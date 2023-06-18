エラー、バグ、質問 - ページ 323

alexluek:

ふむふむ復活しました。

おそらく何かを見逃しているNormalizeDouble

NormalizeDoubleと データ損失との関係とは？

可能性はありますが、事実です。今試してみましたが、何も変わりませんでした。

HR      0       Prost_Dol-2 (USDCHF,M5) 16:47:53        2011.01.03 18:30:00   1,,,,,,,,,,,Open1[0]=0.93297 Open2[0]=0.9329
IL      0       Prost_Dol-2 (USDCHF,M5) 16:47:53        2011.01.03 18:30:00   1,,,,,,,,,,,ss=6.999999999999999 e-005

上の数値のように、差はないようですが......サービスデスクに行くべきでしょうか？

 
alexluek:

可能性はありますが、事実です。今試してみましたが、何も変わりませんでした。

ご覧の通り、上の数字とは差があるようですね～、サービスデスクに行くべきでしょうか？

6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007

オーライ

実数については、アドバイスを受けながら読んでください。

 
AlexSTAL:

6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007

オールオッケー

実数について読む、アドバイス

つまり、計算において（プログラムにおいて）、プログラムの動作に影響を与えないのです

了解です、ありがとうございました

 
alexluek:

可能性はありますが、事実です。今試してみましたが、何も変わりませんでした。

さすがに上の数字とは差があるようで、やっぱり～サービスデスクに行くべき？

もう一度言います。ヘルプにある実数値を読んでみてくださいサービスデスクでは対応できません。

純粋なPrint関数に依存するのではなく、自分で出力をフォーマット する方がよいでしょう

alexluek:

可能性はありますが、事実です。今試してみましたが、何も変わりませんでした。

上の数値のように、差はないようですが......サービスデスクに行くべきでしょうか？

まず、具体的に何がいけないとお考えなのかを理解しましょう。

結果オーライなら。 

6.999999999999999 e-005

それは間違いではありません。本当にそうで、ヘルプにも 記載されています。0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.999999999e-005 となるのはこのためです。を実行しても、同じ結果になります。

Print(0.00007);

0.93297-0.9329=0.00007 という結果を表示させたい場合は、関数 DoubleToString を使用します。

 
alexvd:

まず理解しよう、具体的に何がいけないと思うのか？

結果ということであれば

それは間違いではありません。本当にそうで、ヘルプにも 記載されています。0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.999999999e-005 となるのはこのためです。を実行しても、同じ結果になります。

0.93297-0.9329=0.00007 という結果を表示したい場合は、DoubleToString 関数を使用します。

つまり、計算において（プログラムにおいて）、プログラムの動作に影響を与えないのです

ありがとうございました。

 
alexluek:

つまり、（プログラム内の）計算では、プログラムの動作に影響を及ぼさないのです

了解です、ありがとうございます

その通り
 

テスターのクラッシュの問題に戻って、もう少し説明させてください。標準のMoving Average EAはクラッシュせず、正常に動作しています。

しかし、私のEAは、その作業の終わりに到達していない、接続が切断されています。

どのような動作が接続障害につながる可能性がありますか？何がいけないのでしょうか？

4ヶ月の履歴を見ると、4ヶ月目の月末に切断が発生し、その前にテスターは動作し、取引も開始されます。

 

当時はこの疑問を明確にしなかったので、今は疑問を持っています。

正しいメモリ確保の方法とは？

このように 

ArrayResize(arr,2001,2016);
とか、こんな感じで 
ArrayResize(arr,2001,15);

そして、ヘルプを修正する、非常に曖昧なんです。

上記のバリエーションにおけるSZZは、予約を含む割り当てメモリのサイズを2016にすることを意味する。

