか？

静止画メンバーを予定。
 
marketeer:

追伸：実は、そこに渡すべきはカンマではないのですが、セパレータがコードではなく文字列である自作の関数をずっと使っていたため、そのような間違いを犯しました - イミフ、その方が便利です。第2パラメータにStringGetCharacter(",", 0) を記述する必要があります。

それを1行にまとめ、2行の入力ラインも組み立てました。大丈夫です :)

   StringSplit(Smbl_Crrnt+","+Smbl_,StringGetCharacter(",",0),Smbl_m);
 
tester_el_pro:

残念ながら、あなたは読めないような書式で書いていますね。

入出力データの完全なレイアウト、環境の説明、テスト指標そのものを含む、明確な再現性のある例を提供すること。

そうでなければ、このモードでは、大きな仮定と控えめな表現で、何でも導き出すことができます。

Renat:

残念ながら、あなたは、単に読むことができないような書式で書いています。

入出力データの完全なレイアウト、環境の説明、テスト指標そのものを含む、明確な再現性のある例を提供すること。

そうでなければ、このモードでは膨大な仮定と控えめな表現で、何でも導き出すことができるのです。


テンプレートの マージンサイズを保存しないのはどうでしょうか？


mt4 で- 保存します ...

 

始値には、ポイントの後に5桁以上の数字があることに気づく。こんなんでいいのか？

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
tol64:

始値には、ポイントの後に5桁以上の数字があることに気づく。こんなんでいいのか？

そうですね、そうかもしれませんね...。
 
Interesting:
そうですね、そうかもしれませんね...。
この場合、ポジションは手動で開かれました。EAで価格を正規化すれば、これも可能なのでしょうか?）
tol64:
この場合、ポジションは手動で開かれました。EAで価格を正規化すれば、これも観測できるのでしょうか?）
これは、複数の取引で形成されたポジションの始値を 再計算する際に観察されます。全取引の平均価格を算出するために、特別な計算式を使用しています。
Interesting:
そうですね、そうかもしれませんね...。


マッドハウス:))


より多くのサイン、より多くの混乱、目を見張るような．

:(

tester_el_pro:

マッドハウス:))

より多くのサイン、より多くの混乱、目を見張るような．

:(

間違っている、単純な計算で...

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
