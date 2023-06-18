エラー、バグ、質問 - ページ 321 1...314315316317318319320321322323324325326327328...3185 新しいコメント vda 2011.03.01 21:47 #3201 ありがとうございます！見た目より簡単です:-) vda 2011.03.01 23:30 #3202 テスターのフリーズについてコメントされている方がいらっしゃいます。 同じです、処理するデータ量も同じです 最初と最後に、そして常に40～50％以上 がホバリングし始め、速度が低下し、テストが終了すると ディスパッチャ経由でMetateterをアンインストールした後なので ターミナルは まだ動いています MathX 2011.03.02 00:24 #3203 62 alexluekに 参加します。 テスターを起動すると、しばらくは正常に動作するのですが、テスト期間が終わる前にハングアップしてしまい、Windowsがギブアップしてしまうのです。 これらはすべて、オペレーションが終了するまでに起こることです。I.e.どのEAでも終了日を迎える方法がなく、テスターは常に終了時にクラッシュします。 システム構成です。 Win 7 enterprise x64 インテル Core 2 Duo CPU P7350 2GHz ラム4Gb Evgeny Galikhin 2011.03.02 04:45 #3204 Renat: ローカルエージェントは、テスト停止後さらに5分間、キャッシュを上げた状態でメモリにぶら下がり、新しいタスクが実行されるのを待ちます。5分以内に誰もロードしなかった場合、すべてのリソースが解放され、自動的にアンロードされます。 この待機メカニズムにより、エージェントは、インフラを準備・増強することを犠牲にして、繰り返されるタスクの応答速度を上げることができました。 ps: これらはローカルエージェントです。サービスとして動作するリモートエージェントはオフロードされませんが、ダウンタイム後にリソースを解放することもあります。 自分でキャッシュをアンロードするにはどうしたらいいですか？テスト後にタイムフレームが変更された場合、新しいテストは前回のテストのTFで繰り返されます。 Renat Fatkhullin 2011.03.02 06:03 #3205 52_rus: キャッシュを自分でアンロードするにはどうしたらいいですか？ ターミナルを再起動する以外は）。テスト後にタイムフレームを変更した場合、新しいテストは前のテストのTFで繰り返されます。どのような種類のエージェント（ローカルまたはリモート）なのか？ローカルであれば、5分程度のダウンタイムで勝手にアンロードしてくれる。また、リモートエージェントは、ダウンタイム後にキャッシュをアンロードする必要があります（昨日、リモートエージェントによってすべてのキャッシュがアンロードされていないことが判明しましたので、これを修正します）。 Renat Fatkhullin 2011.03.02 06:49 #3206 MathX:62 alexluekに 参加します。 テスターを起動すると、しばらくは正常に動作しますが、テスト期間の終了に達する前にハングアップし、風切れが発生します。 これらはすべて、オペレーションが終了するまでに起こることです。I.e.どのEAでも 終了日を迎える方法がなく、テスターは常に終了時にクラッシュします。 では、通常のMoving Average Expert Advisorのテストでも404ビルドのテスターはクラッシュするのですね。 Evgeny Galikhin 2011.03.02 06:50 #3207 Renat: どのキャッシュについて、またどのようなタイプのエージェント（ローカルまたはリモート）なのか？ ローカルであれば、5分程度のダウンタイムで勝手にアンロードしてくれる。また、リモートエージェントは、アイドル時間の後にキャッシュをリセットする必要があります（昨日、リモートエージェントによってすべてのキャッシュがリセットされないことが判明しましたので、これを修正します）。 5分という時間はとても長く感じます。最初はなぜ異なるTFでテストが繰り返されるのか分からず、コードの中で理由を探していました :))) 異なる時間軸で2回連続のテストは、端末をリロードするか5分待たないと実現できないことが判明しました。 Renat Fatkhullin 2011.03.02 06:52 #3208 52_rus: 5分というのは長いようで、最初はなぜ異なるTFでテストを繰り返すのか理解できず、コードの中で理由を探していました)))。 異なる時間軸で2回連続のテストは、端末をリロードするか5分待たないと実現できないことが判明しました。なぜできないのか？キャッシュが原因のメモリ不足か？具体的な例を挙げて説明してください。 Evgeny Galikhin 2011.03.02 06:57 #3209 Renat: なぜうまくいかないのか？ メモリ不足が表示されるのは、キャッシュのせいなのか何なのか？例を挙げながら、より詳しく説明してください。 テスト：TF H1 上のMACDサンプル1年分。第1回テスト直後、第2回テスト：MACDサンプルはTFで1年分 Н4 ; レポートでは、TFH1での 最初のテスト結果を得ることができます。 最初のテストの後、5分待ってから次のテストを別のTFで実行すると、最初のテストレポートとは異なる、新しい正しいレポートが得られます。 ビルド404 類似の問題へのリンク: https://www.mql5.com/ru/forum/3139 Тестер Стратегий - нет различия, какой таймфрейм ставить www.mql5.com Тестер Стратегий - нет различия, какой таймфрейм ставить. Renat Fatkhullin 2011.03.02 07:20 #3210 よし、今日中にチェックしよう。 1...314315316317318319320321322323324325326327328...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ありがとうございます！見た目より簡単です:-)
テスターのフリーズについてコメントされている方がいらっしゃいます。
同じです、処理するデータ量も同じです
最初と最後に、そして常に40～50％以上
がホバリングし始め、速度が低下し、テストが終了すると
ディスパッチャ経由でMetateterをアンインストールした後なので
ターミナルは まだ動いています
テスターを起動すると、しばらくは正常に動作するのですが、テスト期間が終わる前にハングアップしてしまい、Windowsがギブアップしてしまうのです。
これらはすべて、オペレーションが終了するまでに起こることです。I.e.どのEAでも終了日を迎える方法がなく、テスターは常に終了時にクラッシュします。
システム構成です。
Win 7 enterprise x64
インテル Core 2 Duo CPU P7350 2GHz
ラム4Gb
ローカルエージェントは、テスト停止後さらに5分間、キャッシュを上げた状態でメモリにぶら下がり、新しいタスクが実行されるのを待ちます。5分以内に誰もロードしなかった場合、すべてのリソースが解放され、自動的にアンロードされます。
この待機メカニズムにより、エージェントは、インフラを準備・増強することを犠牲にして、繰り返されるタスクの応答速度を上げることができました。
ps: これらはローカルエージェントです。サービスとして動作するリモートエージェントはオフロードされませんが、ダウンタイム後にリソースを解放することもあります。
キャッシュを自分でアンロードするにはどうしたらいいですか？ ターミナルを再起動する以外は）。テスト後にタイムフレームを変更した場合、新しいテストは前のテストのTFで繰り返されます。
どのような種類のエージェント（ローカルまたはリモート）なのか？
ローカルであれば、5分程度のダウンタイムで勝手にアンロードしてくれる。また、リモートエージェントは、ダウンタイム後にキャッシュをアンロードする必要があります（昨日、リモートエージェントによってすべてのキャッシュがアンロードされていないことが判明しましたので、これを修正します）。
5分という時間はとても長く感じます。最初はなぜ異なるTFでテストが繰り返されるのか分からず、コードの中で理由を探していました :)))
異なる時間軸で2回連続のテストは、端末をリロードするか5分待たないと実現できないことが判明しました。
なぜできないのか？
キャッシュが原因のメモリ不足か？具体的な例を挙げて説明してください。
テスト：TF H1 上のMACDサンプル1年分。第1回テスト直後、第2回テスト：MACDサンプルはTFで1年分 Н4 ; レポートでは、TFH1での 最初のテスト結果を得ることができます。
最初のテストの後、5分待ってから次のテストを別のTFで実行すると、最初のテストレポートとは異なる、新しい正しいレポートが得られます。
ビルド404
類似の問題へのリンク: https://www.mql5.com/ru/forum/3139