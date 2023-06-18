エラー、バグ、質問 - ページ 319

a483483:

ストラテジーテストを停止した後の画面です。複数のプロセスがそれぞれ4GBのメモリを保持していることがわかる。

これはバグなのでしょうか？

うわー100ギガバイトのRAM！？
テスターは、同じ履歴のインターバルでしばらくしてから簡単なテストをするために、しばらくキャッシュを上げたままにしておく...。
 
端末自体は404ビルドかそれ以前のものでしょうか？

404であれば、バグです。エージェント側のログを添付できますか？

 
ローカルエージェントは、テストを停止した後、さらに5分間、キャッシュを上げた状態でメモリ内に留まり、新しいタスクを待ちます。5分以内に誰もロードしない場合、自動的にアンロードされ、すべてのリソースが解放されます。

この待機メカニズムにより、エージェントは、インフラを準備・増強することを犠牲にして、繰り返されるタスクの応答速度を上げることができました。

ps: これらはローカルエージェントです。サービスとして動作するリモートエージェントはオフロードされませんが、ダウンタイム後にリソースを解放することもあります。

 

2通のメールについてのお返事ありがとうございました。

ストラテジーテスター(MT5)で面白い挙動に遭遇しました。

停留所

どうしてそうなるのか、ちょっと不思議なんですが......。

 

ターミナルバージョン5.0 404（Fibo社製）

Windows 7 x64 Home 拡張

親愛なる皆様へこの問題に取り組むのは3回 目です。Windows7 x64で外部ライブラリを作成すると、いくつかの奇跡が起こります。

もう一度、度を超すと、結果は無限大になるのです一番不思議なのは、最初、ライブラリを作成して、別のインジケータでテストしたところ、すべてOKだったことです。その後、機能をアップデートしたら、今度は......。

桁を変数に置き換えるようなゲームをしてみましたが、役に立ちませんでした。結果は、やはりMathPow(10,_Digits)=INfinity!

他の機能もパニックを起こし始める。

この問題は、機能をプログラム本体に移動させた場合には発生しませんし、Windows XPでは、この問題は単純に存在しません!

ありがとうございます。

 
ストップロスは2ピップスですが、これは現役のアカウントでは不十分なようです。MathPowは 整理されますが、エラーが発生するコードをすぐに提供したほうがよいでしょう。コードがなければ、何度書いても効果がありません。
 
コードとその結果を繰り返しTIMVOX経由だけでなく、ALEXVDに送信する...。
 
ありがとうございます。確認し、修正いたします。
 
ありがとうございます。確認し、修正いたします。

レナート！

一度質問したことがあるのですが、みんな無視していました。

x64版ではなぜこんなにエラーが多いのですか？そこは根本的にコードが違うのか、それとも何か関係があるのか？

x64のコンパイラに出会ったことがないだけで

 
コードが根本的に違う
