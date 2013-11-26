フォーラムの問題点 - ページ 2 123456789...12 新しいコメント --- 2011.05.13 11:54 #11 murad: お使いのブラウザは？プロキシを使用していますか？Firefox 4 (ただし、それ以前のバージョンでも確認されています)。代理人なし。 不思議なのは、私が書き込みをした2つのスレッドにだけ表示され、他は問題なく表示されたことです。 --- 2011.05.13 12:00 #12 また、もう一つの質問ですが、読んだトピックはクッキーに追加されるのでしょうか？ 例えば、このコンピューターでは、このトピックはすでに読まれています。そして、アンドロイドからフォーラムに行き、。 1. このトピックは未読としてマークされていますが、同じユーザー名でログインしています。 2.フォーラム表示が古いまま（つまり、投稿件名のキャプションがない）。 PS.特にこの投稿の前に - アンドロイドからのスレッドを読んでください。この投稿を追加した後、再びandroidの未読になりました。 削除済み 2011.05.13 14:42 #13 sergeev: そしてもう一つの質問ですが、読んだトピックはクッキーに入るのでしょうか？ 例えば、このコンピューターでは、このトピックはすでに読まれています。そして、アンドロイドからフォーラムに行き、。 1. このトピックは未読としてマークされていますが、同じユーザー名でログインしています。 2.フォーラム表示が古いまま（つまり、投稿件名のキャプションがない）。 PS.特にこの投稿の前に - アンドロイドからのスレッドを読んでください。この投稿を追加した後、再びandroidの未読になりました。読み取り状態は、サイトにアクセスするたびに初期化され、ユーザーのセッションに結びつきます（クッキーと言い換えてもよいでしょう）。 以下のような状況が考えられます。1）あるユーザーがパソコンAからWebサイトにアクセスし、いくつかのトピックを読んで帰ってしまった。この場合、コンピュータBでの読みやすさは問題ないでしょう。2）ユーザーがパソコンAから、パソコンBからWebサイトを訪問した。コンピュータAでは、いくつかのトピックを読んでいる。このとき、コンピュータBの読み取り速度は変化しない。コンピュータBのユーザーが再ログインしたときにのみ変更されます。これが2つ目の状況だと思われます。また、モバイル端末では、トピック一覧のプレビューが表示されません。この変更は、フル（デスクトップ）版サイトのみに適用されます。 --- 2011.05.13 15:02 #14 作品はコードベースに入っている Rashid Umarov 2011.05.13 15:09 #15 sergeev: 作品はコードベースで捕捉された すでに修正されているようですが......自分にはこのようなことはないですね。 --- 2011.05.13 15:13 #16 Rosh: 既に修正されているようですね。私にはそのような現象は見当たりません。未確定 Ctrl+F5、またはプロファイルを終了 - 同じことです。 ちなみに、ご覧の通り、ジョブ自体は千鳥足になっています。 --- 2011.05.13 15:15 #17 技術的な質問：トピック名の上にマウスを置いたときだけ、トピックの説明が表示 されるようにするのは、どの程度難しいのでしょうか？これにより、興味深いダイナミクスが得られ、見たいもの、つまりトピックの下に説明が表示されます。 このテーマは、最初は非表示で、ユーザーの需要に応じて、カーソルを合わせた時にのみ表示されます。 Renat Fatkhullin 2011.05.13 15:18 #18 sergeev: 技術的な質問：トピック名の上にマウスを置いたときだけ、トピックの説明が表示 されるようにするのは、どの程度難しいのでしょうか？ 残念ながら、このオプションは弊社では使えません。 これまでのピュアスケルトンという選択肢から、ミートを構築する方向で取り組んでいます。 --- 2011.05.13 15:21 #19 主なものは、それをやりすぎないことです :) フォーラムのバックボーンとトピックが明確に見えるようにすることです。今は説明で少しぼかしています。トピックのフォントが大きくなっても、知覚の助けにならない。 Aleksey Lebedev 2011.05.13 18:57 #20 Renat:残念ながら、このオプションは私たちには使えません。 これまでのきれいなスケルトンという選択肢から、肉を作る方向で進めています。件名の記述を 完全に削除することは可能ですか?）ベストはグッドの敵である©。フォーラム ページが19'に収まらない。トピックの説明には、はっきり言って有益な情報は載っていない...。 123456789...12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
お使いのブラウザは？プロキシを使用していますか？
Firefox 4 (ただし、それ以前のバージョンでも確認されています)。
代理人なし。
不思議なのは、私が書き込みをした2つのスレッドにだけ表示され、他は問題なく表示されたことです。
また、もう一つの質問ですが、読んだトピックはクッキーに追加されるのでしょうか？
例えば、このコンピューターでは、このトピックはすでに読まれています。
そして、アンドロイドからフォーラムに行き、。
1. このトピックは未読としてマークされていますが、同じユーザー名でログインしています。
2.フォーラム表示が古いまま（つまり、投稿件名のキャプションがない）。
PS.特にこの投稿の前に - アンドロイドからのスレッドを読んでください。この投稿を追加した後、再びandroidの未読になりました。
そしてもう一つの質問ですが、読んだトピックはクッキーに入るのでしょうか？
例えば、このコンピューターでは、このトピックはすでに読まれています。
そして、アンドロイドからフォーラムに行き、。
1. このトピックは未読としてマークされていますが、同じユーザー名でログインしています。
2.フォーラム表示が古いまま（つまり、投稿件名のキャプションがない）。
PS.特にこの投稿の前に - アンドロイドからのスレッドを読んでください。この投稿を追加した後、再びandroidの未読になりました。
読み取り状態は、サイトにアクセスするたびに初期化され、ユーザーのセッションに結びつきます（クッキーと言い換えてもよいでしょう）。
以下のような状況が考えられます。
1）あるユーザーがパソコンAからWebサイトにアクセスし、いくつかのトピックを読んで帰ってしまった。この場合、コンピュータBでの読みやすさは問題ないでしょう。
2）ユーザーがパソコンAから、パソコンBからWebサイトを訪問した。コンピュータAでは、いくつかのトピックを読んでいる。このとき、コンピュータBの読み取り速度は変化しない。コンピュータBのユーザーが再ログインしたときにのみ変更されます。
これが2つ目の状況だと思われます。
また、モバイル端末では、トピック一覧のプレビューが表示されません。この変更は、フル（デスクトップ）版サイトのみに適用されます。
作品はコードベースに入っている
作品はコードベースで捕捉された
既に修正されているようですね。私にはそのような現象は見当たりません。
未確定
Ctrl+F5、またはプロファイルを終了 - 同じことです。
ちなみに、ご覧の通り、ジョブ自体は千鳥足になっています。
技術的な質問：トピック名の上にマウスを置いたときだけ、トピックの説明が表示 されるようにするのは、どの程度難しいのでしょうか？
これにより、興味深いダイナミクスが得られ、見たいもの、つまりトピックの下に説明が表示されます。
このテーマは、最初は非表示で、ユーザーの需要に応じて、カーソルを合わせた時にのみ表示されます。
技術的な質問：トピック名の上にマウスを置いたときだけ、トピックの説明が表示 されるようにするのは、どの程度難しいのでしょうか？
残念ながら、このオプションは弊社では使えません。
これまでのピュアスケルトンという選択肢から、ミートを構築する方向で取り組んでいます。
主なものは、それをやりすぎないことです :) フォーラムのバックボーンとトピックが明確に見えるようにすることです。
今は説明で少しぼかしています。トピックのフォントが大きくなっても、知覚の助けにならない。
残念ながら、このオプションは私たちには使えません。
これまでのきれいなスケルトンという選択肢から、肉を作る方向で進めています。
件名の記述を 完全に削除することは可能ですか?）
ベストはグッドの敵である©。
フォーラム ページが19'に収まらない。
トピックの説明には、はっきり言って有益な情報は載っていない...。