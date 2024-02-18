mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 140 1...133134135136137138139140141142143144145146147...247 新しいコメント Nikolai Semko 2019.07.11 05:23 #1391 Konstantin: では、すでに生産性の高い機能があるにもかかわらず、なぜ独自のリスパッドを作り直したのでしょうか？ ArrayFill は、配列に 1 つの値のみを格納します。そして、ここでは配列にデータを入れるという話をしています。 もし、「静的配列を埋めて、それをArrayCopyで動的配列にコピーする」という接続詞が、単に「動的配列を埋める」よりも速く動作するなら、そのような配列を考案することは理にかなっていると言えるでしょう。が、単に「動的 配列を埋める」よりも高速に動作するのであれば、このような「lisapedo」を考案することは理にかなっています。 Konstantin 2019.07.11 05:57 #1392 Nikolai Semko: ArrayFill は、配列に 1 つの値のみを格納します。そして、ここでは配列にデータを入れるという話をしています。 もし、「静的配列を埋めて、それをArrayCopyで動的配列にコピーする」という接続詞が、「配列にデータを埋める」よりも速く動作するならば。が、単に「動的 配列を埋める」よりも高速に動作するのであれば、このような「lisapedo」を考案することは理にかなっています。 それなら、標準ライブラリのCCanvasクラスにこの仕組みを実装するよう、開発者に依頼する必要がありますね。 fxsaber 2019.07.18 15:37 #1393 カスタムシンボルの ボリュームプロパティをこの順序で設定します。 SYMBOL_VOLUME_STEP SYMBOL_VOLUME_MAX SYMBOL_VOLUME_MIN fxsaber 2019.07.28 12:23 #1394 どちらのプラットフォームでも、EXファイルはインジケータコンテナとして機能することができます。 これらのインジケータは、サードパーティのiCustomやテンプレートで呼び出すことができます。このためにEX-container自体を起動する必要はない。 Aleksey Vyazmikin 2019.07.28 13:37 #1395 fxsaber: どちらのプラットフォームでも、EXファイルはインジケータコンテナとして機能することができます。 これらの指標は、サードパーティのiCustomやテンプレートで呼び出すことができます。そのためにEX-containerを起動する必要はありません。 そのような打ち上げの例を示していただけるのでしょうか。 Vladislav Andruschenko 2019.07.28 14:00 #1396 Aleksey Vyazmikin: そのような打ち上げの例を教えていただけないでしょうか。 これだろう 自社・他社のリソースの活用 例えば、SampleIndicator.ex5 インジケータをリソースとして SampleEA.ex5 Expert Advisor に含める場合、カスタムインジケータの初期化関数でiCustom() を呼び出した際に指定する自分自身へのパスは次のようになります。"\ExpertsGenetSampleEA.ex5::IndicatorsGenetSampleIndicator.ex5".このパスを明示的に指定すると、カスタム・インジケータ SampleIndicator.ex5 は SampleEA.ex5 と密接に結合され、独立して動作する能力を失います。 fxsaber 2019.07.28 14:15 #1397 Aleksey Vyazmikin: そのような打ち上げの例を教えていただけないでしょうか。 気が向いたら、書いてみよう。 Aleksey Vyazmikin 2019.07.28 14:21 #1398 Vladislav Andruschenko: ということでしょう。 自社・他社リソースの活用 例えば、SampleIndicator.ex5 インジケータをリソースとして SampleEA.ex5 Expert Advisor に含める場合、カスタムインジケータの初期化関数でiCustom() を呼び出す際に指定する自身へのパスは、次のようになります。"\ExpertsGenetSampleEA.ex5::IndicatorsGenetSampleIndicator.ex5".このパスを明示的に指定すると、カスタム・インジケータ SampleIndicator.ex5 は SampleEA.ex5 と密接に結合され、独立して動作する能力を失います。 ただ、このようなex5のインジケータを他のEAで使用することは可能で、リソースとなるEAで使用することはできないということは理解しました。 Aleksey Vyazmikin 2019.07.28 14:22 #1399 fxsaber: 気が向いたら書きます。 わかりました、楽しみに待ってます。 fxsaber 2019.07.30 10:04 #1400 MT5テスターの機能なのですが、間接的にこのテーマと関係があるので、このスレッドで公開することにしました。 不可視の最適化タブを表示するには、最適化するパラメータがない完全なブルートフォースを選択する必要があります。 no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values 1...133134135136137138139140141142143144145146147...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ArrayFill は、配列に 1 つの値のみを格納します。そして、ここでは配列にデータを入れるという話をしています。
それなら、標準ライブラリのCCanvasクラスにこの仕組みを実装するよう、開発者に依頼する必要がありますね。
どちらのプラットフォームでも、EXファイルはインジケータコンテナとして機能することができます。
これらのインジケータは、サードパーティのiCustomやテンプレートで呼び出すことができます。このためにEX-container自体を起動する必要はない。
そのような打ち上げの例を示していただけるのでしょうか。
これだろう
自社・他社のリソースの活用
例えば、SampleIndicator.ex5 インジケータをリソースとして SampleEA.ex5 Expert Advisor に含める場合、カスタムインジケータの初期化関数でiCustom() を呼び出した際に指定する自分自身へのパスは次のようになります。"\ExpertsGenetSampleEA.ex5::IndicatorsGenetSampleIndicator.ex5".このパスを明示的に指定すると、カスタム・インジケータ SampleIndicator.ex5 は SampleEA.ex5 と密接に結合され、独立して動作する能力を失います。
気が向いたら、書いてみよう。
ただ、このようなex5のインジケータを他のEAで使用することは可能で、リソースとなるEAで使用することはできないということは理解しました。
わかりました、楽しみに待ってます。
MT5テスターの機能なのですが、間接的にこのテーマと関係があるので、このスレッドで公開することにしました。
不可視の最適化タブを表示するには、最適化するパラメータがない完全なブルートフォースを選択する必要があります。
no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values