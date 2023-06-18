エラー、バグ、質問 - ページ 322 1...315316317318319320321322323324325326327328329...3185 新しいコメント 削除済み 2011.03.02 08:24 #3211 Renat: 404 ビルドのテスターは、標準の Moving Average Expert Advisor をテストするときにもクラッシュするのですね。移動平均線 とMACDの両方で混乱が発生する... Rashid Umarov 2011.03.02 08:31 #3212 52_rus: テスト：TF H1 上のMACDサンプル1年分。第1回テスト直後、第2回テスト：MACDサンプルはTFで1年分 Н4 ; レポートでは、TFH1での 最初のテストの結果を得ることができます。 最初のテストから5分待って、別のTFで次のテストを実行すると、最初のテストレポートとは異なる、新しい正しいレポートが得られます。 ビルド404 同様の問題へのリンクhttps://www.mql5.com/ru/forum/3139 メッセージをありがとうございました。再現、修正します。 vda 2011.03.02 10:36 #3213 皆さん、こんにちは。Expert Advisorのコードをいくつか書きました。 double Open1[1],Open2[1]; int data1=CopyOpen(Symbol1,0,1,1,Open1); int data2=CopyOpen(Symbol1,0,5,1,Open2); double ss=MathAbs(Open1[0]-Open2[0]); 1小節と5小節の差を計算します。ログにプリントさ れる で、こうなりました。 ssはモジュロの違いであり、このラインの前にはオープンナンバーの1と5のバーがあります。 この差はどのように計算されているかは不明ですが、すべての i 番目の バー、通貨、TF。10件に1件の割合で表示されます。もしかして、サービスなのか、私が何か勘違いしているのか？ ...私の思い違い？ Test Account 2011.03.02 11:06 #3214 alexluek:皆さん、こんにちは。Expert Advisorのコードをいくつか書きました。 1小節と5小節の差を計算します。Printでログに出力するこれはどうでしょう？Print(DoubleToString(ss,SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS))); vda 2011.03.02 13:05 #3215 alexvd: これはどうでしょう？ OK、テスターが完成したら3-4時間後に確認します。 が、なぜPrintで このようなこと（数値変換）が行われるのかは不明です。 そのように計算され、Expert Advisorがそのように動作するのであれば。 もしかして、コードで同じことをするとヒントがあるのでは？ そうすれば、あなたの作ったものをコードで試すことができるようになります。 Документация по MQL5: Общие функции / Print www.mql5.com Общие функции / Print - Документация по MQL5 vda 2011.03.02 15:16 #3216 同じ ... Aleksandr Chugunov 2011.03.02 15:23 #3217 alexluek:同じ ...差分を正規化するdouble ss=MathAbs(NormalizeDouble(Open1[0]-Open2[0], SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS)));https://www.mql5.com/ru/articles/1561https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedoublehttps://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/doubleってかdouble ss=NormalizeDouble(MathAbs(Open1[0]-Open2[0]), SymbolInfoInteger(Symbol1,SYMBOL_DIGITS)); Особенности работы с числами типа double в MQL4 - Статьи по MQL4 www.mql5.com Особенности работы с числами типа double в MQL4 - Статьи по MQL4: примеры использования экспертов, тестирования и оптимизации vda 2011.03.02 16:37 #3218 AlexSTAL: 差分を正規化する https://www.mql5.com/ru/articles/1561 https://www.mql5.com/ru/docs/convert/normalizedouble https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double っつうか 1時間か2時間後に試してみて、返信します...。 Slava 2011.03.02 16:41 #3219 alexluek: 1時間か2時間後に試してみます・・・。 手始めにヘルプで実数値を読んでみましょう。 vda 2011.03.02 16:44 #3220 ふむふむ復活しました。possible loss of data due to type conversionおそらく何かを見逃しているNormalizeDouble配列処理と同様（例えば、...[1]-identify と [0] - use を混同しないように）。 1...315316317318319320321322323324325326327328329...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
404 ビルドのテスターは、標準の Moving Average Expert Advisor をテストするときにもクラッシュするのですね。
テスト：TF H1 上のMACDサンプル1年分。第1回テスト直後、第2回テスト：MACDサンプルはTFで1年分 Н4 ; レポートでは、TFH1での 最初のテストの結果を得ることができます。
最初のテストから5分待って、別のTFで次のテストを実行すると、最初のテストレポートとは異なる、新しい正しいレポートが得られます。
ビルド404
同様の問題へのリンクhttps://www.mql5.com/ru/forum/3139
皆さん、こんにちは。Expert Advisorのコードをいくつか書きました。
1小節と5小節の差を計算します。ログにプリントさ れる
で、こうなりました。
ssはモジュロの違いであり、このラインの前にはオープンナンバーの1と5のバーがあります。
この差はどのように計算されているかは不明ですが、すべての i 番目の
バー、通貨、TF。10件に1件の割合で表示されます。もしかして、サービスなのか、私が何か勘違いしているのか？
...私の思い違い？
これはどうでしょう？
OK、テスターが完成したら3-4時間後に確認します。
が、なぜPrintで このようなこと（数値変換）が行われるのかは不明です。
そのように計算され、Expert Advisorがそのように動作するのであれば。
もしかして、コードで同じことをするとヒントがあるのでは？
そうすれば、あなたの作ったものをコードで試すことができるようになります。
差分を正規化する
1時間か2時間後に試してみて、返信します...。
ふむふむ復活しました。
おそらく何かを見逃しているNormalizeDouble
配列処理と同様（例えば、...[1]-identify と [0] - use を混同しないように）。