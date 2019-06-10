"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 37 1...303132333435363738394041424344...100 新しいコメント Andrey Dik 2011.10.26 21:10 #361 セルゲイメタ・エンジニューロ（MEN）（c）私たちはエンジニアです :) 好きなんです。:) TheXpert 2011.10.26 21:19 #362 セルゲイメタ・エンジニューロ（MEN）（c）ということで、私たちはエンジニアです :)クソッそんな名前にメタはもはやカテキョ...。EngiNeuro -- いいですね（親指を立てて）。 михаил потапыч 2011.10.26 21:21 #363 EngiNeuroSolution ? TheXpert 2011.10.26 21:23 #364 ミシェック EngiNeuroSolution ? EngiNeSolutionとSoluNeSolutionは互換性がありません、ここでは本質的に同じものです михаил потапыч 2011.10.26 21:29 #365 TheXpert です。 EnjinとSolutionは重ならない、ここでは本質的に同じことだ 了解 Mykola Demko 2011.10.26 21:31 #366 gpwrVladimir 少し横道にそれた質問をさせていただきます。上記のネットワークを学習させるために必要な学習パスの（おおよその）反復回数は？ZS少なくとも桁が違う。 TheXpert 2011.10.26 21:32 #367 ウラン です。上記のネットワークを学習させるために、FFを何回（おおよそ）繰り返せばよいのでしょうか？ FFとは？ Mykola Demko 2011.10.26 21:34 #368 TheXpert: FFとは？Fitness Function、表現が悪かったのですが、FFはGAで、ネットワーク学習 アルゴリズムでは学習回数のことです。学習例（入出力）がない場合はGA FFとの並列が素直で、あちらもこちらもグリッドの直接計算を行い、場合によっては後処理でトレード関数による値のチェックを行う必要があります。 михаил потапыч 2011.10.26 22:05 #369 ロゴについてコネクションを持つボールノードみたいなもんだけど、ダサいと思う。例えばパズルを例にとると、ショートカットを削除したり、色をMetakvotの に変更したり、などです。少なくとも、パズルは何かしらの統合や相互接続があるものです。 Vladimir 2011.10.26 22:34 #370 ウラン です。 Vladimir 少し横道にそれた質問をさせていただきます。 上記のネットワークを学習させるために必要な学習パスの（おおよその）反復回数は？ ZS少なくとも桁が違う。 教師なしで、ランダムに選んだ10000〜40000区間の履歴を提示することでフィルターを学習させる（反復回数は同じ）。学習はとても速いです。コンピュータにもよりますが、20000の履歴セクションに対して10000のフィルタを学習させるのに、360GPUのCUDAプロセッサで1-2分、4Intelプロセッサで16トラックで約1時間、私のラップトップで1プロセッサ、2トラックで3-4時間かかります。ここでは時間は関係ないんですけどね。このようなフィルタートレーニングに1～2日必要だとしても、各クオート（EURUSD、USDJPYなど）に対して1回しか行われません。一度学習させたフィルタは変更せず、新しい価格のフィルタリングに使用する。フィルタリング自体は非常に高速で、価格とフィルタリング係数の積の合計を考慮します。 ところで、「なぜ1万枚ものフィルターがあるのか？ という疑問があるかと思いますので、私自身の画像認識プロジェクトのデータを引用します。見積もりの場合、フィルターの数は10～100個程度と、少ないほどよいでしょう。ここで、ざっくりとした例え話をします。引用はスピーチである。フィルターとは、単語を構成する音素のことです。ロシア語には43の音素がある（https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0）。私たちの仕事は、引用するための音素集を探すことです。 Фонема — Википедия ru.wikipedia.org Единицы языка Фоне́ма (др.-греч. — «звук») — минимальная смыслоразличительная единица языка. Фонема не имеет самостоятельного лексического или грамматического значения, но служит для различения и отождествления значимых единиц языка (морфем и слов): при замене одной фонемы на другую получится другое слово (ом — ом); при изменении... 1...303132333435363738394041424344...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
メタ・エンジニューロ（MEN）（c）
私たちはエンジニアです :)
メタ・エンジニューロ（MEN）（c）
ということで、私たちはエンジニアです :)
クソッそんな名前にメタはもはやカテキョ...。
EngiNeuro -- いいですね（親指を立てて）。
EngiNeuroSolution ?
EnjinとSolutionは重ならない、ここでは本質的に同じことだ
Vladimir 少し横道にそれた質問をさせていただきます。
上記のネットワークを学習させるために必要な学習パスの（おおよその）反復回数は？
ZS少なくとも桁が違う。
上記のネットワークを学習させるために、FFを何回（おおよそ）繰り返せばよいのでしょうか？
FFとは？
Fitness Function、表現が悪かったのですが、FFはGAで、ネットワーク学習 アルゴリズムでは学習回数のことです。
学習例（入出力）がない場合はGA FFとの並列が素直で、あちらもこちらもグリッドの直接計算を行い、場合によっては後処理でトレード関数による値のチェックを行う必要があります。
ロゴについてコネクションを持つボールノードみたいなもんだけど、ダサいと思う。例えばパズルを例にとると、ショートカットを削除したり、色をMetakvotの に変更したり、などです。
少なくとも、パズルは何かしらの統合や相互接続があるものです。
Vladimir 少し横道にそれた質問をさせていただきます。
上記のネットワークを学習させるために必要な学習パスの（おおよその）反復回数は？
ZS少なくとも桁が違う。
教師なしで、ランダムに選んだ10000〜40000区間の履歴を提示することでフィルターを学習させる（反復回数は同じ）。学習はとても速いです。コンピュータにもよりますが、20000の履歴セクションに対して10000のフィルタを学習させるのに、360GPUのCUDAプロセッサで1-2分、4Intelプロセッサで16トラックで約1時間、私のラップトップで1プロセッサ、2トラックで3-4時間かかります。ここでは時間は関係ないんですけどね。このようなフィルタートレーニングに1～2日必要だとしても、各クオート（EURUSD、USDJPYなど）に対して1回しか行われません。一度学習させたフィルタは変更せず、新しい価格のフィルタリングに使用する。フィルタリング自体は非常に高速で、価格とフィルタリング係数の積の合計を考慮します。
ところで、「なぜ1万枚ものフィルターがあるのか？ という疑問があるかと思いますので、私自身の画像認識プロジェクトのデータを引用します。見積もりの場合、フィルターの数は10～100個程度と、少ないほどよいでしょう。ここで、ざっくりとした例え話をします。引用はスピーチである。フィルターとは、単語を構成する音素のことです。ロシア語には43の音素がある（https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0）。私たちの仕事は、引用するための音素集を探すことです。