登録者数1200人!!! - ページ 64

新しいコメント
削除済み  
そして、「群衆効果」は省くとして・・・みんながみんな行くところに走っていくわけではない）信号についても同じことが言えると思います・・・。
 
ニコライ・ゲイリス
そして、「群衆効果」は省略しよう...すべてではない、子羊のように皆がするところに走る）信号も同じように言おう......。


そう、全員ではない。パレットの「80/20の原則」の結論を基準にすれば、走らないのは20％に過ぎないのだ。

もし、大多数がトップに走っていることを疑うのであれば、そのような分析にはシグナル サービスが適している。

量は常に質に勝る。

したがって、シグナルプロバイダーのトレーダーとしてのレベルを評価するには、常に彼の戦略に注目する必要があります。

開発者のレベルを評価するには、プロの開発者として、常にそのコードを見て、機能性を分析する必要があります。

購読者は外部指標によってそれを推定し、フィードバックがそれを示しています - 昨日は価格が間違った方向に動いたので、トレーダーは良くない、今日は正しい方向に動いたので、トレーダーは最高である、と。

お客様は外部指標でも判断されます。1時間で作成されたExpert Advisorは最高の開発者です。コードの品質についてクライアントに尋ねると、「苦手だ」「たぶん得意だ」と答えるでしょう。

P.s. なぜTOPに対する主な不満は--TOPが主に定量的な指標で構築されていることです。なぜなら、関係者は「質と量は両立しない」ことを理解しており、「質を重視してTOPを気にしない」か「量を重視してTOPを目指す」かのどちらかを選ばなければならないからです。このようなアプローチをとる理由は、定性的な指標は形式化することが難しいからです。そして、定性的な評価としては、レビューなどの評価があります。しかし、残念ながらそれらはTOPに反映されていません。

 
ユーリ・ザイチェフ

バカとは程遠いのに、チームになれない人が多いのはなぜだろう。

注意深く見ていると、本来は同じ塹壕に座っているにもかかわらず、常にお互いを囮にして荒らしているのですが、同時にお互いの弾丸に小便を かけるようなことをしているのです。


弾薬はお気に入りに入れています)FXは1チームもないかもしれません。皆、ライバルであり、そのほとんどがお互いを羨んでいる。

ところで、由良さん、私もシグナルでトレードを見ることができることを知りませんでした、興味が足りなかったのでしょう。なぜかEURGBPにしか表示されません。一週間ほどこの掲示板を見ていなかったので、このようなメッセージにたどり着いた次第です。なぜ1つのシンボルにしか表示されないのかがわからない。

どなたかご存知の方、私もplzに答えてください。ということは、最大限のディールがあったペアは、かなり遅れて表示されるのでしょうか？

aa

 
アンドレイ・F・ゼリンスキー


と、何かと話題の--レビューのひとつです。

-今月は430ドルの損失
-言い訳ばかりで、予告なしのストラテジーテストシグナルサービスに30ドル
今月の成績が悪かったから、4月は値引きしてくれ...。

-今月は430ドルの損失
-言い訳ばかりで30ドル。
今月は成績が悪かったので、4月は割引になります。

-- 電波に不満があるが、来月の割引を希望している

割引の方法を知りたい。ルールを読むのが面倒なのですが、以前はサブスクリプションの価格を上げることだけが可能だったのです。信号の個人割引はありえない。それとも、何か見落としがあったのでしょうか？
 
アンドレイ・F・ゼリンスキー

ISPは、自分のプロジェクトがフリーズアウトによっていつでも停止させられることを知っているのだから、そのことについて後悔することはまったくないだろう。
プロジェクトは成功した。成功したのです。いつまで生きられるかは問題じゃない。

それはあなたにとって何の違いもありません。しかし、提供者にとっては、なぜそれが必要なのか？彼はそれで十分な利益を得ているし、間違いなくこのまま続けたいと思っている。頭の中がごちゃごちゃになっていますね。

 
アレクセイ・ヴォルチャンスキー

どうやったら割引になるんだろう？ルールを読むのが億劫なのですが、以前は利用料金の値上げしかできませんでした。信号の個人割引は無理だと思います。それとも何か見落としがあったのでしょうか？

ウェブサイトからはできません。
 
アレクセイ・ナヴォイコフ

それはあなたにとって何の違いもありません。しかし、提供者にとっては、なぜそれが必要なのか？彼はそれで十分な利益を得ているし、間違いなくこのまま続けたいと思っている。頭の中がごちゃごちゃになっていますね。


すべて非常にシンプルで、答えは明白です。とても簡単で単純なことです。答えは明白です。

この数週間、彼の口座で取引した結果、かなり明確なポイントが判明しました。

-- トレンドに逆らわず、じっと我慢する。この戦略によって、彼はバランスと成長曲線をフラットに保ち、高い確率でポジティブなトレードを行うことができるのです。

-- 彼の戦略の可能性は月10％の利益である --行き過ぎは頻繁で劇的なドローダウンである

-- 彼の10％の損失は、300-400ピップスの損失しかありません。ユーロ、ポンド、ユーロ/ポンド（彼が取引するペア）については、これらのペアの相場が歴史的な安値にあるので問題ありません。

そのような状況で、彼が自分のアカウントを突っ込むとき、彼が髪を引き裂くことが保証されているならば、それは彼の潜在的な加入者のために良いことしかないだろう。

しかし、彼はそうせず、避けられない敗戦の場合には、「えー」以上のことは言わないだろう。いい乗り心地だ"VCが私のアカウントを使い果たした "と、彼のPAMMまたは彼の新しいアカウントを購読することを提供するようなものを生成します。

 
アレクセイ・ヴォルチャンスキー


好きなフレーズに箇条書きにしました))FXは1つのチームでは成り立たない。彼らは皆、ライバルであり、そのほとんどがお互いを妬み合っている。

ところで、ゆらさん、私もシグナルでトレードを見ることができることを知りませんでした、興味が足りなかったのでしょう。なぜかEURGBPにしか表示されません。一週間ほど掲示板を見てなかったので、今この書き込みにたどり着きました。なぜ1つのシンボルにしか表示されないのかがわからない。

どなたかご存知の方、私もplzに答えてください。私はそれが偉大な遅延で、最大の取引とペアで表示されることを理解した？


マーケット概況に他のシンボルはありますか？
 
アレクサンドル・ブリスガロフ
マーケット概況に他の記号はないのか？

もちろん、FXの初日ではありません。このシグナルで取引されるもの、すべてがそこにある。私の理解では、2週間のタイムラグがある案件が表示されます。
削除済み  
アンドレイ・F・ゼリンスキー


それはとてもシンプルで、答えは明白です。やりたいこと」と「現実」は必ずしも一致するものではありません。

彼の口座での最後の数週間の取引は、いくつかの明確なポイントを示していた。

-- トレンドに逆らわず、じっと我慢する。この戦略によって、彼はバランスと成長曲線をフラットに保ち、高い割合でポジティブなトレードをすることができる。

-- 彼の戦略の可能性は月10％の利益である --行き過ぎは頻繁で劇的なドローダウンである

-- 彼の10％の損失は、300-400ピップスの損失しかありません。ユーロ、ポンド、ユーロ/ポンド（彼が取引するペア）については、これらのペアの相場が歴史的な安値にあるので問題ありません。

そのような状況で、彼が自分のアカウントを突っ込むとき、彼が髪を引き裂くことが保証されているならば、それは彼の潜在的な加入者のために良いことしかないだろう。

しかし、彼はそうせず、自分のアカウントが失われることが避けられない場合には、「えー」以上のことは言わないだろう。いい乗り心地だ"DCは私のアカウントを流出させた"、と彼のPAMMまたは彼の新しいアカウントに加入することを提供する：公共のためのようなものを生成します。

とても一方的な印象です。すべての攻撃、アグレッション。しかも、「とてもシンプルで答えは決まっている」と、自分の意見だけが正しいように思えるのです。

しかし、なぜか次のような事実を無視していますね。

1.この人は2年近く急落していない（少なくとも今のところ）。

2.赤字で取引を終了した。しかも、ただ「運良く」座っていたわけではありません。

3.マイナスの値を持つ月がない。

4.ドローダウンを44%から10%〜15%に抑えた。その人が責任を感じていて（そう思う）、トレードで（もちろん購読者からも）稼ぎ続けたいからというのもあるのですが。

5.書き込みを見ると、その人は基礎の上に成り立っていることがわかるので、適当にやっているわけではないのです。

そして、これらのことがあなたの考える適切なトレーディングに合わないとしても、それはあなたが正しいということではありません。しかし、あなたの意見 - 彼の加入者のための興味深いではありませんし、あなた自身の貿易（正しい）を示していないので、あなただけの "ソファ "批判している間。

1...575859606162636465666768697071...230
新しいコメント