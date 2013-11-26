フォーラムの問題点 - ページ 6

Silent:

フォーラムエンジンは、キーワード/フレーズを「キャッチ」してリンクに変更します。 リンクを削除した記事を編集した後、変更は保存されず、リンクは残ります。何が言いたいのか？

最初からそのように設計されているのです。

残念ながら、どのハイパーリンクが削除されたかという情報は保存されていません。ハイパーリンクがない場合は、元に戻しています。

 
lezzvie:

それが原点です。

なるほど、ありがとうございます。

リンク先がオフトピックだと困りますね。とにかく、何とかしてみましょう :)

 
Silent:

なるほど、ありがとうございます。

リンクがテーマから外れるのは良くないですね。とにかく、何とかしてみましょう :)

私は、予期せぬリンクの文字と文字の間に余分なスペースを入れるだけで対策しています。
 
Yedelkin:
予期せぬリンクの単語と単語の間に余分なスペースを入れるだけで対抗できるんだ。
ラテン語が使える（一部）。
 

マーケットで "ダウンロード "が機能しない。Opera 11.11, Ff 4.0.1

リンク＝ページリンク。

 
Silent:

マーケットで "ダウンロード "が機能しない。Opera 11.11, Ff 4.0.1

リンク＝ページリンク。

ダウンロードはまだ有効ではありません。
 
Rosh:
ダウンロードは未実施です。
OK、ありがとうございます。
mql5.ruの検索がうまくいきません。

 
voix_kas:

mql5.ruの検索がうまくいかない

チェック柄、-類似品単語「記号」で検索, XP, 32
Yedelkin:
チェック柄、-類似品シンボル "の検索、XP、32
その言葉だけではありません。ニックネームもダメなんです。
