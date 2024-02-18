mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 26 1...192021222324252627282930313233...247 新しいコメント Artyom Trishkin 2017.03.27 21:46 #251 fxsaberヘッジ会計の便利な裏技 ... その利便性について、例を挙げて説明していただけますか？コードではなく、言葉で。 fxsaber 2017.03.27 21:48 #252 アルチョム・トリシキン その利便性について、例を挙げて説明していただけますか？コードではなく、言葉で。始値、出来高はネットポジションに対応します。当時とは何かが変わっているかもしれません。今ならすぐに確認することができます。 Vladislav Andruschenko 2017.03.28 08:27 #253 こんにちは、皆さん。以前、inputに空の文字列、つまり名前なしを設定すると、外部変数をチャートに適用したときに空の文字列になる、というのを見たことがあります。 過去に見たことがありますが、この場合、空文字列は見たことがありません。 覚えている人、知っている人 Artyom Trishkin 2017.03.28 08:34 #254 ウラジスラフ・アンドルシェンコこんにちは、皆さん。以前、inputに空の文字列、つまりnameを設定すると、外部変数がチャートに適用されたときに空の文字列になる、というのを見たことがあります。 過去に見たことがありますが、この場合、空文字列は見たことがありません。 誰が覚えている、誰が知っている？ まさに空白の一線？もしかして（どこかで見たことある）列挙してみるのは？一般的にはこのようにやっています。sinput string EA_Params = "-- Параметры Работы советника --"; //====================================== Vladislav Andruschenko 2017.03.28 08:49 #255 アルチョム・トリシキンまさにブランク？多分（どこかで見たような）列挙を試してみる？一般的には、そうしています。しかし、1年前に一度、メッセージ、名前も説明もない空の文字列だけの特別なコードを見たことがあります。と思えたかどうか今や空文字列input a1=""が、どこかに名前がなくても空の文字列のビューがありました......。一例を挙げますとここだけ、一行だけ Vladimir Pastushak 2017.03.28 11:04 #256 ウラジスラフ・アンドルシェンコ私もそうなのですが、1年前にメッセージを見て、名前も説明もない空白の行だけの特別なコードのようなものがありました。それとも私だけが今は空文字列input a1=""が、どこかに名前がなくても空の文字列のビューがありました......。一例を挙げますとここだけ一行 シンプットを設定してみてください。 Vladislav Andruschenko 2017.03.28 11:12 #257 ウラジミール・パストゥシャク シンプットを設定してみてください。結構です、それは。単なる入力文字列の方が良い 気のせいかな :-)...。 Taras Slobodyanik 2017.03.28 12:06 #258 ロフィルドパラメータにセパレータを使用。 enum ENUM_NOTHING { NOTHING // ===== ===== =====};sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание ===== このようなパラメータは、ユーザーが誤って変更することができないため、停止後のテストの継続に影響を与えることはない。 なんですか？ Vladislav Andruschenko 2017.03.28 12:11 #259 タラス・スロボジャニク これか？改行されないスペースを作るには？ Alexander Puzanov 2017.03.28 17:46 #260 ウラジスラフ・アンドルシェンコ改行されないスペースを作るには？ 付録のスクリプトを参照してください - これがあなたの言っていることですか？テンキーのAlt + 0160 ファイル: Test.mq4 1 kb 1...192021222324252627282930313233...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
fxsaber
ヘッジ会計の便利な裏技 ...
その利便性について、例を挙げて説明していただけますか？コードではなく、言葉で。
始値、出来高はネットポジションに対応します。当時とは何かが変わっているかもしれません。
今ならすぐに確認することができます。
こんにちは、皆さん。
以前、inputに空の文字列、つまり名前なしを設定すると、外部変数をチャートに適用したときに空の文字列になる、というのを見たことがあります。
過去に見たことがありますが、この場合、空文字列は見たことがありません。
覚えている人、知っている人
まさに空白の一線？もしかして（どこかで見たことある）列挙してみるのは？
一般的にはこのようにやっています。
しかし、1年前に一度、メッセージ、名前も説明もない空の文字列だけの特別なコードを見たことがあります。
と思えたかどうか
今や空文字列
input a1=""
が、どこかに名前がなくても空の文字列のビューがありました......。
一例を挙げますと
ここだけ、一行だけ
シンプットを設定してみてください。
結構です、それは。
単なる入力文字列の方が良い気のせいかな :-)...。
パラメータにセパレータを使用。
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
