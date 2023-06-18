エラー、バグ、質問 - ページ 472

こっちの方がシンプルでいいよね -- ','
 
TheXpert:
この方が簡単だ--『、』。
あ、そうか、ドキュメントの例を見たんだ;-)。セパレータは連続した文字に することができるので、私は今でもどこでも文字列セパレータ付きの私の関数を使用しています。
marketeer:
2つのセットはありません。

文字列と配列。結局はみんな同じ価値観なんですね。


区切りの良い文字列にする...

И?セル単位で入力が必要です。

StringSplitに 感謝します。ヘルプには全く載っていない。

 
考えないといけないですね。原則的に、オプションでもある。皆さん、ありがとうございました。
 
Silent:

StringSplitをありがとうございました。ヘルプには全く載っていない。

StringSplit である。最新版をダウンロードする、これを行うには単に現在のヘルプファイルを削除することができます、エディタは、あなたがそれにアクセスする最初の時に現在の現在のバージョンをアップロードします。
 
Rosh:
StringSplitが あります。新しいバージョンをダウンロードする。これを行うには、現在のヘルプファイルを削除するだけで、エディタは最初にアクセスしたときに現在の最新のものをアップロードします。
はい、今持っています、ありがとうございました。
 
誰か答えてくれないかなぁ・・・。ここにも、SDにも、何の言葉もない...。
 
MQL5では、C++のようなスコープがありません。そのため、クラス内部の宣言はすべて外部から見えるようになっています。
 
TheXpert:
誰か答えてくれないかなぁ・・・。ここにも、SDにも、言葉はない...。
SRのタスクが12個もあって、その全てに言葉がないのでご心配なく;-)。
 
mql5:
MQL5には、C++のようなスコープがありません。そのため、クラス内部の宣言はすべて外部で見ることができます。

ぐぬぬ、バグだと思ってたのに。

もう一つの質問ですが、クラスにstaticとconstantのメンバを 導入する予定はありますか？-- 普通に足りないところをどうすればいいのか、まだわかっていないんです。

そして、コードページについての質問もありました。#180052

...一応、クラスでも授業はできないんですか？

外からは見えません
心配しないでください、SDには十数個のタスクがあり、その全てに沈黙しています;-)。
露骨に初歩的なレベルの問題に時間を割かれ、彼ら以外には答えられそうにない問題が無視されるのは残念です。
