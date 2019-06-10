"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 41 1...343536373839404142434445464748...100 新しいコメント Mykola Demko 2011.11.06 13:25 #401 ミシェック?切断された頭の代わりに、スタイライズされたロボットの頭のようなものかな？そして、頭のトーンは明るく、ちょっと陰気な感じです。というコピーも可能です（I'm a robot)。 Andrey Dik 2011.11.06 13:29 #402 Mykola Demko 2011.11.06 13:30 #403 ジュ そうなんだ、すごいね。ZY 『アイロボット』のマズルは女性的ではなく（それは私の考えが足りないのですが）、成長した姿はそこに大丈夫そうですが、マズルひとつはでたらめです。 михаил потапыч 2011.11.06 13:33 #404 ウライン： 切断された頭の代わりに、ロボットの頭の様式化とか？そして、頭のトーンは明るく、ちょっと陰気な感じです。私はロボットです」とコピーしてもいいくらいです（笑)。実行を変えることができた。血を足せばいいんだよ。アイデア次第でどうにでもなる。ニューラルネットワークのプロジェクトでは、ヘッドが一番適しています。また、統合のヒントを加えることも必要です。また、methaquotesは簡潔さを愛し、ピクセル割り当てに貪欲であるため、すべては最小限に抑えるべきです。今のところ、それ以外のアイデアはありません。 Mykola Demko 2011.11.06 13:34 #405 ジュ 自分で作ったのか、それともどこかからパクってきたのか？ Mykola Demko 2011.11.06 13:36 #406 ミシェック実行は変更可能です。血を足せばいいんだよ。アイデアを出そう。ニューラルネットワークのプロジェクトでは、ヘッドが一番適しています。また、統合のヒントも加えるべきでしょう。また、methaquotesは簡潔さを愛し、ピクセル割り当てに貪欲であるため、すべては最小限に抑えるべきです。今のところ、それ以外のアイデアはありません。 基本的には正しい方向に進んでいるのですが、ただ、ローマン（柳のような）な横顔と、明るいトーンを持っていくだけです。 TheXpert 2011.11.06 13:36 #407 ミシェックまた、統合のヒントも加えるべきでしょう。 頭の中のワイヤー :)) михаил потапыч 2011.11.06 13:37 #408 ウラン です。そうなんですか、それはすごいですね。ZS 『アイ・ロボット』では、マズルは女性的でなく（それは僕が無思考なのだが）、成長した姿はそこに問題なく見えるが、マズルひとつでデタラメになってしまうのだ。 それはできません。アンドレイは、ロボットが花の匂いを嗅ぐというアイデアを思いついた。とても美しいアイデアです。でも、それもうまくいかない。そんなに画素数は出ませんよ。冬に雪を求めるのは無理がある) михаил потапыч 2011.11.06 13:39 #409 TheXpert です。 頭の中のワイヤー :))))))パイクを見せる。 TheXpert 2011.11.06 13:41 #410 ミシェックまだ乗っていない。午後は、行けば天気が変わっているので、考え中です。アクチュバやヴォルガじゃないんだから、自慢できることは何もないでしょう。 1...343536373839404142434445464748...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
切断された頭の代わりに、スタイライズされたロボットの頭のようなものかな？
そして、頭のトーンは明るく、ちょっと陰気な感じです。
というコピーも可能です（I'm a robot)。
そうなんだ、すごいね。
ZY 『アイロボット』のマズルは女性的ではなく（それは私の考えが足りないのですが）、成長した姿はそこに大丈夫そうですが、マズルひとつはでたらめです。
切断された頭の代わりに、ロボットの頭の様式化とか？
そして、頭のトーンは明るく、ちょっと陰気な感じです。
私はロボットです」とコピーしてもいいくらいです（笑)。
実行を変えることができた。血を足せばいいんだよ。
アイデア次第でどうにでもなる。ニューラルネットワークのプロジェクトでは、ヘッドが一番適しています。また、統合のヒントを加えることも必要です。また、methaquotesは簡潔さを愛し、ピクセル割り当てに貪欲であるため、すべては最小限に抑えるべきです。
今のところ、それ以外のアイデアはありません。
実行は変更可能です。血を足せばいいんだよ。
アイデアを出そう。ニューラルネットワークのプロジェクトでは、ヘッドが一番適しています。また、統合のヒントも加えるべきでしょう。また、methaquotesは簡潔さを愛し、ピクセル割り当てに貪欲であるため、すべては最小限に抑えるべきです。
今のところ、それ以外のアイデアはありません。
また、統合のヒントも加えるべきでしょう。
そうなんですか、それはすごいですね。
ZS 『アイ・ロボット』では、マズルは女性的でなく（それは僕が無思考なのだが）、成長した姿はそこに問題なく見えるが、マズルひとつでデタラメになってしまうのだ。
頭の中のワイヤー :)))
パイクを見せる。
まだ乗っていない。午後は、行けば天気が変わっているので、考え中です。
アクチュバやヴォルガじゃないんだから、自慢できることは何もないでしょう。