フォーラムの問題点 - ページ 4 123456789101112 新しいコメント Andrey Khatimlianskii 2011.05.15 23:51 #31 私も旧来のインターフェースに賛成です。今フォーラムに来て最初にしたことは、この新機能をオフにするためにプロフィールを見ることでした...。 Dmitriy Skub 2011.05.16 00:58 #32 ああ、このフォーラムはちょっと広くなってきたね :)19インチだけでは足りず、32インチでも足りないかもしれません。 Aleksandr Chugunov 2011.05.16 09:40 #33 komposter:私も旧来のインターフェースに賛成です。今フォーラムに来て最初にしたことは、この新機能をオフにするためにプロフィールを見ることでした...。+10000 Mykola Demko 2011.05.16 19:02 #34 あなたは、プロファイルに表示するためのオプションを行いますと、5が十分ではないので、各セクションで10トピックを表示するために最小化 モードで作ってください、フォーラムでの活動で、時にはあなたは時間を持っていないとテーマは未表示に飛ぶ。そのため、すべてのセクションに足を運ぶ必要があり、そのためには不便なことも多い。 Andrey Khatimlianskii 2011.05.17 02:17 #35 Urain: あなたは、プロファイルに表示するためのオプションを行いますと、5が十分ではないので、各セクションで10トピックを表示するために最小化 モードで作ってください、フォーラムでの活動で、時にはあなたは時間を持っていないとテーマは未表示に飛ぶ。その結果、すべてのセクションを回らなければならなくなり、不便なことが多くなりました。+1 DDFedor 2011.05.17 07:32 #36 もしかしたら、「ページ内の表示トピック数」についての「チェックボックス」を作ることができるかもしれませんね。 Vladimir Gomonov 2011.05.19 00:26 #37 DDFedor: もしかしたら、「ページ内の表示トピック数」についての「チェックボックス」を作ることができるかもしれませんね。+10 Renat Fatkhullin 2011.05.19 01:40 #38 プロファイルには、表示スタイルや行数の設定があります。これは、現在のタスクが完了した後、まもなく行われる予定です。 Rashid Umarov 2011.05.25 20:01 #39 プロフィールで、フォーラムの外観をカスタマイズできるようになりました Yedelkin 2011.05.25 20:30 #40 Rosh: プロフィールで、フォーラムの外観をカスタマイズできるようになりました ああ、こんなにかっこよくなったんだ！」と。10の簡潔なフォーラムのトピックとそれだ！。ありがとうございました。 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私も旧来のインターフェースに賛成です。
今フォーラムに来て最初にしたことは、この新機能をオフにするためにプロフィールを見ることでした...。
ああ、このフォーラムはちょっと広くなってきたね :)19インチだけでは足りず、32インチでも足りないかもしれません。
私も旧来のインターフェースに賛成です。
今フォーラムに来て最初にしたことは、この新機能をオフにするためにプロフィールを見ることでした...。
あなたは、プロファイルに表示するためのオプションを行いますと、5が十分ではないので、各セクションで10トピックを表示するために最小化 モードで作ってください、フォーラムでの活動で、時にはあなたは時間を持っていないとテーマは未表示に飛ぶ。その結果、すべてのセクションを回らなければならなくなり、不便なことが多くなりました。
もしかしたら、「ページ内の表示トピック数」についての「チェックボックス」を作ることができるかもしれませんね。
プロファイルには、表示スタイルや行数の設定があります。
これは、現在のタスクが完了した後、まもなく行われる予定です。
プロフィールで、フォーラムの外観をカスタマイズできるようになりました
プロフィールで、フォーラムの外観をカスタマイズできるようになりました