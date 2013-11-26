フォーラムの問題点 - ページ 6 123456789101112 新しいコメント Platon Alexandrou 2011.05.30 12:07 #51 Silent:フォーラムエンジンは、キーワード/フレーズを「キャッチ」してリンクに変更します。 リンクを削除した記事を編集した後、変更は保存されず、リンクは残ります。何が言いたいのか？最初からそのように設計されているのです。 残念ながら、どのハイパーリンクが削除されたかという情報は保存されていません。ハイパーリンクがない場合は、元に戻しています。 Andrew Petras 2011.05.30 15:29 #52 lezzvie:それが原点です。 なるほど、ありがとうございます。リンク先がオフトピックだと困りますね。とにかく、何とかしてみましょう :) Yedelkin 2011.05.30 19:21 #53 Silent: なるほど、ありがとうございます。 リンクがテーマから外れるのは良くないですね。とにかく、何とかしてみましょう :) 私は、予期せぬリンクの文字と文字の間に余分なスペースを入れるだけで対策しています。 Andrew Petras 2011.05.31 17:24 #54 Yedelkin: 予期せぬリンクの単語と単語の間に余分なスペースを入れるだけで対抗できるんだ。 ラテン語が使える（一部）。 Andrew Petras 2011.06.09 18:01 #55 マーケットで "ダウンロード "が機能しない。Opera 11.11, Ff 4.0.1リンク＝ページリンク。 Rashid Umarov 2011.06.09 18:22 #56 Silent:マーケットで "ダウンロード "が機能しない。Opera 11.11, Ff 4.0.1リンク＝ページリンク。 ダウンロードはまだ有効ではありません。 Andrew Petras 2011.06.09 18:35 #57 Rosh: ダウンロードは未実施です。 OK、ありがとうございます。 削除済み 2011.06.19 12:16 #58 mql5.ruの検索がうまくいきません。 Yedelkin 2011.06.19 17:45 #59 voix_kas:mql5.ruの検索がうまくいかない チェック柄、-類似品単語「記号」で検索, XP, 32 削除済み 2011.06.19 18:32 #60 Yedelkin: チェック柄、-類似品シンボル "の検索、XP、32 その言葉だけではありません。ニックネームもダメなんです。 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
