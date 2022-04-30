MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 6

Maxim Dmitrievsky:

つまり、構造体配列をバイト配列に変換してソケットに渡すことは可能なのでしょうか？ それなら、標準の structToChar がそれをしないのは不思議です。

ソケットはuchar[]で、リソースはuint[]で、グローバル変数や フレームはdouble[]で、などなど。

 

MetaTrader5パッケージは、Python3.7用の32/64ライブラリが既に提供されており、1行でインストールできます。

pip install MetaTrader5
fxsaber:

ソケットはuchar[]で、リソースはuint[]で、グローバル変数や フレームはdouble[]で、などなど。

なるほど......合格の例が思いつかない......。mqlrates can

Renat Fatkhullin:

MetaTrader5のパッケージは、Python3.7用の32/64ライブラリで既に提供されており、1行にまとめられています。

ヘルプはfthsの引数で更新されるのでしょうか？ 時々、何がどこにあるのか忘れてしまいます。


 
Maxim Dmitrievsky:

fyiの主張のアップデートはあるのでしょうか？ 何をどこでどうしたのか忘れてしまうことがあります。


はい、これが最初の急ごしらえです。

MetaTrader5でR/Pythonから作業するための説明は、MQL5のドキュメントに 含まれる予定です。

 

1ページ目のPythonのテストスクリプトを確認しましたが、私の理解では、ターミナルを/portableスイッチで起動すると、何も動作せず、エラーになります。

Traceback (most recent call last):

ファイル "D:/py/mt5.py", 行 5, in <module>.

MT5WaitForTerminal()

RuntimeError: IPC接続がありません。

MT5を/portable スイッチなしで起動した場合、テストスクリプトは問題なく 動作します。

私のノートパソコンでは、MT5を/portableなしで動かすのは不便なので、SSDが1台目のドライブで、80GBと控えめですが、2台目のドライブにすべてをインストールしています。

ポータブルキーと連動させてほしい

 

ピョンとは今まで全く一緒に仕事をしたことがないんです。

そこで、ダウンロードページhttps://www.python.org/downloads/windows/ で、「Windows x86-64実行形式インストーラをダウンロード」を選択します。

Pyton ダウンロード Windows x86-64 実行形式インストーラー


ダウンロードしたファイルをクリックする ...

Pythonのセットアップを実行する



インストールウィンドウのPATHボックスにチェックを入れて、インストールすることを忘れないでください - 今すぐインストールする

Python 3.7をPATHに追加する。



グラフをサポートするmatplotlibパッケージの提供

pip install matplotlib

このコマンドは、Windowsのコマンドウィンドウ（スタートボタンを右クリック）で入力する必要があることがわかりました。

pip install matplotlib


同じように行われます。

MetaTrader5 のインストールパッケージを実行します。

pip install MetaTrader5


ここで、「metatrader5-test.py」を作成します。

ウィンドウを起動する


で、メニュー「ファイル」→「新規ファイル


一番嬉しいのは

テストスクリプトの実行

python metatrader5-test.py

このコマンドをどこにどのように置けばいいのか、まだ理解できていません。回避策として、"metatrader5-test.py "を開き、Run -> Run Moduleを選択すると、テストスクリプトが正常に実行されました。

ファイルをクリックするだけで、スクリプトが実行されます。
 
Vladimir Karputov:

このコマンドをどこにどう書けばいいのか、まだ理解できていません。回避策として、オープンファイル「metatrader5-test.py」のメニュー「実行」→「モジュール実行」でテストスクリプトを実行したところ、正常に実行されました。

WindowsのコマンドラインからPythonスクリプトを実行すると、Pythonインタプリタが呼び出され、スクリプトが実行されます。

あなたはIDLEシェルから実行しています、パイソン自体はコンパイラを持っていません - メモ帳でスクリプトを書くことができますが、拡張子.pyで保存してください

またはpythonのIDEをインストールし、すべてのSpyderは、その後PyCharmまたは私はラップトップ翼IDEがインストールされてラムネに最初に置く - それはあなたのPCのリソースを必要としないです。

 
Igor Makanu:

Windowsのコマンドラインからpythonスクリプトを実行すると、pythonインタプリタが呼び出され、スクリプトが実行されます。

あなたはIDLEシェルから実行しています。Python自体にはコンパイラがありません。

またはpythonのIDEをインストールし、Spyderはすべて、次にPyCharmを物色するために最初に置くか、私はラップトップの翼IDEを持っている - それはあなたのPCのリソースを要求していません。

コマンドラインからpython metatrader5-test.pyを実行しても、うまくいきません。しかし、コマンドライン経由のpip install MetaTrader5はうまく いきました。

(ファイル自体はデフォルトでC:Usersbarab ###AppDataLocalPrograms ###Python ###に保存されます。）
