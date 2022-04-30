MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 7

cmdから実行する場合は、このフォルダもPATHに追加してください。
 
Maxim Dmitrievsky:
インストール時に（"1"）を指定しました。

Python 3.7をPATHに追加する。

それとも、それだけでは不十分なのでしょうか？

 
Vladimir Karputov:

は、黒いcmdウィンドウが表示されますか？- そうでない場合は、拡張子.pyが付かない。

Vin10にpythonのアイコンをつけて、IDEで実行するか、クリックしてcmd - コマンドラインで実行すると、すべてが実行されます。


WZZ：環境のパスを確認し、トリック - パスが唯一の規定である場合は、cmdを再起動 - その後、パスは再起動後に表示されます。

 
Igor Makanu:

Windows10を搭載しており、それを通して実行する

pip install matplotlib

 

アイコンは私と同じですか？


.py スクリプトをクリックすると、すべてがコマンドライン上で動作するようになりました。

Vladimir Karputov:

cmdでパスを指定せずにファイルを開くと、どうやってそれを見つけるのでしょうか。

を作成し、そのファイルへのパス、つまりそのファイルがあるフォルダを作成します。

 
Maxim Dmitrievsky:

PATHにパスを入れてください。フォルダ内のファイルはPythonと関連付けられています（アイコンで確認できます）。

Python コマンドのmetatrader5-test.pyでExecuteメニューから実行してもまだうまくいきません。

Vladimir Karputov:

管理者であれば、一番下の環境変数フィールド「システム変数」でも、同じことができます。

 
Igor Makanu:

ええ、アイコンは同じです。クリックすると、すべてが実行されます。

 
Maxim Dmitrievsky:

だから、あきらめたんです。パスからの変更をクリアしました。

フォルダからクリックでスクリプトを実行するだけです。

