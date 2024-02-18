mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 25 1...181920212223242526272829303132...247 新しいコメント Vasiliy Pushkaryov 2017.03.15 13:59 #241 アレクセイ・ヴィクトロフ慣れないうちは、このように書くとよいでしょう。 で、OrderSend()関数では、DCの気まぐれに関係なく、可変の契約を送信する。 10 000の契約があると書かれていますね。MT5でセント口座を利用するのであれば、1000までかもしれません。MQL5の標準的な変数による普遍性が欲しいです。 Alexey Viktorov 2017.03.15 15:30 #242 ワシリー・プシュカリョフ 10 000の契約と書かれているかもしれません。MT5口座で1000円かもしれません。MQL5の標準的な変数で汎用性を持たせたい。通常のロットに換算すると、このような普遍的な計算式になります。通常のものはすべて100000に等しい標準ロットを持っており、常にそこからロットをカウントしています。ロット0.1＝10000単位で基準通貨を購入。SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000の場合、100000/10000（これは10となる）となり、0.1を掛けると1、つまり10000基の通貨単位が得られます。 Vasiliy Pushkaryov 2017.03.15 16:50 #243 アレクセイ・ヴィクトロフ通常のロットに換算すると、このような普遍的な計算式になります。通常のものはすべて100000に等しい標準ロットを持っており、常にそこからロットをカウントしています。ロット0.1＝10000単位で基準通貨を購入。SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000の場合、100000/10000（これは10になります）を意味し、ロット0.1を掛けると1になり、これは10000基本通貨単位となります。 それよりもポイント価値に興味があります。この値は、スタンダード口座とセント口座の4で異なっていたと記憶しています（つまり、契約サイズが異なる場合）。Just2Trade一本でこれだけ違うならいいんだけど。しかし、これからは、新しいブローカーや新しいアカウントタイプでは、常にこのプロパティを確認する必要があります。 Alexey Viktorov 2017.03.15 17:03 #244 ワシリー・プシュカリョフ それよりも、ポイント価値に興味があります。4で標準口座とセント口座で違ったことはなかったと記憶しています（つまり、契約サイズが違うとき）。Just2Trade一本でこれだけ違うならいいんだけど。しかし、これからは、新しいブローカーや新しいアカウントタイプでは、常にこのプロパティを確認する必要があります。さて、ポイント値mqlは、 ブローカー（DC ）が設定した 標準ロット1個分としてカウントされます。取引を始める前に知っておくべきなのは、ブローカーが設定する 標準ロットのサイズです。一時は誰もが100000を持っているのがスタンダードでしたが、時代は変わりました。スタンダードアカウントとセントアカウントに関しては、DCのサーバー上でその違いが設定されているのであって、MTでは一切変わりません。でも、そうかもしれませんが、私は変態に会ったことがありません。 Vitaly Muzichenko 2017.03.15 17:37 #245 アレクセイ・ヴィクトロフさて、ポイント値mqlは、 ブローカー（DC ）が設定した 標準ロット1個分としてカウントされます。取引を始める前に知っておくべきなのは、ブローカーが設定する 標準ロットのサイズです。昔はeveryoneが100000を持つのがスタンダードでしたが、時代は変わりましたね。標準アカウントとセントアカウントについては、DCのサーバーで差分が設定されており、MTでは一切変更されない。何でもありですが、変態には出会ったことがありません。 同じ出来高で契約サイズが100分の1になる「マイクロ」口座もある Alexey Viktorov 2017.03.15 17:43 #246 ヴィタリー・ムジチェンコ 同じ出来高で契約サイズが100分の1のマイクロ口座があります ブローカーが基準通貨を 100000単位とし、セント単位で換算係数を適用する場合、mqlに差は生じません。ブローカー（クライアント）が設定した標準的な契約に対して、ポイント値を算出します。これらの考慮事項の代わりに、任意のアカウントで任意のブローカーを確認することをお勧めします。 Maksym Mudrakov 2017.03.24 12:20 #247 Depth of Marketの 左側、各トレードが表示されている部分のデータを取得する方法を教えてください。MarketBookGet() 関数は、Depth of Marketの右側で出来高を集計しているデータを取得 します。 ファイル: c26385_ihht3t_lk_2017-03-24_13-08-02.png 138 kb fxsaber 2017.03.24 15:17 #248 マクシム・ムドラコフDepth of Marketの 左側、各トレードが表示されている部分のデータを取得する方法を教えてください。MarketBookGet() 関数は、Depth of Marketの右側で出来高を集計しているデータを受け取 ります。 https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 Maksym Mudrakov 2017.03.24 15:49 #249 ありがとうございます、完璧です。 fxsaber 2017.03.27 21:44 #250 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム MetaEditor build 1470 fxsaber さん 2016.11.12 15:05 ヘッジアカウントに便利な機能です。PositionSelectは、ネットポジション 情報を生成します。PositionGetInteger(POSITION_TICKET)は、最終的にネットポジション方向を形成した最初の ポジションの チケット（PositionGetInteger(POSITION_TYPE)）が返されます。TPとSLは、ネットポジションの方向と一致するオープン時の最後の ポジションに一致させます。 1...181920212223242526272829303132...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
慣れないうちは、このように書くとよいでしょう。で、OrderSend()関数では、DCの気まぐれに関係なく、可変の契約を送信する。
10 000の契約と書かれているかもしれません。MT5口座で1000円かもしれません。MQL5の標準的な変数で汎用性を持たせたい。
通常のロットに換算すると、このような普遍的な計算式になります。通常のものはすべて100000に等しい標準ロットを持っており、常にそこからロットをカウントしています。ロット0.1＝10000単位で基準通貨を購入。
SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000の場合、100000/10000（これは10となる）となり、0.1を掛けると1、つまり10000基の通貨単位が得られます。
それよりも、ポイント価値に興味があります。4で標準口座とセント口座で違ったことはなかったと記憶しています（つまり、契約サイズが違うとき）。Just2Trade一本でこれだけ違うならいいんだけど。しかし、これからは、新しいブローカーや新しいアカウントタイプでは、常にこのプロパティを確認する必要があります。
さて、ポイント値mqlは、 ブローカー（DC ）が設定した 標準ロット1個分としてカウントされます。取引を始める前に知っておくべきなのは、ブローカーが設定する 標準ロットのサイズです。一時は誰もが100000を持っているのがスタンダードでしたが、時代は変わりました。
スタンダードアカウントとセントアカウントに関しては、DCのサーバー上でその違いが設定されているのであって、MTでは一切変わりません。でも、そうかもしれませんが、私は変態に会ったことがありません。
同じ出来高で契約サイズが100分の1のマイクロ口座があります
Depth of Marketの 左側、各トレードが表示されている部分のデータを取得する方法を教えてください。MarketBookGet() 関数は、Depth of Marketの右側で出来高を集計しているデータを取得 します。
ヘッジアカウントに便利な機能です。
PositionSelectは、ネットポジション 情報を生成します。
PositionGetInteger(POSITION_TICKET)は、最終的にネットポジション方向を形成した最初の ポジションの チケット（PositionGetInteger(POSITION_TYPE)）が返されます。
