mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 26

fxsaber

ヘッジ会計の便利な裏技 ...

その利便性について、例を挙げて説明していただけますか？コードではなく、言葉で。
 
アルチョム・トリシキン
始値、出来高はネットポジションに対応します。当時とは何かが変わっているかもしれません。

今ならすぐに確認することができます。

 

こんにちは、皆さん。

以前、inputに空の文字列、つまり名前なしを設定すると、外部変数をチャートに適用したときに空の文字列になる、というのを見たことがあります。

過去に見たことがありますが、この場合、空文字列は見たことがありません。

覚えている人、知っている人

 
ウラジスラフ・アンドルシェンコ

まさに空白の一線？もしかして（どこかで見たことある）列挙してみるのは？

一般的にはこのようにやっています。

sinput string  EA_Params = "-- Параметры Работы советника --"; //======================================
 
アルチョム・トリシキン

しかし、1年前に一度、メッセージ、名前も説明もない空の文字列だけの特別なコードを見たことがあります。

と思えたかどうか

今や空文字列

input a1=""

が、どこかに名前がなくても空の文字列のビューがありました......。


一例を挙げますと


ここだけ、一行だけ

 
シンプットを設定してみてください。
 
ウラジミール・パストゥシャク

シンプットを設定してみてください。


結構です、それは。

単なる入力文字列の方が良い

気のせいかな :-)...。
 
ロフィルド

パラメータにセパレータを使用。

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
このようなパラメータは、ユーザーが誤って変更することができないため、停止後のテストの継続に影響を与えることはない。

なんですか？
 
タラス・スロボジャニク
これか？


改行されないスペースを作るには？

 
ウラジスラフ・アンドルシェンコ

改行されないスペースを作るには？

付録のスクリプトを参照してください - これがあなたの言っていることですか？テンキーのAlt + 0160
ファイル:
Test.mq4  1 kb
