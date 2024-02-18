mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 25

新しいコメント
 
アレクセイ・ヴィクトロフ

慣れないうちは、このように書くとよいでしょう。

で、OrderSend()関数では、DCの気まぐれに関係なく、可変の契約を送信する。

10 000の契約があると書かれていますね。MT5でセント口座を利用するのであれば、1000までかもしれません。MQL5の標準的な変数による普遍性が欲しいです。
 
ワシリー・プシュカリョフ
10 000の契約と書かれているかもしれません。MT5口座で1000円かもしれません。MQL5の標準的な変数で汎用性を持たせたい。

通常のロットに換算すると、このような普遍的な計算式になります。通常のものはすべて100000に等しい標準ロットを持っており、常にそこからロットをカウントしています。ロット0.1＝10000単位で基準通貨を購入。

SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000の場合、100000/10000（これは10となる）となり、0.1を掛けると1、つまり10000基の通貨単位が得られます。

 
アレクセイ・ヴィクトロフ

通常のロットに換算すると、このような普遍的な計算式になります。通常のものはすべて100000に等しい標準ロットを持っており、常にそこからロットをカウントしています。ロット0.1＝10000単位で基準通貨を購入。

SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000の場合、100000/10000（これは10になります）を意味し、ロット0.1を掛けると1になり、これは10000基本通貨単位となります。

それよりもポイント価値に興味があります。この値は、スタンダード口座とセント口座の4で異なっていたと記憶しています（つまり、契約サイズが異なる場合）。Just2Trade一本でこれだけ違うならいいんだけど。しかし、これからは、新しいブローカーや新しいアカウントタイプでは、常にこのプロパティを確認する必要があります。
 
ワシリー・プシュカリョフ
それよりも、ポイント価値に興味があります。4で標準口座とセント口座で違ったことはなかったと記憶しています（つまり、契約サイズが違うとき）。Just2Trade一本でこれだけ違うならいいんだけど。しかし、これからは、新しいブローカーや新しいアカウントタイプでは、常にこのプロパティを確認する必要があります。

さて、ポイント値mqlは、 ブローカー（DC ）が設定した 標準ロット1個分としてカウントされます。取引を始める前に知っておくべきなのは、ブローカーが設定する 標準ロットのサイズです。一時は誰もが100000を持っているのがスタンダードでしたが、時代は変わりました。

スタンダードアカウントとセントアカウントに関しては、DCのサーバー上でその違いが設定されているのであって、MTでは一切変わりません。でも、そうかもしれませんが、私は変態に会ったことがありません。

 
アレクセイ・ヴィクトロフ

さて、ポイント値mqlは、 ブローカー（DC ）が設定した 標準ロット1個分としてカウントされます。取引を始める前に知っておくべきなのは、ブローカーが設定する 標準ロットのサイズです。昔はeveryoneが100000を持つのがスタンダードでしたが、時代は変わりましたね。

標準アカウントとセントアカウントについては、DCのサーバーで差分が設定されており、MTでは一切変更されない。何でもありですが、変態には出会ったことがありません。

同じ出来高で契約サイズが100分の1になる「マイクロ」口座もある
 
ヴィタリー・ムジチェンコ
同じ出来高で契約サイズが100分の1のマイクロ口座があります
ブローカーが基準通貨を 100000単位とし、セント単位で換算係数を適用する場合、mqlに差は生じません。ブローカー（クライアント）が設定した標準的な契約に対して、ポイント値を算出します。これらの考慮事項の代わりに、任意のアカウントで任意のブローカーを確認することをお勧めします。
 

Depth of Marketの 左側、各トレードが表示されている部分のデータを取得する方法を教えてください。MarketBookGet() 関数は、Depth of Marketの右側で出来高を集計しているデータを取得 します。


価格ガラス

 
マクシム・ムドラコフ

Depth of Marketの 左側、各トレードが表示されている部分のデータを取得する方法を教えてください。MarketBookGet() 関数は、Depth of Marketの右側で出来高を集計しているデータを受け取 ります。


https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
ありがとうございます、完璧です。
 

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

MetaEditor build 1470

fxsaber さん 2016.11.12 15:05

ヘッジアカウントに便利な機能です。

PositionSelectは、ネットポジション 情報を生成します。

PositionGetInteger(POSITION_TICKET)は、最終的にネットポジション方向を形成した最初の ポジションの チケット（PositionGetInteger(POSITION_TYPE)）が返されます。

TPとSLは、ネットポジションの方向と一致するオープン時の最後の ポジションに一致させます。

1...181920212223242526272829303132...247
新しいコメント