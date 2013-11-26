フォーラムの問題点 - ページ 2

新しいコメント
 
murad:

お使いのブラウザは？プロキシを使用していますか？

Firefox 4 (ただし、それ以前のバージョンでも確認されています)。

代理人なし。

不思議なのは、私が書き込みをした2つのスレッドにだけ表示され、他は問題なく表示されたことです。

 

また、もう一つの質問ですが、読んだトピックはクッキーに追加されるのでしょうか？
例えば、このコンピューターでは、このトピックはすでに読まれています。

そして、アンドロイドからフォーラムに行き、。
1. このトピックは未読としてマークされていますが、同じユーザー名でログインしています。
2.フォーラム表示が古いまま（つまり、投稿件名のキャプションがない）。


PS.特にこの投稿の前に - アンドロイドからのスレッドを読んでください。この投稿を追加した後、再びandroidの未読になりました。

sergeev:

読み取り状態は、サイトにアクセスするたびに初期化され、ユーザーのセッションに結びつきます（クッキーと言い換えてもよいでしょう）。

以下のような状況が考えられます。

1）あるユーザーがパソコンAからWebサイトにアクセスし、いくつかのトピックを読んで帰ってしまった。この場合、コンピュータBでの読みやすさは問題ないでしょう。

2）ユーザーがパソコンAから、パソコンBからWebサイトを訪問した。コンピュータAでは、いくつかのトピックを読んでいる。このとき、コンピュータBの読み取り速度は変化しない。コンピュータBのユーザーが再ログインしたときにのみ変更されます。

これが2つ目の状況だと思われます。


また、モバイル端末では、トピック一覧のプレビューが表示されません。この変更は、フル（デスクトップ）版サイトのみに適用されます。

 

作品はコードベースに入っている


 
すでに修正されているようですが......自分にはこのようなことはないですね。
 
未確定

Ctrl+F5、またはプロファイルを終了 - 同じことです。

ちなみに、ご覧の通り、ジョブ自体は千鳥足になっています。

 

技術的な質問：トピック名の上にマウスを置いたときだけ、トピックの説明が表示 されるようにするのは、どの程度難しいのでしょうか？

これにより、興味深いダイナミクスが得られ、見たいもの、つまりトピックの下に説明が表示されます。
このテーマは、最初は非表示で、ユーザーの需要に応じて、カーソルを合わせた時にのみ表示されます。

 
残念ながら、このオプションは弊社では使えません。

これまでのピュアスケルトンという選択肢から、ミートを構築する方向で取り組んでいます。

 

主なものは、それをやりすぎないことです :) フォーラムのバックボーンとトピックが明確に見えるようにすることです。

今は説明で少しぼかしています。トピックのフォントが大きくなっても、知覚の助けにならない。

 
件名の記述を 完全に削除することは可能ですか?）

ベストはグッドの敵である©。

フォーラム ページが19'に収まらない。

トピックの説明には、はっきり言って有益な情報は載っていない...。

123456789...12
新しいコメント