バグかと思ってた(・∀・)
もうひとつの質問ですが、クラスにstaticとconstantのメンバを導入する予定はあるのでしょうか？
追伸：実は、そこに渡すべきはカンマではないのですが、セパレータがコードではなく文字列である自作の関数をずっと使っていたため、そのような間違いを犯しました - イミフ、その方が便利です。第2パラメータにStringGetCharacter(",", 0) を記述する必要があります。
それを1行にまとめ、2行の入力ラインも組み立てました。大丈夫です :)
残念ながら、あなたは読めないような書式で書いていますね。
入出力データの完全なレイアウト、環境の説明、テスト指標そのものを含む、明確な再現性のある例を提供すること。
そうでなければ、このモードでは、大きな仮定と控えめな表現で、何でも導き出すことができます。
テンプレートの右 マージンサイズを保存しないのはどうでしょうか？
mt4 で- 保存します ...
始値には、ポイントの後に5桁以上の数字があることに気づく。こんなんでいいのか？
そうですね、そうかもしれませんね...。
この場合、ポジションは手動で開かれました。EAで価格を正規化すれば、これも観測できるのでしょうか?）
間違っている、単純な計算で...