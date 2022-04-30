MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 7 1234567891011121314...88 新しいコメント 削除済み 2019.03.31 16:49 #61 cmdから実行する場合は、このフォルダもPATHに追加してください。 Vladimir Karputov 2019.03.31 16:50 #62 Maxim Dmitrievsky: cmdから実行する場合は、このフォルダもPATHに追加してください。インストール時に（"1"）を指定しました。 それとも、それだけでは不十分なのでしょうか？ Igor Makanu 2019.03.31 16:51 #63 Vladimir Karputov:Pythonの コマンドラインmetatrader5-test.pyを 使用しても動作しない。しかし、コマンドラインからpip install MetaTrader5が動作 します。は、黒いcmdウィンドウが表示されますか？- そうでない場合は、拡張子.pyが付かない。 Vin10にpythonのアイコンをつけて、IDEで実行するか、クリックしてcmd - コマンドラインで実行すると、すべてが実行されます。 WZZ：環境のパスを確認し、トリック - パスが唯一の規定である場合は、cmdを再起動 - その後、パスは再起動後に表示されます。 Vladimir Karputov 2019.03.31 16:52 #64 Igor Makanu:は、黒いcmdウィンドウが表示されますか？- そうでない場合は、拡張子 .py は付きません。 Win10でpythonスクリプトをpythonアイコンで、IDEで実行するか、クリックしてcmd - コマンドラインで、すべてが実行されます。Windows10を搭載しており、それを通して実行する Igor Makanu 2019.03.31 16:54 #65 アイコンは私と同じですか？ .py スクリプトをクリックすると、すべてがコマンドライン上で動作するようになりました。 削除済み 2019.03.31 16:54 #66 Vladimir Karputov:インストール時に（"1"）を指定しました。 それとも、これだけでは不十分なのでしょうか？cmdでパスを指定せずにファイルを開くと、どうやってそれを見つけるのでしょうか。 を作成し、そのファイルへのパス、つまりそのファイルがあるフォルダを作成します。 Vladimir Karputov 2019.03.31 17:04 #67 Maxim Dmitrievsky:cmdでパスを指定せずにファイルを開くと、どうやってそれを見つけるのでしょうか。 を作成し、そのファイルへのパス、つまりそのファイルがあるフォルダを作成します。PATHにパスを入れてください。フォルダ内のファイルはPythonと関連付けられています（アイコンで確認できます）。 Python コマンドのmetatrader5-test.pyでExecuteメニューから実行してもまだうまくいきません。 削除済み 2019.03.31 17:08 #68 Vladimir Karputov:PATHにパスを書き込んでいます。フォルダ内のファイルはPythonと関連付けられています（アイコンで確認できます）。 それでも、実行メニューからpython コマンドのmetatrader5-test.pyを実行 してもうまくいきません。管理者であれば、一番下の環境変数フィールド「システム変数」でも、同じことができます。 Vladimir Karputov 2019.03.31 17:08 #69 Igor Makanu:アイコンは私と同じですか？ .pyスクリプトをクリックするだけで、すべてがコマンドライン上で動作するようになりました。ええ、アイコンは同じです。クリックすると、すべてが実行されます。 Vladimir Karputov 2019.03.31 17:10 #70 Maxim Dmitrievsky:管理者であれば、一番下の環境変数の欄は、同じようにしてくださいだから、あきらめたんです。パスからの変更をクリアしました。 フォルダからクリックでスクリプトを実行するだけです。 1234567891011121314...88 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
cmdから実行する場合は、このフォルダもPATHに追加してください。
インストール時に（"1"）を指定しました。
それとも、それだけでは不十分なのでしょうか？
Pythonの コマンドラインmetatrader5-test.pyを 使用しても動作しない。しかし、コマンドラインからpip install MetaTrader5が動作 します。
は、黒いcmdウィンドウが表示されますか？- そうでない場合は、拡張子.pyが付かない。
Vin10にpythonのアイコンをつけて、IDEで実行するか、クリックしてcmd - コマンドラインで実行すると、すべてが実行されます。
WZZ：環境のパスを確認し、トリック - パスが唯一の規定である場合は、cmdを再起動 - その後、パスは再起動後に表示されます。
は、黒いcmdウィンドウが表示されますか？- そうでない場合は、拡張子 .py は付きません。
Win10でpythonスクリプトをpythonアイコンで、IDEで実行するか、クリックしてcmd - コマンドラインで、すべてが実行されます。
Windows10を搭載しており、それを通して実行する
アイコンは私と同じですか？
.py スクリプトをクリックすると、すべてがコマンドライン上で動作するようになりました。
インストール時に（"1"）を指定しました。
それとも、これだけでは不十分なのでしょうか？
cmdでパスを指定せずにファイルを開くと、どうやってそれを見つけるのでしょうか。
を作成し、そのファイルへのパス、つまりそのファイルがあるフォルダを作成します。
cmdでパスを指定せずにファイルを開くと、どうやってそれを見つけるのでしょうか。
を作成し、そのファイルへのパス、つまりそのファイルがあるフォルダを作成します。
PATHにパスを入れてください。フォルダ内のファイルはPythonと関連付けられています（アイコンで確認できます）。
Python コマンドのmetatrader5-test.pyでExecuteメニューから実行してもまだうまくいきません。
PATHにパスを書き込んでいます。フォルダ内のファイルはPythonと関連付けられています（アイコンで確認できます）。
それでも、実行メニューからpython コマンドのmetatrader5-test.pyを実行 してもうまくいきません。
管理者であれば、一番下の環境変数フィールド「システム変数」でも、同じことができます。
アイコンは私と同じですか？
.pyスクリプトをクリックするだけで、すべてがコマンドライン上で動作するようになりました。
ええ、アイコンは同じです。クリックすると、すべてが実行されます。
管理者であれば、一番下の環境変数の欄は、同じようにしてください
だから、あきらめたんです。パスからの変更をクリアしました。
フォルダからクリックでスクリプトを実行するだけです。