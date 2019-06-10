"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 39 1...323334353637383940414243444546...100 新しいコメント Mykola Demko 2011.10.27 01:30 #381 ラジアルベースラインネットワークを構築するか？学習が早い反面、未知のデータに対する予測能力が低いという強いバグがある。 Victor Nikolaev 2011.10.27 05:29 #382 NeuroOpenSource。 一般コース （http://www.intuit.ru/department/expert/neuro/ からは、そこで登録する必要があります。登録したくない場合は、ニックネームはNic_Touch paszdraste01) 2.神経細胞のモデル 3. 2つのクラスの線形分離の問題4. 2クラス間の非線形分離問題5. ニューラルネットワークの種類とその機能の構成方法6.シグモイド型多層 膜ネットワーク7. 勾配ネットワーク学習アルゴリズム8. 大域的最適化の方法9. ラジアルニューラルネットワーク10. 連想記憶装置としてのリカレントネットワーク11. リカレントネットワークによる組合せ最適化問題の解法12. ペルセプトロンに基づくリカレントネットワーク。13. 自己組織化(自己学習)ニューラルネットワーク14. アダプティブ・レゾナンス・セオリー(ART)15. ファジィとハイブリッドニューラルネットワーク16. ニューラルネットワークのコントラスト（縮小）17.ニューラル・コンピュータのハードウエア実装方法 講演会 http://www.softcraft.ru/neuro/ni/p00.shtmlマッピング例 http://www.statsoft.ru/home/products/version6/snn.htmモデルや トレーニング方法に関する書籍 Vladimir 2011.10.27 07:17 #383 ウラン です。 u- アクティベータ入力 y- 追加の力率。 指数がある場合は、32ビットを超える大きな数値が出ないように、正の数の指数を計算しないようにする必要があります。例えば，シグマを計算する場合は，次のようにするとよいでしょう。 double x = -y*u; double e=exp(-|x|); if(x<=0)return(1./(1.+e)) if(x>0)return(e/(1.+e)); これらの式は非常にシンプルに導き出される。指数引数が負の場合は、数式を変更しないままとする。正の場合は、分子と分母に同じ引数の指数を掛けるが、符号は負とする。 --- 2011.10.27 10:40 #384 ヴィン djvu ビューアーの方ですね。私の本はすべて読めます。 Mykola Demko 2011.10.27 15:04 #385 gpwr 指数がある場合は、32ビットを超える大きな数値が出ないように、正の数の指数を計算しないようにする必要があります。例えば、シグマの計算はこのようにするのがよいでしょう。 double x = -y*u; double e=exp(-|x|); if(x<=0)return(1./(1.+e)) if(x>0)return(e/(1.+e)); これらの式は非常にシンプルに導き出される。指数引数が負の場合は、数式を変更しないままとする。正の場合は、分子と分母に同じ引数の指数を掛けるが、符号は負とする。不思議なことに、シグモイド自体は大きな負の入力でも正しく動作しますが、ハイパータンジェント関数は失敗するので、古典的なアルゴリズムに加えて、シグモイドシフトを 追加しています。この関数はハイパータンジェントと同じ極限で動作するが、より高速で、#INDの問題もない。同様に、迎え角の調整では（係数yが小さい場合）ハイパータンジェントが-1;1にならないが、シフトシグモイドではそのような問題はない。一般的に誰がハイパータンジェントを確定したいが、私は関数が期待できないと思う、私は指数が2回使用されているため、結果を保存する必要があることだけでなく、まだチェックを必要とする、さらに攻撃を調整するときに限界に到達するために失敗の問題。私の結論は、ハイパータンジェントはダメで、シフトしたシグモイドがルールということです。 Andrey Dik 2011.10.27 15:12 #386 ウラン です。私の結論は、ハイパータンジェントはダメで、シグモイドの法則にシフトすることです。 を出向させた。 Mykola Demko 2011.10.27 15:41 #387 ジュ を出向させた。1;1]極限のシグモイドをより単純に実装することが可能です。double sigma(double u,double y=1.)// [-1;1] { return(exp(-y*u)); }が、この実装でも#INDの問題があるので、多数のチェックを書くより、簡単な操作をいくつか追加する方が良いだろうここでは、+ - / を追加しているので、3つの余分な操作と多くのチェックがあります。double sigmah(double u,double y=1.)// [-1;1] сдвинутый сигмоид { return((2./(1.+exp(-y*u)))-1.); } Andrey Dik 2011.10.27 16:01 #388 ウラン です。double sigmah(double u,double y=1.)// [-1;1] сдвинутый сигмоид { return((2./(1.+exp(-y*u)))-1.); }作業範囲[-1;1]の使い勝手と操作スピードの両面から、最適な選択肢といえます。定義域は、数値行全体である。私が最近使っている活性化関数は、まさにこのものです。 TheXpert 2011.10.27 16:04 #389 そして、エコーグリッドで一番気に入っているのがこの1枚です。class RSDNFunction { public: static const NeuronType Type = ETYPE_RSDN; public: double F(double x) { // coeffs were added to adjust this function to bisigmoid for values from -5 to 5 return 5*x/(5*sqrt(abs(5*x) ) + 5); } double dF(double x) { double root = sqrt(5*abs(5*x) ) + 1; return (root + 1)/(2*root*root); // derived function } }; TheXpert 2011.10.27 16:07 #390 ちなみに。シグモイド関数が必要です。必要なのは、関数そのものとその導関数の正規形（計算はそれほど難しくない）、逆関数とその導関数の正規形である。 1...323334353637383940414243444546...100 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ラジアルベースラインネットワークを構築するか？
学習が早い反面、未知のデータに対する予測能力が低いという強いバグがある。
一般コース （http://www.intuit.ru/department/expert/neuro/ からは、そこで登録する必要があります。登録したくない場合は、ニックネームはNic_Touch paszdraste01)
講演会 http://www.softcraft.ru/neuro/ni/p00.shtml
マッピング例 http://www.statsoft.ru/home/products/version6/snn.htm
モデルや トレーニング方法に関する書籍
u- アクティベータ入力
y- 追加の力率。
指数がある場合は、32ビットを超える大きな数値が出ないように、正の数の指数を計算しないようにする必要があります。例えば，シグマを計算する場合は，次のようにするとよいでしょう。
double x = -y*u;
double e=exp(-|x|);
if(x<=0)return(1./(1.+e))
if(x>0)return(e/(1.+e));
これらの式は非常にシンプルに導き出される。指数引数が負の場合は、数式を変更しないままとする。正の場合は、分子と分母に同じ引数の指数を掛けるが、符号は負とする。
不思議なことに、シグモイド自体は大きな負の入力でも正しく動作しますが、ハイパータンジェント関数は失敗するので、古典的なアルゴリズムに加えて、シグモイドシフトを 追加しています。この関数はハイパータンジェントと同じ極限で動作するが、より高速で、#INDの問題もない。
同様に、迎え角の調整では（係数yが小さい場合）ハイパータンジェントが-1;1にならないが、シフトシグモイドではそのような問題はない。
一般的に誰がハイパータンジェントを確定したいが、私は関数が期待できないと思う、私は指数が2回使用されているため、結果を保存する必要があることだけでなく、まだチェックを必要とする、さらに攻撃を調整するときに限界に到達するために失敗の問題。
私の結論は、ハイパータンジェントはダメで、シフトしたシグモイドがルールということです。
1;1]極限のシグモイドをより単純に実装することが可能です。
が、この実装でも#INDの問題があるので、多数のチェックを書くより、簡単な操作をいくつか追加する方が良いだろう
ここでは、+ - / を追加しているので、3つの余分な操作と多くのチェックがあります。
作業範囲[-1;1]の使い勝手と操作スピードの両面から、最適な選択肢といえます。定義域は、数値行全体である。
私が最近使っている活性化関数は、まさにこのものです。
そして、エコーグリッドで一番気に入っているのがこの1枚です。
シグモイド関数が必要です。
必要なのは、関数そのものとその導関数の正規形（計算はそれほど難しくない）、逆関数とその導関数の正規形である。