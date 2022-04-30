MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 9 12345678910111213141516...88 新しいコメント Vladimir Karputov 2019.04.01 15:16 #81 Igor Makanu:もちろん、ブレークポイント、変数値の表示、名前/演算子/関数の自動置換など、すべてが通常のコンパイラと同じです。 PyCharmは間違いなく最高ですが、RAM4GBの私のラップトップでは使用不可能です。ラップトップにはSSDを搭載していますが、そこで何かが行われるまで常に待ちます。RAM8GBのPCでは問題なく動作します。ずいぶん前に4を買って、今はRAM8GB。 Igor Makanu 2019.04.01 15:24 #82 Vladimir Karputov:だいぶ前に4つ買い足して、今はRAMが8GBになりました。私は不幸な経験をしました - 私が持っていたものと同じRAMを買いました - それは同じように見え、sitilink上のスペックは一致するように見え、メーカーさえ同じでしたが、インストール後になぜか1つのモジュールが動作しました - 2スロットが占有されている場合、それらのいずれも動作しません。 低レベルのメモリテストの後、BIOSがロックされました。その結果、2晩眠れずに「BIOSのリセット方法」をグーグルで検索し、ラップトップや携帯電話を修理している友人に電話をかけました...。とすべて - すべての作品、およびメモリは店に戻って与えた - 私はそんなに持っていないラップトップのタスクのために、作成するために実験するためにこれ以上の欲望 ZS：Ebayからすでに私の古いラップトップでメモリを書いて、トラブルの多くは、情報を検索することでしたが、それは右の最初の時間を得た、とDRD3のような新しいラップトップは、非常にいくつかの問題を持っているようだ...しかし、最初の時間に失敗しました（（（）。 Sergey Dzyublik 2019.04.02 16:53 #83 Igor Makanu:ノートパソコンのBIOSをリセットする方法」を2日間眠れずにググった結果・・・。ほとんどのメーカーが、電池を抜いてスタートボタンを10～15秒押すことで行っている。 極端な話、バイオのためにバッテリーを外す必要があるのです。 極端な話、特定のピンをハンダ付けするわけですが、そこまでする必要はなさそうです......。 Igor Makanu 2019.04.02 17:09 #84 Sergey Dzyublik:多くのメーカーは、ノートパソコンからバッテリーを取り外し、スタートボタンを10～15秒間押すことでこれを行います。 極端な話、バイオのバッテリーも外す必要があります。wifiボードの下にあるBIOSリセットピンをスコッチテープの下に見つけることで治りました...。然うは問屋が卸さない ZS: 最近のBIOSは少し "卑劣 "です。設定の一部はUEFIにあり、多くのノートパソコンには、ノートパソコンのOSを起動してシステムを復元したり、Linuxに似たOSを起動するボタンが追加されています - ハードドライブなしで動作させることが可能です Vladimir Karputov 2019.04.06 14:30 #85 統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？しかも、できるだけ時系列に近い形で？ Sergey Dzyublik 2019.04.06 16:36 #86 Vladimir Karputov: 統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？時系列というテーマに限りなく近い？Python Pandasに関するコースや記事シリーズに注目してください。 Yuriy Asaulenko 2019.04.06 17:54 #87 Vladimir Karputov: 統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？時系列というテーマに限りなく近い？numpy、scipy、scikit-learn、その他いくつかのパッケージの機能を見てみてください。 Грааль 2019.04.06 18:25 #88 fxsaber: Pythonにはテスターが用意されているはずなのですが。MT5からの履歴が数行あるので、そこで試してみる。たくさんあるんですよ。例えばこのようなものですwww.backtrader.com MTテスターとPythonテスターを同じ履歴、同じ戦略で比較し、少なくともおおよそ同じような結果になるのか、ならないのか、誰か教えてくれると面白いのですが......。 削除済み 2019.04.07 09:00 #89 Vladimir Karputov: 統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？時系列というテーマに限りなく近い？https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html Modern Pandas (Part 7): Timeseries Tom Augspurgertomaugspurger.github.io Posts and writings by Tom Augspurger fxsaber 2019.04.10 16:47 #90 Signalsのパース例です。 https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper majidifard/MQL5SignalScraper majidifardgithub.com This project will scrap some information from signal providers in MQL5.com 1 --> Frist you need to find a page in https://www.mql5.com/en/signals then click it and go to the page to see the details Then look at the url and you will see something like this : In the link above the id is 500005. 3... 12345678910111213141516...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もちろん、ブレークポイント、変数値の表示、名前/演算子/関数の自動置換など、すべてが通常のコンパイラと同じです。
PyCharmは間違いなく最高ですが、RAM4GBの私のラップトップでは使用不可能です。ラップトップにはSSDを搭載していますが、そこで何かが行われるまで常に待ちます。RAM8GBのPCでは問題なく動作します。
ずいぶん前に4を買って、今はRAM8GB。
だいぶ前に4つ買い足して、今はRAMが8GBになりました。
私は不幸な経験をしました - 私が持っていたものと同じRAMを買いました - それは同じように見え、sitilink上のスペックは一致するように見え、メーカーさえ同じでしたが、インストール後になぜか1つのモジュールが動作しました - 2スロットが占有されている場合、それらのいずれも動作しません。
低レベルのメモリテストの後、BIOSがロックされました。その結果、2晩眠れずに「BIOSのリセット方法」をグーグルで検索し、ラップトップや携帯電話を修理している友人に電話をかけました...。とすべて - すべての作品、およびメモリは店に戻って与えた - 私はそんなに持っていないラップトップのタスクのために、作成するために実験するためにこれ以上の欲望
ZS：Ebayからすでに私の古いラップトップでメモリを書いて、トラブルの多くは、情報を検索することでしたが、それは右の最初の時間を得た、とDRD3のような新しいラップトップは、非常にいくつかの問題を持っているようだ...しかし、最初の時間に失敗しました（（（）。
ノートパソコンのBIOSをリセットする方法」を2日間眠れずにググった結果・・・。
ほとんどのメーカーが、電池を抜いてスタートボタンを10～15秒押すことで行っている。
極端な話、バイオのためにバッテリーを外す必要があるのです。
極端な話、特定のピンをハンダ付けするわけですが、そこまでする必要はなさそうです......。
多くのメーカーは、ノートパソコンからバッテリーを取り外し、スタートボタンを10～15秒間押すことでこれを行います。
極端な話、バイオのバッテリーも外す必要があります。
wifiボードの下にあるBIOSリセットピンをスコッチテープの下に見つけることで治りました...。然うは問屋が卸さない
ZS: 最近のBIOSは少し "卑劣 "です。設定の一部はUEFIにあり、多くのノートパソコンには、ノートパソコンのOSを起動してシステムを復元したり、Linuxに似たOSを起動するボタンが追加されています - ハードドライブなしで動作させることが可能です
統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？時系列というテーマに限りなく近い？
Python Pandasに関するコースや記事シリーズに注目してください。
統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？時系列というテーマに限りなく近い？
numpy、scipy、scikit-learn、その他いくつかのパッケージの機能を見てみてください。
Pythonにはテスターが用意されているはずなのですが。MT5からの履歴が数行あるので、そこで試してみる。
たくさんあるんですよ。例えばこのようなものですwww.backtrader.com
MTテスターとPythonテスターを同じ履歴、同じ戦略で比較し、少なくともおおよそ同じような結果になるのか、ならないのか、誰か教えてくれると面白いのですが......。
統計的なバイアスをかけたPythonプログラムの書き方について、何を読めばいいのでしょうか？時系列というテーマに限りなく近い？
https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html
Signalsのパース例です。
https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper