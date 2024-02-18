mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 29 1...222324252627282930313233343536...247 新しいコメント kaus_bonus 2017.04.08 10:06 #281 アンドレイ・ディクテストでは、分単位のデータの方が信頼性が高いとされています。ミニッツバーは信頼性が高いのでしょうか？ティックデータは最後の手段ではないでしょうか？それが考慮されていないのに、なぜリアルティックのデータまで必要なのでしょうか？以前は、分足でテストして、ティックでテストして、最終的な精度確認としてリアルティックでテストして、というように素朴にやっていたのですが。3つ目のチェックがあまり意味をなさないことが理解できました。 脚はここから伸びるhttps://www.mql5.com/ru/forum/188047 Не совпадают цены тестера и CopyTicks, или неверная синхронизация? www.mql5.com Пытаюсь сделать мультивалютный советник,но с фьючами. Запускаем в тестере простой советник на ближнем фьюче,т.к. он более живой... Andrey Dik 2017.04.08 10:07 #282 ウラジーミル・カルプトフ 文意を汲み取る必要はない。このフレーズはこんな風に聞こえます。 ご覧のように、操作しようとしなければ、参考文献を誤解していることに気づくはずです。何も操作していないんです。ヘルプには、ミニッツバーが最も重要であることが明記されています。ティックデータがないため、ティックは分単位のバーに従って生成 されます。私見ですが、分足TFは "Real ticks "モードでリアルティクから計算されるべきで、そうでなければこのモードの意味がありません。 kaus_bonus 2017.04.08 16:20 #283 アンドレイ・ディク私見ですが、分足TFは "Real ticks "モードで実際のティックから形成されるべきで、そうでなければこのモードの意義はほとんどないと思います。 分履歴に方向付けられ、02.04.17から08.04.17まで実時刻を刻む事態に至る。2017.04.08 18:06:17.780 сколько тиков (GOLD-9.17,H1) Колво тиков за 2017.04.02 00:00:00 = 116844そして、テスターは88の既存の分バーにのみティックを使用します。2017.04.08 18:05:17.263 Core 1 GOLD-9.17,M1: 5918 ticks, 88 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.070. Test passed in 0:00:03.125 (including ticks preprocessing 0:00:00.070). 2017.04.08 18:05:17.263 Core 1 GOLD-9.17,M1: total time from login to stop testing 0:00:03.195 (including 0:00:02.944 for history data synchronization) 2017.04.08 18:05:17.263 Core 1 166135 total ticks for all symbols 2017.04.08 18:05:17.263 Core 1 GOLD-9.17: generate 5918 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 5918 ticks fxsaber 2017.04.08 17:04 #284 テスターログGOLD-6.17,H1: testing of Experts\fxsaber\Test2.ex5 from 2017.04.03 00:00 to 2017.04.08 00:00 started GOLD-6.17 : real ticks begin from 2017.04.03 00:00:00 final balance 100000.00 EUR GOLD-6.17,H1: 145777 ticks, 70 bars generated. Environment synchronized in 0:00:01.388. Test passed in 0:00:00.062 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).そして、実際のティックの数は以下の通りです。こちらはMetaquotes-Demoです。実際のティックは1週間で147700回であるのに対し、テスターの最も正確なモードでは145777回の種類不明のティックが表示されることが判明しました。 kaus_bonus 2017.04.08 17:19 #285 fxsaber テスターログそして、実際のティックの数は以下の通りです。こちらはMetaquotes-Demoです。実際のティックは1週間で147700回であるのに対し、テスターの最も正確なモードでは未知のティックが145777回であることが判明したのです。 テスターはテスターに集中しているため、実際よりも少ない刻みで使用しています。長いものには巻かれろ fxsaber 2017.04.08 17:30 #286 kaus_bonus さん M1バーがいくつか欠けており、その上にランドマークがあるため、テスターでは実際よりも少ないティック数で表示されます。M1バーは、フリッパー価格があるときに形成されます。ない場合は、バーがありません。そして、その時にbid/askのティックがあったことは無視されますつまり、テスターだけでなく、バーフォーミングのアルゴリズムにも問題があるのです。先物のロングを見た方がいい、そっちの方が絵がはっきりしている。まさにロングフューチャーでこの状況は、上に書いたように、最もよく起こることです。おっしゃるとおり、もっとわかりやすく示しますとGOLD-9.17,H1: testing of Experts\fxsaber\Test2.ex5 from 2017.04.03 00:00 to 2017.04.08 00:00 started GOLD-9.17 : real ticks begin from 2017.04.03 00:00:00 final balance 100000.00 EUR GOLD-9.17,H1: 5918 ticks, 39 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.032. Test passed in 0:00:00.046. 実際のティックは116844、最も精密なモードでのテスターのティックは5918です。20倍という控えめな数字。SZY 同一テイクのテスターによるスキップが原因で、与えられた状況が展開されるという仮説に対する反証。#include <TypeToBytes.mqh> #define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + " " void OnStart() { MqlTick Ticks[]; const int Amount = CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2017.04.03' * 1000, D'2017.04.08' * 1000); int Count = 1; for (int i = 1; i < Amount; i++) if (_R(Ticks[i]) != Ticks[i - 1]) Count++; Print(TOSTRING(Amount) + TOSTRING(Count)); } 結果Test2 (GOLD-9.17,H1) Amount = 116844 Count = 116840同じダニを4匹だけ見逃すことができた。 fxsaber 2017.04.09 14:37 #287 MqlTickの文字列への変換 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム ライブラリ：Price_Compare fxsaber さん 2016.10.19 17:18string GetTickFlag( uint tickflag ){ string flag = "";#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? TICKFLAG_MACRO(BID) TICKFLAG_MACRO(ASK) TICKFLAG_MACRO(LAST) TICKFLAG_MACRO(VOLUME) TICKFLAG_MACRO(BUY) TICKFLAG_MACRO(SELL)#undef TICKFLAG_MACRO if (flag == "") flag = " FLAG_UNKNOWN (" + (string)tickflag + ")"; return(flag);}#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.Astring TickToString( const MqlTick &Tick ){ return(TOSTRING(time) + "." + (string)IntegerToString(Tick.time_msc %1000, 3, '0') + TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));}void OnStart(){ MqlTick Tick; if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) Print(TickToString(Tick));} 

結果time = 2017.04.07 23:58:18.000 bid = 110620.0 ask = 110640.0 last = 110630.0 volume = 1 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME

ライブラリ: Price_Compare Features of the mql5 初心者の方からの質問 MQL5 MT5 MetaTrader

Denis Kirichenko 2017.04.09 16:24 #288

fxsaberMqlTickを文字列に変換する結果読めない。time = 2017.04.07 23:58:18.000 bid = 110620.0 ask = 110640.0 last = 110630.0 volume = 1 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME

fxsaber 2017.04.09 16:29 #289

デニス・キリチェンコ読めない。

理解できない。私自身は、簡単な構造体や型、配列の印刷に使っています。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

MetaEditor ビルド1463

fxsaber さん 2016.11.10 10:42class PRINTCLASS { public: template <typename T> static void MyPrint( const T &Value ) { T Array[1]; Array[0] = Value; ::ArrayPrint(Array, _Digits, NULL, 0, WHOLE_ARRAY, ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN); } template <typename T> static void MyPrint( const T Value ) { ::Print(Value); } template <typename T> static void MyPrint( const T &Value[] ) { ::ArrayPrint(Value); } }; #define Print(A) PRINTCLASS::MyPrint(A) void OnStart() { MqlTick Tick; if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) Print(Tick); } 

結果 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] 2017.04.07 23:58:18 110620 110640 110630 1 1491609498000 30

すべては目標次第です。

Artyom Trishkin 2017.04.09 20:49 #290

このトピックに関係のないコメントは、「MQL4に関する初心者の質問、アルゴリズムやコードに関するヘルプや議論」に移動しました。
テストでは、分単位のデータの方が信頼性が高いとされています。
ミニッツバーは信頼性が高いのでしょうか？ティックデータは最後の手段ではないでしょうか？それが考慮されていないのに、なぜリアルティックのデータまで必要なのでしょうか？
以前は、分足でテストして、ティックでテストして、最終的な精度確認としてリアルティックでテストして、というように素朴にやっていたのですが。3つ目のチェックがあまり意味をなさないことが理解できました。
ご覧のように、操作しようとしなければ、参考文献を誤解していることに気づくはずです。
文意を汲み取る必要はない。このフレーズはこんな風に聞こえます。
何も操作していないんです。ヘルプには、ミニッツバーが最も重要であることが明記されています。ティックデータがないため、ティックは分単位のバーに従って生成 されます。
私見ですが、分足TFは "Real ticks "モードでリアルティクから計算されるべきで、そうでなければこのモードの意味がありません。
私見ですが、分足TFは "Real ticks "モードで実際のティックから形成されるべきで、そうでなければこのモードの意義はほとんどないと思います。
分履歴に方向付けられ、02.04.17から08.04.17まで実時刻を刻む事態に至る。
そして、テスターは88の既存の分バーにのみティックを使用します。
そして、実際のティックの数は以下の通りです。
こちらはMetaquotes-Demoです。
実際のティックは1週間で147700回であるのに対し、テスターの最も正確なモードでは145777回の種類不明のティックが表示されることが判明しました。
テスターログ
そして、実際のティックの数は以下の通りです。
こちらはMetaquotes-Demoです。
実際のティックは1週間で147700回であるのに対し、テスターの最も正確なモードでは未知のティックが145777回であることが判明したのです。
テスターはテスターに集中しているため、実際よりも少ない刻みで使用しています。
M1バーがいくつか欠けており、その上にランドマークがあるため、テスターでは実際よりも少ないティック数で表示されます。
M1バーは、フリッパー価格があるときに形成されます。ない場合は、バーがありません。そして、その時にbid/askのティックがあったことは無視されます
つまり、テスターだけでなく、バーフォーミングのアルゴリズムにも問題があるのです。
先物のロングを見た方がいい、そっちの方が絵がはっきりしている。
まさにロングフューチャーでこの状況は、上に書いたように、最もよく起こることです。
おっしゃるとおり、もっとわかりやすく示しますと
実際のティックは116844、最も精密なモードでのテスターのティックは5918です。20倍という控えめな数字。
SZY 同一テイクのテスターによるスキップが原因で、与えられた状況が展開されるという仮説に対する反証。結果
同じダニを4匹だけ見逃すことができた。
{
string flag = "";
#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? " TICK_FLAG_" + #A : "";
TICKFLAG_MACRO(BID)
TICKFLAG_MACRO(ASK)
TICKFLAG_MACRO(LAST)
TICKFLAG_MACRO(VOLUME)
TICKFLAG_MACRO(BUY)
TICKFLAG_MACRO(SELL)
#undef TICKFLAG_MACRO
if (flag == "")
flag = " FLAG_UNKNOWN (" + (string)tickflag + ")";
return(flag);
}
#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
return(TOSTRING(time) + "." + (string)IntegerToString(Tick.time_msc %1000, 3, '0') +
TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));
}
void OnStart()
{
MqlTick Tick;
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
Print(TickToString(Tick));
}
すべては目標次第です。