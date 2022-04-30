MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 9

新しいコメント
 
Igor Makanu:

もちろん、ブレークポイント、変数値の表示、名前/演算子/関数の自動置換など、すべてが通常のコンパイラと同じです。

PyCharmは間違いなく最高ですが、RAM4GBの私のラップトップでは使用不可能です。ラップトップにはSSDを搭載していますが、そこで何かが行われるまで常に待ちます。RAM8GBのPCでは問題なく動作します。

ずいぶん前に4を買って、今はRAM8GB。

 
Vladimir Karputov:

だいぶ前に4つ買い足して、今はRAMが8GBになりました。

私は不幸な経験をしました - 私が持っていたものと同じRAMを買いました - それは同じように見え、sitilink上のスペックは一致するように見え、メーカーさえ同じでしたが、インストール後になぜか1つのモジュールが動作しました - 2スロットが占有されている場合、それらのいずれも動作しません。

低レベルのメモリテストの後、BIOSがロックされました。その結果、2晩眠れずに「BIOSのリセット方法」をグーグルで検索し、ラップトップや携帯電話を修理している友人に電話をかけました...。とすべて - すべての作品、およびメモリは店に戻って与えた - 私はそんなに持っていないラップトップのタスクのために、作成するために実験するためにこれ以上の欲望

ZS：Ebayからすでに私の古いラップトップでメモリを書いて、トラブルの多くは、情報を検索することでしたが、それは右の最初の時間を得た、とDRD3のような新しいラップトップは、非常にいくつかの問題を持っているようだ...しかし、最初の時間に失敗しました（（（）。

 
Igor Makanu:

ノートパソコンのBIOSをリセットする方法」を2日間眠れずにググった結果・・・。

ほとんどのメーカーが、電池を抜いてスタートボタンを10～15秒押すことで行っている。
極端な話、バイオのためにバッテリーを外す必要があるのです。
極端な話、特定のピンをハンダ付けするわけですが、そこまでする必要はなさそうです......。

 
Sergey Dzyublik:

多くのメーカーは、ノートパソコンからバッテリーを取り外し、スタートボタンを10～15秒間押すことでこれを行います。
極端な話、バイオのバッテリーも外す必要があります。

wifiボードの下にあるBIOSリセットピンをスコッチテープの下に見つけることで治りました...。然うは問屋が卸さない

ZS: 最近のBIOSは少し "卑劣 "です。設定の一部はUEFIにあり、多くのノートパソコンには、ノートパソコンのOSを起動してシステムを復元したり、Linuxに似たOSを起動するボタンが追加されています - ハードドライブなしで動作させることが可能です

 
統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？しかも、できるだけ時系列に近い形で？
 
Vladimir Karputov:
統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？時系列というテーマに限りなく近い？

Python Pandasに関するコースや記事シリーズに注目してください。

 
Vladimir Karputov:
統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？時系列というテーマに限りなく近い？

numpy、scipy、scikit-learn、その他いくつかのパッケージの機能を見てみてください。

 
fxsaber:
Pythonにはテスターが用意されているはずなのですが。MT5からの履歴が数行あるので、そこで試してみる。

たくさんあるんですよ。例えばこのようなものですwww.backtrader.com

MTテスターとPythonテスターを同じ履歴、同じ戦略で比較し、少なくともおおよそ同じような結果になるのか、ならないのか、誰か教えてくれると面白いのですが......。


削除済み  
Vladimir Karputov:
統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？時系列というテーマに限りなく近い？

https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html

Modern Pandas (Part 7): Timeseries
  • Tom Augspurger
  • tomaugspurger.github.io
Posts and writings by Tom Augspurger
 

Signalsのパース例です。

https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper

majidifard/MQL5SignalScraper
majidifard/MQL5SignalScraper
  • majidifard
  • github.com
This project will scrap some information from signal providers in MQL5.com 1 --> Frist you need to find a page in https://www.mql5.com/en/signals then click it and go to the page to see the details Then look at the url and you will see something like this : In the link above the id is 500005. 3...
12345678910111213141516...88
新しいコメント