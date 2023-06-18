エラー、バグ、質問 - ページ 323 1...316317318319320321322323324325326327328329330...3185 新しいコメント --- 2011.03.02 16:46 #3221 alexluek:ふむふむ復活しました。 おそらく何かを見逃しているNormalizeDouble NormalizeDoubleと データ損失との関係とは？ Документация по MQL5: Преобразование данных / NormalizeDouble www.mql5.com Преобразование данных / NormalizeDouble - Документация по MQL5 vda 2011.03.02 16:50 #3222 可能性はありますが、事実です。今試してみましたが、何も変わりませんでした。HR 0 Prost_Dol-2 (USDCHF,M5) 16:47:53 2011.01.03 18:30:00 1,,,,,,,,,,,Open1[0]=0.93297 Open2[0]=0.9329 IL 0 Prost_Dol-2 (USDCHF,M5) 16:47:53 2011.01.03 18:30:00 1,,,,,,,,,,,ss=6.999999999999999 e-005 上の数値のように、差はないようですが......サービスデスクに行くべきでしょうか？ Aleksandr Chugunov 2011.03.02 16:52 #3223 alexluek:可能性はありますが、事実です。今試してみましたが、何も変わりませんでした。 ご覧の通り、上の数字とは差があるようですね～、サービスデスクに行くべきでしょうか？6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007オーライ実数については、アドバイスを受けながら読んでください。 vda 2011.03.02 16:53 #3224 AlexSTAL: 6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007 オールオッケー 実数について読む、アドバイス つまり、計算において（プログラムにおいて）、プログラムの動作に影響を与えないのです 了解です、ありがとうございました Slava 2011.03.02 17:09 #3225 alexluek: 可能性はありますが、事実です。今試してみましたが、何も変わりませんでした。 さすがに上の数字とは差があるようで、やっぱり～サービスデスクに行くべき？ もう一度言います。ヘルプにある実数値を読んでみてくださいサービスデスクでは対応できません。 純粋なPrint関数に依存するのではなく、自分で出力をフォーマット する方がよいでしょう Документация по MQL5: Общие функции / PrintFormat www.mql5.com Общие функции / PrintFormat - Документация по MQL5 Test Account 2011.03.02 17:14 #3226 alexluek:可能性はありますが、事実です。今試してみましたが、何も変わりませんでした。 上の数値のように、差はないようですが......サービスデスクに行くべきでしょうか？まず、具体的に何がいけないとお考えなのかを理解しましょう。結果オーライなら。 6.999999999999999 e-005それは間違いではありません。本当にそうで、ヘルプにも 記載されています。0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.999999999e-005 となるのはこのためです。を実行しても、同じ結果になります。Print(0.00007);0.93297-0.9329=0.00007 という結果を表示させたい場合は、関数 DoubleToString を使用します。 vda 2011.03.02 17:18 #3227 alexvd: まず理解しよう、具体的に何がいけないと思うのか？ 結果ということであれば それは間違いではありません。本当にそうで、ヘルプにも 記載されています。0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.999999999e-005 となるのはこのためです。を実行しても、同じ結果になります。 0.93297-0.9329=0.00007 という結果を表示したい場合は、DoubleToString 関数を使用します。 つまり、計算において（プログラムにおいて）、プログラムの動作に影響を与えないのです ありがとうございました。 Slava 2011.03.02 18:09 #3228 alexluek: つまり、（プログラム内の）計算では、プログラムの動作に影響を及ぼさないのです 了解です、ありがとうございます その通り MathX 2011.03.03 01:38 #3229 テスターのクラッシュの問題に戻って、もう少し説明させてください。標準のMoving Average EAはクラッシュせず、正常に動作しています。 しかし、私のEAは、その作業の終わりに到達していない、接続が切断されています。 どのような動作が接続障害につながる可能性がありますか？何がいけないのでしょうか？ 4ヶ月の履歴を見ると、4ヶ月目の月末に切断が発生し、その前にテスターは動作し、取引も開始されます。 Mykola Demko 2011.03.03 01:44 #3230 当時はこの疑問を明確にしなかったので、今は疑問を持っています。正しいメモリ確保の方法とは？このように ArrayResize(arr,2001,2016); とか、こんな感じで ArrayResize(arr,2001,15); そして、ヘルプを修正する、非常に曖昧なんです。上記のバリエーションにおけるSZZは、予約を含む割り当てメモリのサイズを2016にすることを意味する。 1...316317318319320321322323324325326327328329330...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
おそらく何かを見逃しているNormalizeDouble
NormalizeDoubleと データ損失との関係とは？
上の数値のように、差はないようですが......サービスデスクに行くべきでしょうか？
ご覧の通り、上の数字とは差があるようですね～、サービスデスクに行くべきでしょうか？
6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007
実数については、アドバイスを受けながら読んでください。
実数について読む、アドバイス
つまり、計算において（プログラムにおいて）、プログラムの動作に影響を与えないのです
もう一度言います。ヘルプにある実数値を読んでみてくださいサービスデスクでは対応できません。
純粋なPrint関数に依存するのではなく、自分で出力をフォーマット する方がよいでしょう
まず、具体的に何がいけないとお考えなのかを理解しましょう。
それは間違いではありません。本当にそうで、ヘルプにも 記載されています。0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.999999999e-005 となるのはこのためです。を実行しても、同じ結果になります。
0.93297-0.9329=0.00007 という結果を表示させたい場合は、関数 DoubleToString を使用します。
つまり、計算において（プログラムにおいて）、プログラムの動作に影響を与えないのです
テスターのクラッシュの問題に戻って、もう少し説明させてください。標準のMoving Average EAはクラッシュせず、正常に動作しています。
しかし、私のEAは、その作業の終わりに到達していない、接続が切断されています。
どのような動作が接続障害につながる可能性がありますか？何がいけないのでしょうか？
4ヶ月の履歴を見ると、4ヶ月目の月末に切断が発生し、その前にテスターは動作し、取引も開始されます。
当時はこの疑問を明確にしなかったので、今は疑問を持っています。
正しいメモリ確保の方法とは？
このようにとか、こんな感じで
そして、ヘルプを修正する、非常に曖昧なんです。
上記のバリエーションにおけるSZZは、予約を含む割り当てメモリのサイズを2016にすることを意味する。