アレクセイ・コジツィン
20〜30秒！？ .............................ω・)ノ何か悪いことをしたのでは...？私のティックインジケーターは、何倍もの速さでカウントします。1つのチャートにつき数枚。
...
 
アルチョム・トリシキン

一度も使ったことがなく、単にデータが全くない記号で実行してみてください。

そして、そう、結果を出すのはいいことだ--。どうしたらいいか、意見を集めているところです。

MOEX FORTSを試しましたが、6TF＝48ハンドルに対して8シンボルしかなく、使ったことがありません：さらに高速化されます。

私が言いたいのは、ハンドルの数は指標ではなく、実行速度に影響を与えないということです。CopyBufferに コピーされたデータ量は確かなものです。
アルチョム・トリシキン
...
お好きなように、でも問題はあなたの方であって、私の方ではないのですから...。
 
アレクセイ・コジツィン
私は助けを求めたのであって、事実を述べたのではありません。その時、あなたはただ通り過ぎただけだったでしょう。
 
アルチョム・トリシキン
ユウツ
アルチョム・トリシキン
あなたは誰かに不快な思いをさせていませんか？それとも、ヘルプを見なかったのでしょうか？それとも、スマイリーは別の解釈をすべきだったとお考えでしょうか？助けてほしいときは、上に書かれたように、怒鳴らないことです。そして、さらなる支援が必要かどうかを判断します。
 
アルチョム・トリシキン

MT4とMT5の両方で5000バーの履歴を設定しました。私のMT4は即時起動ですが、MT5は20秒から30秒の待ち時間が 表示されます。そして、それは繰り返しEURUSDシンボルがテストに使用されていると仮定しています - 両端末に履歴があります。

せっかち」なユーザーに「待て」と言う必要はないのです。起動時や時間軸の切り替え時に無理な遅れが出ないようにすることが必要です。

だからこそ、この問題を解決するための可能性に興味があるのです。今のところは。後で実験してみます。本当にどうなるのか。

同様に、まだ解決策は見つかっていません。ブランチを読んでいて、誰かが何かを教えてくれることを期待しています。
 
fxsaber
ユーズ
ありがとうございます。今のあなたには何があるのでしょうか？
 
アルチョム・トリシキン
ありがとうございます。これから何をもたらすのか？
希望、信仰、愛! 時間プロジェクトを凍結して、開発者の判断を待ちたいと思います。
 

ビルド1583のリリースに伴い、低流動性の株式ティッカーにおいて、履歴のティック数とテスターでの当時のティック数が一致しない問題に戻る予定です。

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795

レッツラゴン

KS      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
KF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
MF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
ID      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
NM      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:45:05.124 Core 1  GOLD-9.17,M1: 242507 ticks, 227 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.040.
 Test passed in 0:00:00.181 (including ticks preprocessing 0:00:00.020).

結果 - よかった！変化がありました。


それからが、厄介なところです。

多通貨EAを コールドで動作させます。

2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-6.17: generate 284232 ticks in 0:00:00.050, passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-9.17: generate 15208 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 242507 ticks

そして、何も変えずに2回目の実行を行います

2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-6.17: passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-9.17: passed to tester 242507 ticks

私が理解する限り、今はすべてのティックがテスターに届きます。

s.s.限り、彼らは今、CopyTicksと一致することを確認しませんでした。

