Rosh:

プロフィールで、フォーラムの外観をカスタマイズできるようになりました

あ、ありがとうございます。

また、www.mql5.com/ru/forum、セクション内のスレッド数を調整することは可能ですか？

 
ウフフ...本当にありがとうございます！ツールにカスタム設定を追加するという良い伝統をこれからも続けていってほしいです。
+100.

トップページにはほとんど行かないのですが、個人的にはフォーラムのカスタマイズ機能がどうしても必要です（私だけではないと思いますが）......。

 
ありがとうございます。どんなに小さな子供でも、時には幸せになる必要がある...。
 

テーマの折りたたみは機能しますが（ありがとうございます）、テーマ数の選択がイマイチです。

また、最小化/非成形モードには依存しません。

ZS すみません、再ログインしたらすべてうまくいきました。
 

フォーラムでは、古いスレッドに記事を追加する際に、まだバグが発生しています。


投稿と未読#unreadを 追加した後のページ


は同じページですが、「普通に」 ジャンプした場合です。StringSplitに関する 最終投稿はありません


同じページですが、Ctrl+F5で 強制的にリフレッシュした後のものです

ご指摘ありがとうございます。はい、3ヶ月以上前のトピックはしっかりキャッシュされるため、問題があります。

それを調べます。

 
フォーラムのカスタマイズオプションも追加


古いトピックのキャッシュは無効になりますが、すでにブラウザのキャッシュに眠っているため、しばらくは古いトピックが表示される問題が残ります。

このような場合は、Ctrl+F5を使用します。

 

フォーラムエンジンは、キーワード/フレーズを「キャッチ」してリンクに変更します。 リンクを削除した記事を編集しても、変更は保存されず、リンクは残ったままです。何が言いたいの？

