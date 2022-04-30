MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 8

新しいコメント
削除済み  
Vladimir Karputov:

だから、あきらめたんです。パスからの変更をクリアしました。

フォルダをクリックしてスクリプトを実行するんだ。

まあ、初歩的なことですが、うまくいくはずです。

一番下の「システム変数」の欄に、同じパスを書いてみてください。Windowsを殺すわけでもなく、全く何の影響もありません。

 
Maxim Dmitrievsky:

まあ、初歩的なことですが、うまくいくはずです。

下の方にある「システム変数」の欄に同じパスを書いてみてください。これはWindowsを殺すものではなく、全く何の影響も及ぼさないものです。

2度目の「底力」-私はテレパスではない :) .

削除済み  
Vladimir Karputov:

2度目の「底力」-私はテレパスではない :) .

緑色で、そこにPATHを見つけると、同じように


 
Vladimir Karputov:

はい、アイコンはそんな感じです。クリックするとすべてが実行されます。

じゃあ、うまくいっているんですね。

コマンドラインからスクリプトを実行したい場合は、スクリプトを保存したフォルダに移動する必要があります。私は通常、D: のルートにフォルダ py を作成します。

と入力し、Win+x - PowerShell

で、キーボードを叩く。

D:

cd py


は、スクリプトを保存したフォルダーにあるスクリプト名で、そのフォルダーからスクリプトを実行すると...いわば、古き良きDOSの姿 ))))

SZS：Pathにフォルダを追加すれば、ディレクトリを歩き回る必要はありません


 
Igor Makanu:

なんだかとても複雑です。
目的のフォルダを開く ==> フォルダのパスを示すボックスをクリック ==> そこに「cmd」と入力し、Enterキーを押す。
そして、ほら、すでにパスが書き込まれた状態でcmdウィンドウが開くでしょう。

 

Visual Studio Codeは、決して悪いエディタではありません。無料です。

Python、C#、C++、そしてMQLにも対応しています。

Pythonのファイルを実行することができます（他は試していません）。

 
Igor Makanu:

Windowsのコマンドラインからpythonスクリプトを実行すると、pythonインタプリタが呼び出され、スクリプトが実行されます。

あなたはIDLEシェルから実行しています。Python自体にはコンパイラがありません。

またはPythonのIDEをインストールし、Spyderはすべて最初にラムネに入れ、次にPyCharmまたは私はラップトップWing IDEに置く - それはあなたのPCのリソースを要求していません。

これにより、デバッグ（ステップ・バイ・ステップ）を行うことができるようになります ?


追加されました。

オプトインしました。

PyCharmです。

 
Vladimir Karputov:

これにより、デバッグ（ステップ・バイ・ステップ） ?


追加されました。

オプトインしました。

PyCharmです。

ブレークポイント、変数値の表示、名前/演算子/関数の自動置換など、すべてが通常のコンパイラと同じです。

PyCharm は間違いなく最高ですが、RAM 4GB の私のラップトップでは使用不可能です。ラップトップには SSD を搭載していますが、そこで何かするまで常に待たなければなりません、RAM 8GB の PC では問題なく動作します

 
ちなみに、VS Codeにはステップバイステップのデバッグ機能があります。
 
Dmitriy Skub:
ちなみに、VS Codeにはステップバイステップのデバッグ機能があります。

SpyderとWing IDEの両方で - インストールしました。

123456789101112131415...88
新しいコメント