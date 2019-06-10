"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 37

新しいコメント
 
セルゲイ

メタ・エンジニューロ（MEN）（c）

私たちはエンジニアです :)

好きなんです。:)
 
セルゲイ

メタ・エンジニューロ（MEN）（c）

ということで、私たちはエンジニアです :)

クソッそんな名前にメタはもはやカテキョ...。

EngiNeuro -- いいですね（親指を立てて）。

 
EngiNeuroSolution ?
 
ミシェック
EngiNeuroSolution ?
EngiNeSolutionとSoluNeSolutionは互換性がありません、ここでは本質的に同じものです
 
TheXpert です。
EnjinとSolutionは重ならない、ここでは本質的に同じことだ
了解
 
gpwr

Vladimir 少し横道にそれた質問をさせていただきます。

上記のネットワークを学習させるために必要な学習パスの（おおよその）反復回数は？

ZS少なくとも桁が違う。

 
ウラン です。

上記のネットワークを学習させるために、FFを何回（おおよそ）繰り返せばよいのでしょうか？

FFとは？
 
TheXpert:
FFとは？

Fitness Function、表現が悪かったのですが、FFはGAで、ネットワーク学習 アルゴリズムでは学習回数のことです。

学習例（入出力）がない場合はGA FFとの並列が素直で、あちらもこちらもグリッドの直接計算を行い、場合によっては後処理でトレード関数による値のチェックを行う必要があります。

 

ロゴについてコネクションを持つボールノードみたいなもんだけど、ダサいと思う。例えばパズルを例にとると、ショートカットを削除したり、色をMetakvotの に変更したり、などです。

少なくとも、パズルは何かしらの統合や相互接続があるものです。

 
ウラン です。

Vladimir 少し横道にそれた質問をさせていただきます。

上記のネットワークを学習させるために必要な学習パスの（おおよその）反復回数は？

ZS少なくとも桁が違う。

教師なしで、ランダムに選んだ10000〜40000区間の履歴を提示することでフィルターを学習させる（反復回数は同じ）。学習はとても速いです。コンピュータにもよりますが、20000の履歴セクションに対して10000のフィルタを学習させるのに、360GPUのCUDAプロセッサで1-2分、4Intelプロセッサで16トラックで約1時間、私のラップトップで1プロセッサ、2トラックで3-4時間かかります。ここでは時間は関係ないんですけどね。このようなフィルタートレーニングに1～2日必要だとしても、各クオート（EURUSD、USDJPYなど）に対して1回しか行われません。一度学習させたフィルタは変更せず、新しい価格のフィルタリングに使用する。フィルタリング自体は非常に高速で、価格とフィルタリング係数の積の合計を考慮します。

ところで、「なぜ1万枚ものフィルターがあるのか？ という疑問があるかと思いますので、私自身の画像認識プロジェクトのデータを引用します。見積もりの場合、フィルターの数は10～100個程度と、少ないほどよいでしょう。ここで、ざっくりとした例え話をします。引用はスピーチである。フィルターとは、単語を構成する音素のことです。ロシア語には43の音素がある（https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0）。私たちの仕事は、引用するための音素集を探すことです。

Фонема — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Единицы языка Фоне́ма (др.-греч.  — «звук») — минимальная смыслоразличительная единица языка. Фонема не имеет самостоятельного лексического или грамматического значения, но служит для различения и отождествления значимых единиц языка (морфем и слов): при замене одной фонемы на другую получится другое слово (ом — ом); при изменении...
