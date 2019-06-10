"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 41

ミシェック

?

切断された頭の代わりに、スタイライズされたロボットの頭のようなものかな？

そして、頭のトーンは明るく、ちょっと陰気な感じです。

というコピーも可能です（I'm a robot)。

 
 
ジュ


そうなんだ、すごいね。

ZY 『アイロボット』のマズルは女性的ではなく（それは私の考えが足りないのですが）、成長した姿はそこに大丈夫そうですが、マズルひとつはでたらめです。

 
ウライン

実行を変えることができた。血を足せばいいんだよ。

アイデア次第でどうにでもなる。ニューラルネットワークのプロジェクトでは、ヘッドが一番適しています。また、統合のヒントを加えることも必要です。また、methaquotesは簡潔さを愛し、ピクセル割り当てに貪欲であるため、すべては最小限に抑えるべきです。

今のところ、それ以外のアイデアはありません。

 
ジュ
自分で作ったのか、それともどこかからパクってきたのか？
 
ミシェック

実行は変更可能です。血を足せばいいんだよ。

アイデアを出そう。ニューラルネットワークのプロジェクトでは、ヘッドが一番適しています。また、統合のヒントも加えるべきでしょう。また、methaquotesは簡潔さを愛し、ピクセル割り当てに貪欲であるため、すべては最小限に抑えるべきです。

今のところ、それ以外のアイデアはありません。

基本的には正しい方向に進んでいるのですが、ただ、ローマン（柳のような）な横顔と、明るいトーンを持っていくだけです。
 
ミシェック

また、統合のヒントも加えるべきでしょう。

頭の中のワイヤー :))
 
ウラン です。

それはできません。アンドレイは、ロボットが花の匂いを嗅ぐというアイデアを思いついた。とても美しいアイデアです。でも、それもうまくいかない。そんなに画素数は出ませんよ。冬に雪を求めるのは無理がある)
 
TheXpert です。
頭の中のワイヤー :)))

)))

パイクを見せる。

 
ミシェック

まだ乗っていない。午後は、行けば天気が変わっているので、考え中です。

アクチュバやヴォルガじゃないんだから、自慢できることは何もないでしょう。

