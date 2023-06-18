エラー、バグ、質問 - ページ 319 1...312313314315316317318319320321322323324325326...3185 新しいコメント Дмитрий Александрович 2011.02.28 19:57 #3181 a483483:ストラテジーテストを停止した後の画面です。複数のプロセスがそれぞれ4GBのメモリを保持していることがわかる。 これはバグなのでしょうか？ うわー100ギガバイトのRAM！？ テスターは、同じ履歴のインターバルでしばらくしてから簡単なテストをするために、しばらくキャッシュを上げたままにしておく...。 Renat Fatkhullin 2011.02.28 21:19 #3182 a483483:ストラテジーテストを停止した後の画面です。複数のプロセスがそれぞれ4GBのメモリを保持していることがわかる。 これはバグなのでしょうか？端末自体は404ビルドかそれ以前のものでしょうか？ 404であれば、バグです。エージェント側のログを添付できますか？ Renat Fatkhullin 2011.02.28 21:25 #3183 a483483:ストラテジーテストを停止した後の画面です。複数のプロセスがそれぞれ4GBのメモリを保持していることがわかる。これはバグなのでしょうか？ローカルエージェントは、テストを停止した後、さらに5分間、キャッシュを上げた状態でメモリ内に留まり、新しいタスクを待ちます。5分以内に誰もロードしない場合、自動的にアンロードされ、すべてのリソースが解放されます。この待機メカニズムにより、エージェントは、インフラを準備・増強することを犠牲にして、繰り返されるタスクの応答速度を上げることができました。ps: これらはローカルエージェントです。サービスとして動作するリモートエージェントはオフロードされませんが、ダウンタイム後にリソースを解放することもあります。 MathX 2011.02.28 23:58 #3184 2通のメールについてのお返事ありがとうございました。 ストラテジーテスター(MT5)で面白い挙動に遭遇しました。 どうしてそうなるのか、ちょっと不思議なんですが......。 Alexey Kozlov 2011.03.01 01:35 #3185 ターミナルバージョン5.0 404（Fibo社製）Windows 7 x64 Home 拡張親愛なる皆様へこの問題に取り組むのは3回 目です。Windows7 x64で外部ライブラリを作成すると、いくつかの奇跡が起こります。もう一度、度を超すと、結果は無限大になるのです一番不思議なのは、最初、ライブラリを作成して、別のインジケータでテストしたところ、すべてOKだったことです。その後、機能をアップデートしたら、今度は......。桁を変数に置き換えるようなゲームをしてみましたが、役に立ちませんでした。結果は、やはりMathPow(10,_Digits)=INfinity!他の機能もパニックを起こし始める。この問題は、機能をプログラム本体に移動させた場合には発生しませんし、Windows XPでは、この問題は単純に存在しません!ありがとうございます。 Renat Fatkhullin 2011.03.01 05:17 #3186 ストップロスは2ピップスですが、これは現役のアカウントでは不十分なようです。MathPowは 整理されますが、エラーが発生するコードをすぐに提供したほうがよいでしょう。コードがなければ、何度書いても効果がありません。 Alexey Kozlov 2011.03.01 10:07 #3187 Renat: ストップロスは2ピップスですが、これは現役のアカウントでは不十分なようです。MathPowは整理されますが、エラーが出るコードをすぐに提供した方が良いでしょう。コードがなければ、何度送っても効果がありません。 コードとその結果を繰り返しTIMVOX経由だけでなく、ALEXVDに送信する...。 Renat Fatkhullin 2011.03.01 10:38 #3188 ありがとうございます。確認し、修正いたします。 Aleksandr Chugunov 2011.03.01 11:02 #3189 Renat: ありがとうございます。確認し、修正いたします。レナート！一度質問したことがあるのですが、みんな無視していました。x64版ではなぜこんなにエラーが多いのですか？そこは根本的にコードが違うのか、それとも何か関係があるのか？x64のコンパイラに出会ったことがないだけで Slava 2011.03.01 11:07 #3190 AlexSTAL: x64版ではなぜこんなにエラーが多いのですか？そこは根本的にコードが違うのか、それとも何か関係があるのか？ x64のコンパイラに出会ったことがないだけで コードが根本的に違う 1...312313314315316317318319320321322323324325326...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
テスターは、同じ履歴のインターバルでしばらくしてから簡単なテストをするために、しばらくキャッシュを上げたままにしておく...。
端末自体は404ビルドかそれ以前のものでしょうか？
404であれば、バグです。エージェント側のログを添付できますか？
ローカルエージェントは、テストを停止した後、さらに5分間、キャッシュを上げた状態でメモリ内に留まり、新しいタスクを待ちます。5分以内に誰もロードしない場合、自動的にアンロードされ、すべてのリソースが解放されます。
この待機メカニズムにより、エージェントは、インフラを準備・増強することを犠牲にして、繰り返されるタスクの応答速度を上げることができました。
ps: これらはローカルエージェントです。サービスとして動作するリモートエージェントはオフロードされませんが、ダウンタイム後にリソースを解放することもあります。
2通のメールについてのお返事ありがとうございました。
ストラテジーテスター(MT5)で面白い挙動に遭遇しました。
どうしてそうなるのか、ちょっと不思議なんですが......。
ターミナルバージョン5.0 404（Fibo社製）
Windows 7 x64 Home 拡張
親愛なる皆様へこの問題に取り組むのは3回 目です。Windows7 x64で外部ライブラリを作成すると、いくつかの奇跡が起こります。
もう一度、度を超すと、結果は無限大になるのです一番不思議なのは、最初、ライブラリを作成して、別のインジケータでテストしたところ、すべてOKだったことです。その後、機能をアップデートしたら、今度は......。
桁を変数に置き換えるようなゲームをしてみましたが、役に立ちませんでした。結果は、やはりMathPow(10,_Digits)=INfinity!
他の機能もパニックを起こし始める。
この問題は、機能をプログラム本体に移動させた場合には発生しませんし、Windows XPでは、この問題は単純に存在しません!
ありがとうございます。
ストップロスは2ピップスですが、これは現役のアカウントでは不十分なようです。MathPowは整理されますが、エラーが出るコードをすぐに提供した方が良いでしょう。コードがなければ、何度送っても効果がありません。
ありがとうございます。確認し、修正いたします。
レナート！
一度質問したことがあるのですが、みんな無視していました。
x64版ではなぜこんなにエラーが多いのですか？そこは根本的にコードが違うのか、それとも何か関係があるのか？
x64のコンパイラに出会ったことがないだけで
