mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 34

Artyom Trishkin 2017.04.14 13:37 #331

アレクセイ・コジツィン

他に正しいシンボル/TFからデータを取得するにはどうしたらよいですか？CopyBufferはハンドルに対してのみ動作します。MT4ではこのような仕組みになっています。

//+------------------------------------------------------------------+
double GetDataAO(string symbol_name, int timeframe, int shift)
  {
   return(iAO(symbol_name,timeframe,shift));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

関数に送信したデータがそのまま出力されます。同じインジケーターのハンドルを21個も作らずに、すぐに。

削除済み 2017.04.14 13:39 #332

アルチョム・トリシキンMT4ではこのような仕組みになっています。関数に送信したデータがそのまま出力されます。あらかじめ同じ指標のハンドルを21個作成することなく、即座に。

MT4からデータを受信する方法は知っています。MT5でどうやるか抵抗しても変わらない。

Artyom Trishkin 2017.04.14 13:52 #333

アレクセイ・コジツィン

MT4からデータを受信する方法は知っています。MT5でどうやるか抵抗しても変わらない。抵抗しているわけでもなく、変わろうとしているわけでもない。MT4であらゆるトラフからデータを取得し、目に見える遅延がないことを示すビデオと同じ結果をMT5で達成したいのです。

どうやって？

インジケータを実行することで、すべての電流のデータをアレイに集め、そこからインデックスに従って読み出すのですが？しかし、メモリはゴム状ではありません。ある瞬間に必要な価格の1つのバーのデータを要求するために - しかし、それはデータがないと私はそれを持つために何をすべきか言うのですか？わかりましたか？MT5を批判しているわけではなく、MT4と同じように理解して結果を出したいのです。

削除済み 2017.04.14 14:04 #334

アルチョム・トリシキン抵抗しているわけでもなく、変わろうとしているわけでもない。MT4であらゆるトラフからデータを取得し、目に見える遅延がないことを示すビデオと同じ結果をMT5で達成したいのです。

どうやって？

インジケータを実行することで、すべての電流のデータをアレイに集め、そこからインデックスに従って読み出すのですが？しかし、メモリはゴム状ではありません。必要な価格の1つのバー上の1つの瞬間にデータを要求する - しかし、インジケータは、データがないことを言うと、その可用性のために何をすべきか？わかりましたか？MT5を批判しているわけではなく、MT4と同じように理解して結果を出したいのです。

遅延がないようにしたい場合は、必要なシンボル/TFに対して60～90秒ごとにタイマーを起動し、データを最新の状態に保ってください。とはいえ...この方法が外国のシンボル/TFからのインジケータデータに対して機能するかどうかはわかりません。試してみないとわからない。

Alexander Puzanov 2017.04.14 14:07 #335

6TFあたり28文字＝168ハンドル（MA）。8秒で起動、4秒ごとに更新で全く問題なししかし、テスターでは、残念ながら、パイプが

Artyom Trishkin 2017.04.14 14:08 #336

アレクセイ・コジツィン

遅延がないようにしたい - データを最新の状態に保つために、希望のシンボル/TFのために60-90秒ごとにタイマーを開始すること。

初回起動時にすべきことは？ビデオでは、インジケータを実行する際に遅延はありません。MT5では、インジケータが起動すると、すべてが何の兆候もなくハングします。ユーザーが待っていれば、描画中のデータを見ることができる。しかし、インジケーターが機能していないと判断されることもあります。大画面のチャートにメッセージ - 「待って、21番目のタイムフレームのデータをダウンロードしてるんだけど？クラッチ

Artyom Trishkin 2017.04.14 14:10 #337

アレクサンドル・プザノフ

6TFあたり28文字＝168ハンドル（MA）。8秒で起動、4秒ごとに更新で全く問題なししかし、テスターでは、残念ながら、パイプ。一度も使用されたことがなく、単にデータが全くないシンボルで実行してください。そして、そうですね、結果が出たのはいいことですね、それを目指したいです。より良いものにするために意見を集約する。

削除済み 2017.04.14 14:19 #338

アルチョム・トリシキン

初号機打ち上げで何をするか？動画でのインジケーターの起動に遅れはありません。MT5でインジケータ起動時に気配がなく全てハングアップしてしまう。ユーザーが待っていれば、描画中のデータを見ることができる。しかし、インジケーターが機能していないと判断されることもあります。大画面のチャートにメッセージ - 「待って、21番目のタイムフレームのデータをダウンロードしてるんだけど？クラッチそんなにせっかちなユーザーなら、もっと早くアイロンを買わせればいいのですが、それ以外のユーザーにとっては、普通の合理的な行動です。1.ウィンドウとヒストリーに適切な数のバーを 設定する。2.深刻な計算の場合は、ユーザーに「大丈夫、あとは待つだけ」と伝える。履歴を追加するインジケータを作成することができます。

Artyom Trishkin 2017.04.14 14:25 #339

アレクセイ・コジツィンそんなにせっかちなユーザーなら、もっと早くアイロンを買わせればいいのですが、それ以外のユーザーにとっては、普通の合理的な行動です。1.ウィンドウとヒストリーに適切な数のバーを 設定する。2.深刻な計算の場合は、ユーザーに「大丈夫、あとは待つだけ」と伝える。美しさのために、ヒストリーサブトラッキングのインジケータを作成することができます。MT4とMT5の両方で5000バーの履歴を設定しました。MT4ではすぐに起動するが、MT5では20～30秒程度待たされる。そして、それは繰り返しEURUSDシンボルがテストに使用されていると仮定しています - 両端末に履歴があります。せっかちなユーザーに対して、あらゆる手段で「待った」をかける必要はないのです。発売時の無理な遅れや、現在の時間軸の切り替えは避けたいところです。だからこそ、この問題を解決するための可能性に興味があるのです。今のところは。そして、何が本当にうまくいくのか、実験してみるのです。

削除済み 2017.04.14 14:26 #340

アルチョム・トリシキンMT4とMT5の両方で5000バーの履歴を設定しました。私のMT4は即時起動ですが、MT5は20秒から30秒の待ち時間が表示されます。そして、それは繰り返しEURUSDシンボルがテストに使用されていると仮定している - 両端末に履歴があります。せっかち」なユーザーに「待て」と言う必要はないのです。起動時や時間軸の切り替え時に無理な遅れが出ないようにすることが必要です。だからこそ、この問題を解決するための可能性に興味があるのです。今のところは。後で実験してみます。本当にどうなるのか。

20〜30秒！？ .............................ω・)ノ何か悪いことをしたのでは...？ティックインジケーターは 何倍も速くカウントしています。チャートに数枚ずつ。
他に正しいシンボル/TFからデータを取得するにはどうしたらよいですか？CopyBufferはハンドルに対してのみ動作します。
MT4ではこのような仕組みになっています。
関数に送信したデータがそのまま出力されます。同じインジケーターのハンドルを21個も作らずに、すぐに。
MT4からデータを受信する方法は知っています。MT5でどうやるか抵抗しても変わらない。
抵抗しているわけでもなく、変わろうとしているわけでもない。MT4であらゆるトラフからデータを取得し、目に見える遅延がないことを示すビデオと同じ結果をMT5で達成したいのです。
どうやって？
インジケータを実行することで、すべての電流のデータをアレイに集め、そこからインデックスに従って読み出すのですが？しかし、メモリはゴム状ではありません。
ある瞬間に必要な価格の1つのバーのデータを要求するために - しかし、それはデータがないと私はそれを持つために何をすべきか言うのですか？
わかりましたか？MT5を批判しているわけではなく、MT4と同じように理解して結果を出したいのです。
6TFあたり28文字＝168ハンドル（MA）。8秒で起動、4秒ごとに更新で全く問題なし
しかし、テスターでは、残念ながら、パイプが
遅延がないようにしたい - データを最新の状態に保つために、希望のシンボル/TFのために60-90秒ごとにタイマーを開始すること。
一度も使用されたことがなく、単にデータが全くないシンボルで実行してください。
そして、そうですね、結果が出たのはいいことですね、それを目指したいです。より良いものにするために意見を集約する。
初号機打ち上げで何をするか？動画でのインジケーターの起動に遅れはありません。MT5でインジケータ起動時に気配がなく全てハングアップしてしまう。ユーザーが待っていれば、描画中のデータを見ることができる。しかし、インジケーターが機能していないと判断されることもあります。大画面のチャートにメッセージ - 「待って、21番目のタイムフレームのデータをダウンロードしてるんだけど？クラッチ
そんなにせっかちなユーザーなら、もっと早くアイロンを買わせればいいのですが、それ以外のユーザーにとっては、普通の合理的な行動です。
1.ウィンドウとヒストリーに適切な数のバーを 設定する。
2.深刻な計算の場合は、ユーザーに「大丈夫、あとは待つだけ」と伝える。履歴を追加するインジケータを作成することができます。
MT4とMT5の両方で5000バーの履歴を設定しました。MT4ではすぐに起動するが、MT5では20～30秒程度待たされる。そして、それは繰り返しEURUSDシンボルがテストに使用されていると仮定しています - 両端末に履歴があります。
せっかちなユーザーに対して、あらゆる手段で「待った」をかける必要はないのです。発売時の無理な遅れや、現在の時間軸の切り替えは避けたいところです。
だからこそ、この問題を解決するための可能性に興味があるのです。今のところは。そして、何が本当にうまくいくのか、実験してみるのです。
