フォーラムの問題点 - ページ 10

Renat Fatkhullin 2012.03.26 14:57 #91

Silent:いいえ。言ったでしょー、記事を書いて、送信して、2回目を書いて......それが、もうダメなんです。再起動はしてみますが、接続はどうなっているのでしょう・・・。もしかして、IPアドレスをよく変えているのでは？過去ログで見ることができます。IPアドレスの頻繁な変更で投げ出されたくない場合は、プロフィールで「IPアドレスによるセッションの制御」のチェックボックスをオフにする必要があります。すでに無効化しています。

Andrew Petras 2012.03.26 15:08 #92

Renat:IPアドレスが頻繁に変更されることはありませんか？過去ログで見ることができます。頻繁にアドレスが変わる場合に追い出されないようにするためには、プロフィールで「IPアドレスによるセッション制御」のチェックボックスをオフにする必要があります。すでに無効にしてあります。これからどのように動作するか見てみましょう。追い出されるわけでもなく、IPの件も知っている。それは サイレント投稿を追加する際に1ページ目で放り出される ..が、ポストは追加されず、認証も失われない。アップデートで1つの記事が追加されましたが、編集がうまくいきません - ページが無駄にリフレッシュされます...いや、何かが壊れている。

Andrew Petras 2012.03.26 16:51 #93

問題は、wikiのリンク http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5投稿に追加する場合（「リンク」経由）、投稿は追加されず、ブランチの最初のページに戻ってしまいます。

--- 2012.03.27 14:12 #94

気がついたら、ユーザーの評価がマイナスに。 これはバグなのでしょうか、それとも理由があるのでしょうか？

削除済み 2012.03.27 14:37 #95

sergeev: 気がついたら、ユーザーの評価がマイナスに。 これはバグなのでしょうか、それとも理由があるのでしょうか？ バグではなく、理由があるのです。

削除済み 2012.03.30 19:01 #96

検索がうまくいかない。:(

--- 2012.03.30 19:14 #97

voix_kas: 検索がうまくいかない。:(

削除済み 2012.03.30 19:21 #98

オペラ 11.61.追伸Chromeで動作します。

Andrey Khatimlianskii 2012.10.08 22:08 #99

それがたくさんの仲間になると、プロフィールに穴があいてしまうのです。不便だなぁ．

Pavel Kozlov 2012.10.09 11:09 #100

komposter:友達が多いと、プロフィールに穴が開く。不便だなぁ． プロフィールのフレンド表示を修正しました。誤りを発見していただき、ありがとうございます。
いいえ。
言ったでしょー、記事を書いて、送信して、2回目を書いて......それが、もうダメなんです。
再起動はしてみますが、接続はどうなっているのでしょう・・・。
もしかして、IPアドレスをよく変えているのでは？過去ログで見ることができます。
IPアドレスの頻繁な変更で投げ出されたくない場合は、プロフィールで「IPアドレスによるセッションの制御」のチェックボックスをオフにする必要があります。すでに無効化しています。
IPアドレスが頻繁に変更されることはありませんか？過去ログで見ることができます。
頻繁にアドレスが変わる場合に追い出されないようにするためには、プロフィールで「IPアドレスによるセッション制御」のチェックボックスをオフにする必要があります。すでに無効にしてあります。これからどのように動作するか見てみましょう。
追い出されるわけでもなく、IPの件も知っている。
それは
投稿を追加する際に1ページ目で放り出される ..
が、ポストは追加されず、認証も失われない。
アップデートで1つの記事が追加されましたが、編集がうまくいきません - ページが無駄にリフレッシュされます...いや、何かが壊れている。
問題は、wikiのリンク http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5
投稿に追加する場合（「リンク」経由）、投稿は追加されず、ブランチの最初のページに戻ってしまいます。
気がついたら、ユーザーの評価がマイナスに。
これはバグなのでしょうか、それとも理由があるのでしょうか？
検索がうまくいかない。:(
オペラ 11.61.
追伸
Chromeで動作します。
それがたくさんの仲間になると、プロフィールに穴があいてしまうのです。
不便だなぁ．
友達が多いと、プロフィールに穴が開く。
不便だなぁ．