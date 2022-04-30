MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 2

残念ながら、ソースコードがなければ、このチャンスは私にとってただの言葉のままです。わからないことだらけで、自習のスタートは、すぐに回せる実用的なものがいいのかもしれませんね。

これから始める人は、言語自体に慣れた方がいいでしょうね、C++とは全然違いますから。

そうでなければ、パッケージです...あらゆる場面で使われるパッケージやモジュールがたくさんあり、ググりました

 
少なくとも「何に使えるのか」という問いに、自分自身で原初的に答えようとしている。自己啓発のため」という回答は、長い間受け入れられていない。

ですから、このスレッドでは、様々な分野からのクールな事例を紹介したいと思います。最も効果を発揮するのがビジュアライゼーションで、これは誰でも試すことができます。


相関行列をグラフ化して計算するというのは、残念ながら流行らない。

美に対する考え方が違うのでしょう。私はビジュアライゼーションは全く必要なく、何の感情も喚起されません。

 
私はこのスレッドで、美という概念やビジュアライゼーションの必要性に触れたことはありません。全く別の話をしていたんです。

私はこのスレッドで、美という概念やビジュアライゼーションの必要性に触れたことはありません。全く別の話をしていたんです。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu Mar 14 16:13:03 2019

@author: dmitrievsky
"""
from MetaTrader5 import *
from datetime import datetime
import pandas as pd 

# Initializing MT5 connection 
MT5Initialize()
MT5WaitForTerminal()

print(MT5TerminalInfo())
print(MT5Version())

# Copying data to list
rates = MT5CopyTicksFrom("EURUSD", datetime(2019,1,28,13), 1000000, MT5_COPY_TICKS_ALL)
bid = [y.bid for y in rates]
ask = [y.ask for y in rates]
time = [x.time for x in rates]

# Deinitializing MT5 connection
MT5Shutdown()

import numpy as np 
import plotly.graph_objs as go
from plotly.offline import download_plotlyjs, init_notebook_mode, plot, iplot
data = [go.Scatter(x=time, y=bid), go.Scatter(x=time, y=ask)]

plot(data)

ウェブページを添付しましたが、もちろん70mb以上の重さです。これは驚かせるためとか？スケーリング、その他もろもろ。

ファイル:
bidask.zip  7923 kb
 
さて、ここではMT5よりもPythonでティック履歴を視覚化する方がはるかに簡単で便利であることを示す簡単な例を紹介します。ありがとうございます。

 
単純な構造 体の配列を双方向に受け渡す方法はありますか？
単純な構造 体の配列を双方向に渡す方法について、何かコードがあれば教えてください。

Pythonのバイト配列から構造体配列へのキャスト（とその逆）はあるのだろうか？

いいえ、普通の配列です。Pythonの構造体配列とは何か、それは単に異種データを含むデータフレームオブジェクトなのか、考える必要があります。

とにかく、具体的に問題を見てみないと、なんとも言えないし、やったこともないのですが

後で記事を書きますので、よろしくお願いします。
