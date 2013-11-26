フォーラムの問題点 - ページ 3

Swan:

件名の記述を 完全に削除することはできますか?）

私がそうでないことは、あなたも理解しているはずです。

小さな画面に収める」という発想から脱却し、据え置き型ブラウザのために、最大限の コンテンツを作るのです。しかし、モバイルブラウザ（iPhone、iPad、Androidなど）では、サイト全体がミニマルなデザインで、スクリーンに完全に適応しています。

そうですね、ipadで試してみました。古き良き時代のフォーラム、見ていて気持ちがいいです!
 

div class="descriptionInBlock"

を追加したもので、style="margin-left:30px" となっています。

を強調することができます。

 
Renat:

あなたは、私がそうでないことを理解しています。

小さな画面に収める」という発想から脱却し、据え置き型ブラウザのために、最大限の コンテンツを作っています。しかし、モバイルブラウザ（iPhone、iPad、androidなど）では、サイト全体がミニマルなデザインで、スクリーンに完全に適応しています。

が、ざっくり言うと）

画面のほとんどが情報量の少ないゴミで埋め尽くされ、ひどい有様です。

数年前のスレッドの最初の書き込みを見て何が面白いんだ？最後の1枚を表示するのも、投稿の断片を見るという怪しげな楽しみ方です...。

ユーザーがデザインを選べるようになるといいのですが...。

 

以前はホームページを見て、すべてを確認していたのですが、今は目が乖離しています

 

もう少し調整すれば、もっとよく見えるようになるでしょう。

papaklass:
私見ですが、「便利じゃない」「目立たない」というのが悪くなっているように思います。向上心を持つことは歓迎しますが、利便性を犠牲にしてはいけません。トピックのタイトルを残しておけば、投稿はそのトピックに興味のある人のスレッドを見ることになります。
そうですね、目がチカチカしてトピックを閲覧するのが非常に不快になりました。
Swan:

ユーザーがデザインを選べるようになるといいのですが...。

papaklass
私見では、便利でない、目立たない、というのが悪くなっているように思います。改善努力は歓迎しますが、利便性を犠牲にしてはいけません。トピックの名前を残しておけば、投稿はそのトピックに興味のある人のスレッドを見ることになります。
sergey1294 です。
私も賛成です。トピックを閲覧するのが非常に不快になりました、目が発散します。
フォーラムのスタイル（新旧）を選択する権利をユーザーに与えるという考えを支持すべきと思います。
 
Interesting:
フォーラムのスタイル（新旧）をユーザーが選択できるようにすることを支持すべきだと思います。
応援ありがとうございました
 
Interesting:
フォーラムのスタイル（新旧）を選択する権利をユーザーに与えるという考えを支持すべきと思います。

ユーザープロファイルをフル（デフォルト）または簡略化したインターフェイスにする可能性が最も高い。

モバイルミニマムモードは自動的に有効になり、上書きされることはありません。

