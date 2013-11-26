フォーラムの問題点 - ページ 4

私も旧来のインターフェースに賛成です。

今フォーラムに来て最初にしたことは、この新機能をオフにするためにプロフィールを見ることでした...。

 

ああ、このフォーラムはちょっと広くなってきたね :)19インチだけでは足りず、32インチでも足りないかもしれません。

 
komposter:

+10000
 
あなたは、プロファイルに表示するためのオプションを行いますと、5が十分ではないので、各セクションで10トピックを表示するために最小化 モードで作ってください、フォーラムでの活動で、時にはあなたは時間を持っていないとテーマは未表示に飛ぶ。そのため、すべてのセクションに足を運ぶ必要があり、そのためには不便なことも多い。
 
Urain:
+1
 
もしかしたら、「ページ内の表示トピック数」についての「チェックボックス」を作ることができるかもしれませんね。
 
DDFedor:
+10
 

プロファイルには、表示スタイルや行数の設定があります。

これは、現在のタスクが完了した後、まもなく行われる予定です。

 

プロフィールで、フォーラムの外観をカスタマイズできるようになりました


 
Rosh:

プロフィールで、フォーラムの外観をカスタマイズできるようになりました

ああ、こんなにかっこよくなったんだ！」と。10の簡潔なフォーラムのトピックとそれだ！。ありがとうございました。
