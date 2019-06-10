"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 42

TheXpert です。
頭に針金を刺す :))
彼の頭に釘を刺してあげましょう :)))
 

ローマのプロファイルは過去に戻ったもので、うまくいきません。

色は、そう、変えなければならない、シャンプーとの類似は避けられないだろう（Schwarzkopf）

 
ミシェック

そうそう、"ニューロシェル "のロゴ、マーモセットにちなんでいるんですよ。
 
セルゲイ
見てきました。ロゴが悪いんです。
 

一般的に、ロゴの中にロボットの頭を入れるのは良いことです。

ベアーズ - ニューラルネットワークの構造から頭や文字（単語の一部）を形成するバリアントを紡ぐ。 そこから引き出されるかのように。

と、エンジニアリングという概念で遊んでみるのもいいかもしれませんね。

 

統合:)

 

要約すると)

額に釘を刺し、後頭部から羽毛を出したローマ型ロボットで、プロジェクトの 名称になっています。ENGINEER-integratorのネームプレート付き。

考えないといけないですね。

 
セルゲイ

そして、エンジニアという概念を打ち壊すのも悪くない。

頭にヘルメット :)
 
TheXpert です。
と釘を刺す )
 

:o)


