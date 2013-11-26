フォーラムの問題点 - ページ 5 123456789101112 新しいコメント Andrey Khatimlianskii 2011.05.25 21:02 #41 Rosh:プロフィールで、フォーラムの外観をカスタマイズできるようになりましたあ、ありがとうございます。また、www.mql5.com/ru/forum、セクション内のスレッド数を調整することは可能ですか？ Vladimir Gomonov 2011.05.26 01:30 #42 Rosh:プロフィールで、フォーラムの外観をカスタマイズできるようになりました ウフフ...本当にありがとうございます！ツールにカスタム設定を追加するという良い伝統をこれからも続けていってほしいです。 削除済み 2011.05.26 07:31 #43 komposter:あ、ありがとうございます。www.mql5.com/ru/forum、セクションのトピック数を調整することも可能ですか？+100.トップページにはほとんど行かないのですが、個人的にはフォーラムのカスタマイズ機能がどうしても必要です（私だけではないと思いますが）......。 DDFedor 2011.05.26 09:00 #44 ありがとうございます。どんなに小さな子供でも、時には幸せになる必要がある...。 Mykola Demko 2011.05.26 12:52 #45 テーマの折りたたみは機能しますが（ありがとうございます）、テーマ数の選択がイマイチです。また、最小化/非成形モードには依存しません。 ZS すみません、再ログインしたらすべてうまくいきました。 --- 2011.05.26 13:31 #46 フォーラムでは、古いスレッドに記事を追加する際に、まだバグが発生しています。投稿と未読#unreadを 追加した後のページは同じページですが、「普通に」 ジャンプした場合です。StringSplitに関する 最終投稿はありません。同じページですが、Ctrl+F5で 強制的にリフレッシュした後のものです 削除済み 2011.05.26 13:48 #47 sergeev: フォーラムでは、古いスレッドに記事を追加する際に、まだバグが発生しています。ご指摘ありがとうございます。はい、3ヶ月以上前のトピックはしっかりキャッシュされるため、問題があります。それを調べます。 Rashid Umarov 2011.05.26 13:51 #48 Interesting:メインページにはほとんど行かないのですが、個人的には（私だけではないと思いますが）掲示板のカスタマイズ機能がとても必要です...。フォーラムのカスタマイズオプションも追加 削除済み 2011.05.27 11:51 #49 sergeev: フォーラムでは、古いスレッドに記事を追加する際に、まだバグが発生しています。古いトピックのキャッシュは無効になりますが、すでにブラウザのキャッシュに眠っているため、しばらくは古いトピックが表示される問題が残ります。 このような場合は、Ctrl+F5を使用します。 Andrew Petras 2011.05.29 14:48 #50 フォーラムエンジンは、キーワード/フレーズを「キャッチ」してリンクに変更します。 リンクを削除した記事を編集しても、変更は保存されず、リンクは残ったままです。何が言いたいの？ 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あ、ありがとうございます。
また、www.mql5.com/ru/forum、セクション内のスレッド数を調整することは可能ですか？
+100.
トップページにはほとんど行かないのですが、個人的にはフォーラムのカスタマイズ機能がどうしても必要です（私だけではないと思いますが）......。
テーマの折りたたみは機能しますが（ありがとうございます）、テーマ数の選択がイマイチです。
また、最小化/非成形モードには依存しません。
ZS すみません、再ログインしたらすべてうまくいきました。
フォーラムでは、古いスレッドに記事を追加する際に、まだバグが発生しています。
投稿と未読#unreadを 追加した後のページ
は同じページですが、「普通に」 ジャンプした場合です。StringSplitに関する 最終投稿はありません。
同じページですが、Ctrl+F5で 強制的にリフレッシュした後のものです
ご指摘ありがとうございます。はい、3ヶ月以上前のトピックはしっかりキャッシュされるため、問題があります。
それを調べます。
メインページにはほとんど行かないのですが、個人的には（私だけではないと思いますが）掲示板のカスタマイズ機能がとても必要です...。
フォーラムのカスタマイズオプションも追加
古いトピックのキャッシュは無効になりますが、すでにブラウザのキャッシュに眠っているため、しばらくは古いトピックが表示される問題が残ります。
このような場合は、Ctrl+F5を使用します。
フォーラムエンジンは、キーワード/フレーズを「キャッチ」してリンクに変更します。 リンクを削除した記事を編集しても、変更は保存されず、リンクは残ったままです。何が言いたいの？