MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 6 12345678910111213...88 新しいコメント fxsaber 2019.03.15 08:58 #51 Maxim Dmitrievsky:つまり、構造体配列をバイト配列に変換してソケットに渡すことは可能なのでしょうか？ それなら、標準の structToChar がそれをしないのは不思議です。ソケットはuchar[]で、リソースはuint[]で、グローバル変数や フレームはdouble[]で、などなど。 Renat Fatkhullin 2019.03.15 23:09 #52 MetaTrader5パッケージは、Python3.7用の32/64ライブラリが既に提供されており、1行でインストールできます。 pip install MetaTrader5 削除済み 2019.03.16 00:07 #53 fxsaber:ソケットはuchar[]で、リソースはuint[]で、グローバル変数や フレームはdouble[]で、などなど。なるほど......合格の例が思いつかない......。mqlrates can 削除済み 2019.03.16 00:09 #54 Renat Fatkhullin:MetaTrader5のパッケージは、Python3.7用の32/64ライブラリで既に提供されており、1行にまとめられています。 ヘルプはfthsの引数で更新されるのでしょうか？ 時々、何がどこにあるのか忘れてしまいます。 Renat Fatkhullin 2019.03.16 01:27 #55 Maxim Dmitrievsky:fyiの主張のアップデートはあるのでしょうか？ 何をどこでどうしたのか忘れてしまうことがあります。 はい、これが最初の急ごしらえです。 MetaTrader5でR/Pythonから作業するための説明は、MQL5のドキュメントに 含まれる予定です。 Igor Makanu 2019.03.20 18:07 #56 1ページ目のPythonのテストスクリプトを確認しましたが、私の理解では、ターミナルを/portableスイッチで起動すると、何も動作せず、エラーになります。 Traceback (most recent call last):ファイル "D:/py/mt5.py", 行 5, in <module>.MT5WaitForTerminal()RuntimeError: IPC接続がありません。 MT5を/portable スイッチなしで起動した場合、テストスクリプトは問題なく 動作します。 私のノートパソコンでは、MT5を/portableなしで動かすのは不便なので、SSDが1台目のドライブで、80GBと控えめですが、2台目のドライブにすべてをインストールしています。 ポータブルキーと連動させてほしい Vladimir Karputov 2019.03.31 16:38 #57 ピョンとは今まで全く一緒に仕事をしたことがないんです。 そこで、ダウンロードページhttps://www.python.org/downloads/windows/ で、「Windows x86-64実行形式インストーラをダウンロード」を選択します。 ダウンロードしたファイルをクリックする ... インストールウィンドウのPATHボックスにチェックを入れて、インストールすることを忘れないでください - 今すぐインストールする グラフをサポートするmatplotlibパッケージの提供pip install matplotlibこのコマンドは、Windowsのコマンドウィンドウ（スタートボタンを右クリック）で入力する必要があることがわかりました。 同じように行われます。 MetaTrader5 のインストールパッケージを実行します。pip install MetaTrader5 ここで、「metatrader5-test.py」を作成します。 ウィンドウを起動する で、メニュー「ファイル」→「新規ファイル 一番嬉しいのは テストスクリプトの実行python metatrader5-test.py このコマンドをどこにどのように置けばいいのか、まだ理解できていません。回避策として、"metatrader5-test.py "を開き、Run -> Run Moduleを選択すると、テストスクリプトが正常に実行されました。 Python Releases for Windows www.python.org The official home of the Python Programming Language 削除済み 2019.03.31 16:44 #58 ファイルをクリックするだけで、スクリプトが実行されます。 Igor Makanu 2019.03.31 16:45 #59 Vladimir Karputov:このコマンドをどこにどう書けばいいのか、まだ理解できていません。回避策として、オープンファイル「metatrader5-test.py」のメニュー「実行」→「モジュール実行」でテストスクリプトを実行したところ、正常に実行されました。WindowsのコマンドラインからPythonスクリプトを実行すると、Pythonインタプリタが呼び出され、スクリプトが実行されます。 あなたはIDLEシェルから実行しています、パイソン自体はコンパイラを持っていません - メモ帳でスクリプトを書くことができますが、拡張子.pyで保存してください またはpythonのIDEをインストールし、すべてのSpyderは、その後PyCharmまたは私はラップトップ翼IDEがインストールされてラムネに最初に置く - それはあなたのPCのリソースを必要としないです。 Vladimir Karputov 2019.03.31 16:47 #60 Igor Makanu:Windowsのコマンドラインからpythonスクリプトを実行すると、pythonインタプリタが呼び出され、スクリプトが実行されます。あなたはIDLEシェルから実行しています。Python自体にはコンパイラがありません。またはpythonのIDEをインストールし、Spyderはすべて、次にPyCharmを物色するために最初に置くか、私はラップトップの翼IDEを持っている - それはあなたのPCのリソースを要求していません。コマンドラインからpython metatrader5-test.pyを実行しても、うまくいきません。しかし、コマンドライン経由のpip install MetaTrader5はうまく いきました。(ファイル自体はデフォルトでC:Usersbarab ###AppDataLocalPrograms ###Python ###に保存されます。） 12345678910111213...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
つまり、構造体配列をバイト配列に変換してソケットに渡すことは可能なのでしょうか？ それなら、標準の structToChar がそれをしないのは不思議です。
ソケットはuchar[]で、リソースはuint[]で、グローバル変数や フレームはdouble[]で、などなど。
MetaTrader5パッケージは、Python3.7用の32/64ライブラリが既に提供されており、1行でインストールできます。
ソケットはuchar[]で、リソースはuint[]で、グローバル変数や フレームはdouble[]で、などなど。
なるほど......合格の例が思いつかない......。mqlrates can
MetaTrader5のパッケージは、Python3.7用の32/64ライブラリで既に提供されており、1行にまとめられています。
ヘルプはfthsの引数で更新されるのでしょうか？ 時々、何がどこにあるのか忘れてしまいます。
fyiの主張のアップデートはあるのでしょうか？ 何をどこでどうしたのか忘れてしまうことがあります。
はい、これが最初の急ごしらえです。
MetaTrader5でR/Pythonから作業するための説明は、MQL5のドキュメントに 含まれる予定です。
1ページ目のPythonのテストスクリプトを確認しましたが、私の理解では、ターミナルを/portableスイッチで起動すると、何も動作せず、エラーになります。
Traceback (most recent call last):
ファイル "D:/py/mt5.py", 行 5, in <module>.
MT5WaitForTerminal()
RuntimeError: IPC接続がありません。
MT5を/portable スイッチなしで起動した場合、テストスクリプトは問題なく 動作します。
私のノートパソコンでは、MT5を/portableなしで動かすのは不便なので、SSDが1台目のドライブで、80GBと控えめですが、2台目のドライブにすべてをインストールしています。
ポータブルキーと連動させてほしい
ピョンとは今まで全く一緒に仕事をしたことがないんです。
そこで、ダウンロードページhttps://www.python.org/downloads/windows/ で、「Windows x86-64実行形式インストーラをダウンロード」を選択します。
ダウンロードしたファイルをクリックする ...
インストールウィンドウのPATHボックスにチェックを入れて、インストールすることを忘れないでください - 今すぐインストールする
グラフをサポートするmatplotlibパッケージの提供
このコマンドは、Windowsのコマンドウィンドウ（スタートボタンを右クリック）で入力する必要があることがわかりました。
同じように行われます。
MetaTrader5 のインストールパッケージを実行します。
ここで、「metatrader5-test.py」を作成します。
ウィンドウを起動する
で、メニュー「ファイル」→「新規ファイル
一番嬉しいのは
テストスクリプトの実行
このコマンドをどこにどのように置けばいいのか、まだ理解できていません。回避策として、"metatrader5-test.py "を開き、Run -> Run Moduleを選択すると、テストスクリプトが正常に実行されました。
このコマンドをどこにどう書けばいいのか、まだ理解できていません。回避策として、オープンファイル「metatrader5-test.py」のメニュー「実行」→「モジュール実行」でテストスクリプトを実行したところ、正常に実行されました。
WindowsのコマンドラインからPythonスクリプトを実行すると、Pythonインタプリタが呼び出され、スクリプトが実行されます。
あなたはIDLEシェルから実行しています、パイソン自体はコンパイラを持っていません - メモ帳でスクリプトを書くことができますが、拡張子.pyで保存してください
またはpythonのIDEをインストールし、すべてのSpyderは、その後PyCharmまたは私はラップトップ翼IDEがインストールされてラムネに最初に置く - それはあなたのPCのリソースを必要としないです。
Windowsのコマンドラインからpythonスクリプトを実行すると、pythonインタプリタが呼び出され、スクリプトが実行されます。
あなたはIDLEシェルから実行しています。Python自体にはコンパイラがありません。
またはpythonのIDEをインストールし、Spyderはすべて、次にPyCharmを物色するために最初に置くか、私はラップトップの翼IDEを持っている - それはあなたのPCのリソースを要求していません。
コマンドラインからpython metatrader5-test.pyを実行しても、うまくいきません。しかし、コマンドライン経由のpip install MetaTrader5はうまく いきました。(ファイル自体はデフォルトでC:Usersbarab ###AppDataLocalPrograms ###Python ###に保存されます。）