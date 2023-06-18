エラー、バグ、質問 - ページ 318 1...311312313314315316317318319320321322323324325...3185 新しいコメント 削除済み 2011.02.27 05:20 #3171 MathX:そしてもう一つの質問。 EAから複数のアドレスにメールを送るにはどうしたらよいですか？ MT5では、設定で指定するアドレスは1つだけで、SendMailはそのアドレスにレターを送信します。 2つの住所に送りたいのですが。私が知っている限りでは、いくつかのバリエーションがあります。1.Win APIを使用してメッセージを送信します。2.自作のメールソフトで手紙を送る（DLLで実装）。3.取引端末を 2台設置し、両方から別々のアドレスに送信する。追記この質問は古いフォーラムで提起されたようですが、すぐに枝を見つけることができません（そのような枝があったことは正確に覚えています）...。掘り出しましたので、こちらで ご覧ください（最後の投稿が特に注目です）。 Как отправить из эксперта e-mail на несколько адресов? - MQL4 форум www.mql5.com Как отправить из эксперта e-mail на несколько адресов? - MQL4 форум Liric86 2011.02.27 14:15 #3172 こんにちは！MQL5をインストールしてから、編集時のプログラムテキストの表示に不具合が発生しました。テキストを選択すると位置が変わります。キーボードから入力したときに、カーソル位置に新しい文字が表示されない。再インストールしても改善されません。この問題はどうすれば解決するのでしょうか？ 削除済み 2011.02.27 14:19 #3173 Liric86: こんにちは！MQL5をインストール後、編集中のプログラムテキストが表示されない不具合が発生しています。テキストを選択すると位置が変わります。キーボードから入力したときに、カーソル位置に新しい文字が表示されない。再インストールしても改善されません。この問題はどうすれば解決するのでしょうか。 詳細な説明とスクリーンショットを添えて、サービスク（プロフィールから応募）する方が簡単かもしれませんね...。 Mykola Demko 2011.02.28 14:12 #3174 MQ開発者の皆様へ。図形（長方形、三角形、楕円）の2つの性質を1つにまとめた理由を教えてください。背景/前面に 描画するプロパティと、輪郭/塗りつぶしを 描画するプロパティのことです。今は1つのプロパティで 背景/塗りつぶし/前景に 描画するようになっています。時間/価格オブジェクトをフォアグラウンドで埋める必要がある場合はどうすればよいでしょうか？ZS あるいは、背景に輪郭を描く？ Renat Fatkhullin 2011.02.28 15:14 #3175 Urain:MQ開発者の皆様へ。図形（長方形、三角形、楕円）の2つの性質を1つにまとめた理由を教えてください。そう、それは明らかに私たちのミスです。これらのプロパティを分離します。この先、多くの改良と新機能を搭載したオブジェクトを用意しています。 Mykola Demko 2011.02.28 15:58 #3176 Renat:そう、それは明らかに私たちのミスです。これらの性質を分けて考えましょう。この先、施設の改善や新機能が目白押しです。 ありがとうございます、それはよかったです。 Mykola Demko 2011.02.28 18:00 #3177 なぜ、プロパティ検索機能なのかChartGet...(chart_id,...); ObjectGet...(chart_id,name,...);は、プロパティ設定機能より10倍も遅いのですか？ChartSet...(chart_id,...,...); ObjectSet...(chart_id,name,...,...); Test Account 2011.02.28 18:49 #3178 Urain:なぜ、プロパティ検索機能なのかは、プロパティ設定機能より10倍も遅いのですか？シンクロニシティ／アシンクロニシティの問題ですね。...得...- 結果が返ってくることを期待して、...セット...- いいえ。 Dmitriy Skub 2011.02.28 19:09 #3179 これはどういうことでしょうか。EH 0 Core 1 19:03:37 connect closed QQ 0 Core 1 19:03:58 connecting to 127.0.0.1:3000 KD 0 Core 1 19:03:58 connected QF 0 Core 1 19:03:58 authorized (agent build 404) OL 0 Tester 19:03:58 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): testing of ExpertsGannTest002.ex5 2001.01.04 00:00から2011.02.00まで。20 00:00 開始予定 PN 0 Core 1 19:03:58共通同期完了 DD 0 Core 1 19:03:58初期預金 0.00 , leverage 1:0 OM 0 Core 1 19:03:58 successfully initialized FI 0 Core 1 19:03:58 111 bytes of total initialization data received FO 0 Core 1 19:03:58 Intel Pentium 4 3.00GHz, 3071 MB, PR22 MD 3 Core 1 19:03:58empty test mode means no history and nosymbol info for PQ 0 Core 1 19:03:58,M0: 1970年からテスト 中です。01.01 00:00 から 1970.01.01 00:00:00開始 IF 2 Core 1 19:03:58 testerはエキスパート初期化に失敗したため停止 FE 0 Core 1 19:03:58 log file "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000logs20110228.log" written DJ 0 Core 1 19:03:58 connect closed Errors, bugs, questions "ダミー "からの質問 MetaTrader 5 Strategy Tester a483483 2011.02.28 19:45 #3180 ストラテジーテストを停止した後の画面です。複数のプロセスがそれぞれ4GBのメモリを保持していることがわかる。 これはバグなのでしょうか？ 1...311312313314315316317318319320321322323324325...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そしてもう一つの質問。
EAから複数のアドレスにメールを送るにはどうしたらよいですか？
MT5では、設定で指定するアドレスは1つだけで、SendMailはそのアドレスにレターを送信します。
2つの住所に送りたいのですが。
私が知っている限りでは、いくつかのバリエーションがあります。
1.Win APIを使用してメッセージを送信します。
2.自作のメールソフトで手紙を送る（DLLで実装）。
3.取引端末を 2台設置し、両方から別々のアドレスに送信する。
追記
この質問は古いフォーラムで提起されたようですが、すぐに枝を見つけることができません（そのような枝があったことは正確に覚えています）...。
掘り出しましたので、こちらで ご覧ください（最後の投稿が特に注目です）。
こんにちは！MQL5をインストールしてから、編集時のプログラムテキストの表示に不具合が発生しました。テキストを選択すると位置が変わります。キーボードから入力したときに、カーソル位置に新しい文字が表示されない。再インストールしても改善されません。この問題はどうすれば解決するのでしょうか？
MQ開発者の皆様へ。図形（長方形、三角形、楕円）の2つの性質を1つにまとめた理由を教えてください。
背景/前面に 描画するプロパティと、輪郭/塗りつぶしを 描画するプロパティのことです。
今は1つのプロパティで 背景/塗りつぶし/前景に 描画するようになっています。
時間/価格オブジェクトをフォアグラウンドで埋める必要がある場合はどうすればよいでしょうか？
ZS あるいは、背景に輪郭を描く？
そう、それは明らかに私たちのミスです。これらのプロパティを分離します。
この先、多くの改良と新機能を搭載したオブジェクトを用意しています。
なぜ、プロパティ検索機能なのか
は、プロパティ設定機能より10倍も遅いのですか？
シンクロニシティ／アシンクロニシティの問題ですね。
...得...- 結果が返ってくることを期待して、...セット...- いいえ。
これはどういうことでしょうか。
EH 0 Core 1 19:03:37 connect closed
QQ 0 Core 1 19:03:58 connecting to 127.0.0.1:3000
KD 0 Core 1 19:03:58 connected
QF 0 Core 1 19:03:58 authorized (agent build 404)
OL 0 Tester 19:03:58 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): testing of ExpertsGannTest002.ex5 2001.01.04 00:00から2011.02.00まで。20 00:00 開始予定
PN 0 Core 1 19:03:58共通同期完了
DD 0 Core 1 19:03:58初期預金 0.00 , leverage 1:0
OM 0 Core 1 19:03:58 successfully initialized
FI 0 Core 1 19:03:58 111 bytes of total initialization data received
FO 0 Core 1 19:03:58 Intel Pentium 4 3.00GHz, 3071 MB, PR22
MD 3 Core 1 19:03:58empty test mode means no history and nosymbol info for
PQ 0 Core 1 19:03:58,M0: 1970年からテスト 中です。01.01 00:00 から 1970.01.01 00:00:00開始
IF 2 Core 1 19:03:58 testerはエキスパート初期化に失敗したため停止
FE 0 Core 1 19:03:58 log file "J:\Users\Dima\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\AE26FABED2C1EBD073776DBF6742CCC4\Agent-127.0.0.1-3000logs20110228.log" written
DJ 0 Core 1 19:03:58 connect closed
ストラテジーテストを停止した後の画面です。複数のプロセスがそれぞれ4GBのメモリを保持していることがわかる。
これはバグなのでしょうか？