"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 42

Mykola Demko 2011.11.06 13:43 #411
TheXpert です。

михаил потапыч 2011.11.06 13:47 #412
ローマのプロファイルは過去に戻ったもので、うまくいきません。色は、そう、変えなければならない、シャンプーとの類似は避けられないだろう（Schwarzkopf）

--- 2011.11.06 13:56 #413
ミシェック

そうそう、"ニューロシェル "のロゴ、マーモセットにちなんでいるんですよ。

михаил потапыч 2011.11.06 13:58 #414
セルゲイ

見てきました。ロゴが悪いんです。

--- 2011.11.06 14:01 #415
一般的に、ロゴの中にロボットの頭を入れるのは良いことです。ベアーズ - ニューラルネットワークの構造から頭や文字（単語の一部）を形成するバリアントを紡ぐ。 そこから引き出されるかのように。と、エンジニアリングという概念で遊んでみるのもいいかもしれませんね。

Dmitry Fedoseev 2011.11.06 14:03 #416
統合:)

михаил потапыч 2011.11.06 14:21 #417
要約すると)額に釘を刺し、後頭部から羽毛を出したローマ型ロボットで、プロジェクトの 名称になっています。ENGINEER-integratorのネームプレート付き。考えないといけないですね。

TheXpert 2011.11.06 14:25 #418
セルゲイ

頭にヘルメット :)

михаил потапыч 2011.11.06 14:32 #419
TheXpert です。

と釘を刺す )

Mykola Demko 2011.11.06 14:52 #420
頭に針金を刺す :))
ローマのプロファイルは過去に戻ったもので、うまくいきません。
色は、そう、変えなければならない、シャンプーとの類似は避けられないだろう（Schwarzkopf）
そうそう、neuroshellのロゴを見たことがありますか？ マーモセットのことを指しているようです。
一般的に、ロゴの中にロボットの頭を入れるのは良いことです。
ベアーズ - ニューラルネットワークの構造から頭や文字（単語の一部）を形成するバリアントを紡ぐ。 そこから引き出されるかのように。
と、エンジニアリングという概念で遊んでみるのもいいかもしれませんね。
統合:)
要約すると)
額に釘を刺し、後頭部から羽毛を出したローマ型ロボットで、プロジェクトの 名称になっています。ENGINEER-integratorのネームプレート付き。
考えないといけないですね。
そして、エンジニアという概念を打ち壊すのも悪くない。
頭にヘルメット :)
:o)