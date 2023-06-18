エラー、バグ、質問 - ページ 472 1...465466467468469470471472473474475476477478479...3185 新しいコメント TheXpert 2011.07.26 17:29 #4711 こっちの方がシンプルでいいよね -- ',' Stanislav Korotky 2011.07.26 17:32 #4712 TheXpert: この方が簡単だ--『、』。 あ、そうか、ドキュメントの例を見たんだ;-)。セパレータは連続した文字に することができるので、私は今でもどこでも文字列セパレータ付きの私の関数を使用しています。 Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5 Andrew Petras 2011.07.26 17:43 #4713 marketeer: 2つのセットはありません。文字列と配列。結局はみんな同じ価値観なんですね。 区切りの良い文字列にする... И?セル単位で入力が必要です。StringSplitに 感謝します。ヘルプには全く載っていない。 Andrew Petras 2011.07.26 17:46 #4714 考えないといけないですね。原則的に、オプションでもある。皆さん、ありがとうございました。 Rashid Umarov 2011.07.26 17:50 #4715 Silent:StringSplitをありがとうございました。ヘルプには全く載っていない。StringSplit である。最新版をダウンロードする、これを行うには単に現在のヘルプファイルを削除することができます、エディタは、あなたがそれにアクセスする最初の時に現在の現在のバージョンをアップロードします。 Andrew Petras 2011.07.26 17:58 #4716 Rosh:StringSplitが あります。新しいバージョンをダウンロードする。これを行うには、現在のヘルプファイルを削除するだけで、エディタは最初にアクセスしたときに現在の最新のものをアップロードします。 はい、今持っています、ありがとうございました。 TheXpert 2011.07.26 17:59 #4717 誰か答えてくれないかなぁ・・・。ここにも、SDにも、何の言葉もない...。 Ilyas 2011.07.26 18:02 #4718 MQL5では、C++のようなスコープがありません。そのため、クラス内部の宣言はすべて外部から見えるようになっています。 Stanislav Korotky 2011.07.26 18:02 #4719 TheXpert: 誰か答えてくれないかなぁ・・・。ここにも、SDにも、言葉はない...。 SRのタスクが12個もあって、その全てに言葉がないのでご心配なく;-)。 TheXpert 2011.07.26 18:11 #4720 mql5: MQL5には、C++のようなスコープがありません。そのため、クラス内部の宣言はすべて外部で見ることができます。ぐぬぬ、バグだと思ってたのに。もう一つの質問ですが、クラスにstaticとconstantのメンバを 導入する予定はありますか？-- 普通に足りないところをどうすればいいのか、まだわかっていないんです。そして、コードページについての質問もありました。#180052...一応、クラスでも授業はできないんですか？外からは見えません。 心配しないでください、SDには十数個のタスクがあり、その全てに沈黙しています;-)。 露骨に初歩的なレベルの問題に時間を割かれ、彼ら以外には答えられそうにない問題が無視されるのは残念です。 1...465466467468469470471472473474475476477478479...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この方が簡単だ--『、』。
2つのセットはありません。
文字列と配列。結局はみんな同じ価値観なんですね。
区切りの良い文字列にする...
И?セル単位で入力が必要です。
StringSplitに 感謝します。ヘルプには全く載っていない。
StringSplitをありがとうございました。ヘルプには全く載っていない。
StringSplitが あります。新しいバージョンをダウンロードする。これを行うには、現在のヘルプファイルを削除するだけで、エディタは最初にアクセスしたときに現在の最新のものをアップロードします。
誰か答えてくれないかなぁ・・・。ここにも、SDにも、言葉はない...。
MQL5には、C++のようなスコープがありません。そのため、クラス内部の宣言はすべて外部で見ることができます。
ぐぬぬ、バグだと思ってたのに。
もう一つの質問ですが、クラスにstaticとconstantのメンバを 導入する予定はありますか？-- 普通に足りないところをどうすればいいのか、まだわかっていないんです。
そして、コードページについての質問もありました。#180052
...一応、クラスでも授業はできないんですか？
心配しないでください、SDには十数個のタスクがあり、その全てに沈黙しています;-)。