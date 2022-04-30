MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 8 123456789101112131415...88 新しいコメント 削除済み 2019.03.31 17:11 #71 Vladimir Karputov:だから、あきらめたんです。パスからの変更をクリアしました。 フォルダをクリックしてスクリプトを実行するんだ。まあ、初歩的なことですが、うまくいくはずです。 一番下の「システム変数」の欄に、同じパスを書いてみてください。Windowsを殺すわけでもなく、全く何の影響もありません。 Vladimir Karputov 2019.03.31 17:22 #72 Maxim Dmitrievsky:まあ、初歩的なことですが、うまくいくはずです。 下の方にある「システム変数」の欄に同じパスを書いてみてください。これはWindowsを殺すものではなく、全く何の影響も及ぼさないものです。2度目の「底力」-私はテレパスではない :) . 削除済み 2019.03.31 17:24 #73 Vladimir Karputov:2度目の「底力」-私はテレパスではない :) .緑色で、そこにPATHを見つけると、同じように Igor Makanu 2019.03.31 18:27 #74 Vladimir Karputov:はい、アイコンはそんな感じです。クリックするとすべてが実行されます。じゃあ、うまくいっているんですね。 コマンドラインからスクリプトを実行したい場合は、スクリプトを保存したフォルダに移動する必要があります。私は通常、D: のルートにフォルダ py を作成します。 と入力し、Win+x - PowerShell で、キーボードを叩く。 D:cd py は、スクリプトを保存したフォルダーにあるスクリプト名で、そのフォルダーからスクリプトを実行すると...いわば、古き良きDOSの姿 )))) SZS：Pathにフォルダを追加すれば、ディレクトリを歩き回る必要はありません Sergey Dzyublik 2019.03.31 20:33 #75 Igor Makanu:なんだかとても複雑です。 目的のフォルダを開く ==> フォルダのパスを示すボックスをクリック ==> そこに「cmd」と入力し、Enterキーを押す。 そして、ほら、すでにパスが書き込まれた状態でcmdウィンドウが開くでしょう。 Dmitriy Skub 2019.03.31 21:35 #76 Visual Studio Codeは、決して悪いエディタではありません。無料です。 Python、C#、C++、そしてMQLにも対応しています。 Pythonのファイルを実行することができます（他は試していません）。 Vladimir Karputov 2019.04.01 14:43 #77 Igor Makanu:Windowsのコマンドラインからpythonスクリプトを実行すると、pythonインタプリタが呼び出され、スクリプトが実行されます。 あなたはIDLEシェルから実行しています。Python自体にはコンパイラがありません。 またはPythonのIDEをインストールし、Spyderはすべて最初にラムネに入れ、次にPyCharmまたは私はラップトップWing IDEに置く - それはあなたのPCのリソースを要求していません。これにより、デバッグ（ステップ・バイ・ステップ）を行うことができるようになります ? 追加されました。 オプトインしました。PyCharmです。 Igor Makanu 2019.04.01 15:07 #78 Vladimir Karputov:これにより、デバッグ（ステップ・バイ・ステップ） ?追加されました。オプトインしました。PyCharmです。ブレークポイント、変数値の表示、名前/演算子/関数の自動置換など、すべてが通常のコンパイラと同じです。 PyCharm は間違いなく最高ですが、RAM 4GB の私のラップトップでは使用不可能です。ラップトップには SSD を搭載していますが、そこで何かするまで常に待たなければなりません、RAM 8GB の PC では問題なく動作します Dmitriy Skub 2019.04.01 15:08 #79 ちなみに、VS Codeにはステップバイステップのデバッグ機能があります。 Igor Makanu 2019.04.01 15:11 #80 Dmitriy Skub: ちなみに、VS Codeにはステップバイステップのデバッグ機能があります。SpyderとWing IDEの両方で - インストールしました。 123456789101112131415...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だから、あきらめたんです。パスからの変更をクリアしました。
フォルダをクリックしてスクリプトを実行するんだ。
まあ、初歩的なことですが、うまくいくはずです。
一番下の「システム変数」の欄に、同じパスを書いてみてください。Windowsを殺すわけでもなく、全く何の影響もありません。
下の方にある「システム変数」の欄に同じパスを書いてみてください。これはWindowsを殺すものではなく、全く何の影響も及ぼさないものです。
緑色で、そこにPATHを見つけると、同じように
はい、アイコンはそんな感じです。クリックするとすべてが実行されます。
じゃあ、うまくいっているんですね。
コマンドラインからスクリプトを実行したい場合は、スクリプトを保存したフォルダに移動する必要があります。私は通常、D: のルートにフォルダ py を作成します。
と入力し、Win+x - PowerShell
で、キーボードを叩く。
D:
cd py
は、スクリプトを保存したフォルダーにあるスクリプト名で、そのフォルダーからスクリプトを実行すると...いわば、古き良きDOSの姿 ))))
SZS：Pathにフォルダを追加すれば、ディレクトリを歩き回る必要はありません
なんだかとても複雑です。
目的のフォルダを開く ==> フォルダのパスを示すボックスをクリック ==> そこに「cmd」と入力し、Enterキーを押す。
そして、ほら、すでにパスが書き込まれた状態でcmdウィンドウが開くでしょう。
Visual Studio Codeは、決して悪いエディタではありません。無料です。
Python、C#、C++、そしてMQLにも対応しています。
Pythonのファイルを実行することができます（他は試していません）。
Windowsのコマンドラインからpythonスクリプトを実行すると、pythonインタプリタが呼び出され、スクリプトが実行されます。
あなたはIDLEシェルから実行しています。Python自体にはコンパイラがありません。
またはPythonのIDEをインストールし、Spyderはすべて最初にラムネに入れ、次にPyCharmまたは私はラップトップWing IDEに置く - それはあなたのPCのリソースを要求していません。
これにより、デバッグ（ステップ・バイ・ステップ）を行うことができるようになります ?
追加されました。
オプトインしました。
PyCharmです。
ブレークポイント、変数値の表示、名前/演算子/関数の自動置換など、すべてが通常のコンパイラと同じです。
PyCharm は間違いなく最高ですが、RAM 4GB の私のラップトップでは使用不可能です。ラップトップには SSD を搭載していますが、そこで何かするまで常に待たなければなりません、RAM 8GB の PC では問題なく動作します
ちなみに、VS Codeにはステップバイステップのデバッグ機能があります。
SpyderとWing IDEの両方で - インストールしました。