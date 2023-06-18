エラー、バグ、質問 - ページ 318

MathX:

そしてもう一つの質問。

EAから複数のアドレスにメールを送るにはどうしたらよいですか？

MT5では、設定で指定するアドレスは1つだけで、SendMailはそのアドレスにレターを送信します。

2つの住所に送りたいのですが。

私が知っている限りでは、いくつかのバリエーションがあります。

1.Win APIを使用してメッセージを送信します。

2.自作のメールソフトで手紙を送る（DLLで実装）。

3.取引端末を 2台設置し、両方から別々のアドレスに送信する。

この質問は古いフォーラムで提起されたようですが、すぐに枝を見つけることができません（そのような枝があったことは正確に覚えています）...。

掘り出しましたので、こちらで ご覧ください（最後の投稿が特に注目です）。

こんにちは！MQL5をインストールしてから、編集時のプログラムテキストの表示に不具合が発生しました。テキストを選択すると位置が変わります。キーボードから入力したときに、カーソル位置に新しい文字が表示されない。再インストールしても改善されません。この問題はどうすれば解決するのでしょうか？



Liric86:

こんにちは！MQL5をインストール後、編集中のプログラムテキストが表示されない不具合が発生しています。テキストを選択すると位置が変わります。キーボードから入力したときに、カーソル位置に新しい文字が表示されない。再インストールしても改善されません。この問題はどうすれば解決するのでしょうか。
詳細な説明とスクリーンショットを添えて、サービスク（プロフィールから応募）する方が簡単かもしれませんね...。
 

MQ開発者の皆様へ。図形（長方形、三角形、楕円）の2つの性質を1つにまとめた理由を教えてください。

背景/前面に 描画するプロパティと、輪郭/塗りつぶしを 描画するプロパティのことです。

今は1つのプロパティで 背景/塗りつぶし/前景に 描画するようになっています。

時間/価格オブジェクトをフォアグラウンドで埋める必要がある場合はどうすればよいでしょうか？

ZS あるいは、背景に輪郭を描く？

 
Urain:

MQ開発者の皆様へ。図形（長方形、三角形、楕円）の2つの性質を1つにまとめた理由を教えてください。

そう、それは明らかに私たちのミスです。これらのプロパティを分離します。

この先、多くの改良と新機能を搭載したオブジェクトを用意しています。

 
Renat:

そう、それは明らかに私たちのミスです。これらの性質を分けて考えましょう。

この先、施設の改善や新機能が目白押しです。

ありがとうございます、それはよかったです。
 

なぜ、プロパティ検索機能なのか

ChartGet...(chart_id,...);
ObjectGet...(chart_id,name,...);

は、プロパティ設定機能より10倍も遅いのですか？

ChartSet...(chart_id,...,...);
ObjectSet...(chart_id,name,...,...);
 
Urain:

なぜ、プロパティ検索機能なのか

は、プロパティ設定機能より10倍も遅いのですか？


シンクロニシティ／アシンクロニシティの問題ですね。

...得...- 結果が返ってくることを期待して、...セット...- いいえ。

 

これはどういうことでしょうか。

EH 0 Core 1 19:03:37 connect closed
QQ 0 Core 1 19:03:58 connecting to 127.0.0.1:3000
KD 0 Core 1 19:03:58 connected
QF 0 Core 1 19:03:58 authorized (agent build 404)
OL 0 Tester 19:03:58 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): testing of ExpertsGannTest002.ex5 2001.01.04 00:00から2011.02.00まで。20 00:00 開始予定
PN 0 Core 1 19:03:58共通同期完了
DD 0 Core 1 19:03:58初期預金 0.00 , leverage 1:0
OM 0 Core 1 19:03:58 successfully initialized
FI 0 Core 1 19:03:58 111 bytes of total initialization data received
FO 0 Core 1 19:03:58 Intel Pentium 4 3.00GHz, 3071 MB, PR22
MD 3 Core 1 19:03:58empty test mode means no history and nosymbol info for
PQ 0 Core 1 19:03:58,M0: 1970年からテスト 中です。01.01 00:00 から 1970.01.01 00:00:00開始
IF 2 Core 1 19:03:58 testerはエキスパート初期化に失敗したため停止
FE 0 Core 1 19:03:58 log file "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000logs20110228.log" written
DJ 0 Core 1 19:03:58 connect closed

 

メモリリーク

ストラテジーテストを停止した後の画面です。複数のプロセスがそれぞれ4GBのメモリを保持していることがわかる。

これはバグなのでしょうか？

