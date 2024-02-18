mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 147 1...140141142143144145146147148149150151152153154...247 新しいコメント 削除済み 2019.10.29 07:03 #1461 Igor Makanu: IsInf()、IsNaN()は動作しています。 IsEqual()とIsZerro()は、「ダブルのトリック」として、いくつかの情報源からググってみると、疑問が残る。 IsNan()は動作するが、IsInf()は動作しない IsInf( DBL_MIN_DENORM) == true いつから非正規化数が無限大になったんだ？ そして、これらすべてのε-εでの比較は、オペランドに比例して増加させる必要があります。とにかく、普遍的なレシピはなく、私はPointをイプシロンとして（オペランドを丸めて）使っており、DBL_EPSILONとの 差分を比較したくない（する必要がない）のです。 Igor Makanu 2019.10.29 07:38 #1462 Vict: そして、これらすべてのε-εでの比較は、オペランドに比例して増加させる必要があります。一般的には、普遍的なレシピはなく、私はPointをイプシロンとして（オペランドを丸めて）使用し、DBL_EPSILONとの 差を比較したくない（する必要がない）です。 昨日読んだTVhttps://randomascii.wordpress.com/2012/02/25/comparing-floating-point-numbers-2012-edition/ の記事を発見。 はい、比較精度を指定する必要がある別の例を使用する必要があります。 ビクト IsNan()は動作するが、IsInf()は動作しない いつから非正規化数が無限大になったんだ？ MQLは8桁まで正規化するようで、IsInf()にNormalizeDouble()を追加しても、結果は変わらない。 削除済み 2019.10.29 07:44 #1463 Igor Makanu: MQLの正規化は8桁目までのようです。つまり、IsInf()にNormalizeDouble()を追加しても、結果は良くなりません MQLの正規化は全然違うのに、なんでそんな関数名にしたんだろう。https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0。 fxsaber 2019.10.29 22:54 #1464 CTRL+1、CTRL+2、......でブックマークが作れることを偶然にもMEで発見してしまいました。そして、ALT+1, ALT+2, ...で切り替えができます。 fxsaber 2019.10.31 11:30 #1465 // Количество успешных OrderSend. int GetOrderSendSucceeded() { MqlTradeRequest Request = {0}; MqlTradeResult Result; return(OrderSend(Request, Result) ? 0 : (int)Result.request_id + 1); } ターミナルで発生した同期取引注文（OrderSend）および非同期注文の成功件数を合計（開始以降）して表示します。 テスターで（最後に）注文の修正回 数を確認するために使っています。 fxsaber 2019.10.31 23:51 #1466 例えば、独自のOn-eventを持つTCクラスの作り方を知らない人はほとんどいないでしょう。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム OnTick()がクラスインスタンスで動作しない？ fxsaber, 2019.10.31 23:45 class BASE { private: static BASE* Objects[]; public: BASE() { BASE::Objects[::ArrayResize(BASE::Objects, ::ArraySize(BASE::Objects) + 1) - 1] = &this; } ~BASE() { const int Size = ::ArraySize(BASE::Objects); for (int i = Size - 1; i >= 0; i--) if (BASE::Objects[i] == &this) { for (int j = i; j < Size - 1; j++) BASE::Objects[j] = BASE::Objects[j + 1]; ::ArrayResize(BASE::Objects, Size - 1); break; } } virtual void OnTick() = 0; static void AllTick() { for (int i = ::ArraySize(BASE::Objects) - 1; i >= 0; i--) BASE::Objects[i].OnTick(); } }; static BASE* BASE::Objects[]; class A : BASE { virtual void OnTick() { Print(__FUNCSIG__); } }; class B : BASE { virtual void OnTick() { Print(__FUNCSIG__); } }; A a; B b; void OnTick() { BASE::AllTick(); } BASEを継承することで、クラス内のOnTickメソッドが自動的に呼び出されるようになります。 削除済み 2019.11.06 02:49 #1467 X Macroの使用例（わかりにくい型は気にしないでください。Vectorは動的な配列 です）。 例えば、こんな感じです。 vector_fund<upindex_t> seg2; vector_ref<vector_fund<upindex_t>> seg2_sub; vector_fund<upindex_t> seg3; vector_ref<vector_fund<upindex_t>> seg3_sub; vector_fund<upindex_t> seg4; vector_ref<vector_fund<upindex_t>> seg4_sub; for (uint i = 0; i < 5114; ++ i) { restore_image(seg2, "seg2"); restore_subimages(seg2_sub, "seg2"); restore_image(seg3, "seg3"); restore_subimages(seg3_sub, "seg3"); restore_image(seg4, "seg4"); restore_subimages(seg4_sub, "seg4"); if (true) {} // тест №1, использует seg2 и seg2_sub if (true) {} // тест №2, использует seg3 и seg3_sub if (true) {} // тест №3, использует seg4 и seg4_sub } 1.定数アロケーションを防ぐために、ループの後ろでベクターを定義したい。 2.それぞれのテストは、スイッチで切り替えることができます（実際にはたくさんあります）。 3. restore_image() および restore_subimages() は、重く、非常に時間のかかる関数です（グラフからグラフオブジェクトを読み込む）。 4.例えば、どのテストでもseg2を使用しない場合、コメント付きのrestore...()のために、vectorが定義されているが空であるという状況を防ぎ、誤った結果を与えることを防ぐために、定義と対応するrestore...()の両方を一度に削除したいです。 どうすればいいのか？ #define DEFSEG_LIST \ DEFSEG_HELPER(seg2) \ DEFSEG_HELPER(seg3) \ DEFSEG_HELPER(seg4) #define DEFSEG_HELPER(SEG) vector_fund<upindex_t> SEG; vector_ref<vector_fund<upindex_t>> SEG##_sub; DEFSEG_LIST; #undef DEFSEG_HELPER for (uint i = 0; i < 5114; ++ i) { #define DEFSEG_HELPER(SEG) restore_image(SEG, #SEG); restore_subimages(SEG##_sub, #SEG); DEFSEG_LIST; #undef DEFSEG_HELPER ... } DEFSEG_LISTの不要なsegxをコメントアウトするだけです。これは、最初のコードと同じ結果を生成します。実はコンパイラがプロセッサの出力（gcc -Eのアナログ）を表示できないのは残念なことなんです。 fxsaber 2019.11.06 16:57 #1468 遺伝的最適化では、最初の数千回のパスで、すでに結果を多かれ少なかれ理解できることがあります。 自動的に多くの最適化を実行する場合、そのすべてを高速に実行したいものです。そのため、最適化を中断する仕組みが必要になるのです。 #include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26132 // Выключает Оптимизацию ( и одиночный проход) bool OptimizationStop( void ) { return(!MTTESTER::IsReady() && MTTESTER::ClickStart(false)); } 使用方法 // Демонстрация прерывания Оптимизации. sinput int inAmountPasses = 20; // Через сколько проходов закончить input int Range = 0; // 0..10000 double OnTester() { int Data[]; return(FrameAdd(NULL, 0, 0, Data)); // Сгенерировали TesterPass } void OnTesterPass() { static int Amount = 0; ulong Pass; string Name; long ID; double Value; int Data[]; while (FrameNext(Pass, Name, ID, Value, Data)) if (++Amount > inAmountPasses) { OptimizationStop(); // Как достигли нужного количества проходов, выключили оптимизатор. break; } } fxsaber 2019.11.06 20:38 #1469 Null文字でチャートを開く方法を説明します。 Market Watchからすべてのチャートを削除する。 フレームEA(例えばこれ)の最適化を数学モードで開始。 Optimizationを停止し、Null-symbolチャートからフレームEAを削除します。 このようなチャートは、おそらく資源節約のために有用である。 fxsaber 2019.11.13 11:00 #1470 このクセに遭遇したことがあります。class A { static int i; } a; // unresolved static variable 'A::i' static int A::i = 0; A b; // Надо прописывать после static クラス定義中に、すぐにstaticフィールドを持つクラスを作成した場合、コンパイル時にエラーが 発生します。 1...140141142143144145146147148149150151152153154...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、これらすべてのε-εでの比較は、オペランドに比例して増加させる必要があります。一般的には、普遍的なレシピはなく、私はPointをイプシロンとして（オペランドを丸めて）使用し、DBL_EPSILONとの 差を比較したくない（する必要がない）です。
昨日読んだTVhttps://randomascii.wordpress.com/2012/02/25/comparing-floating-point-numbers-2012-edition/ の記事を発見。
はい、比較精度を指定する必要がある別の例を使用する必要があります。
IsNan()は動作するが、IsInf()は動作しない
いつから非正規化数が無限大になったんだ？
MQLは8桁まで正規化するようで、IsInf()にNormalizeDouble()を追加しても、結果は変わらない。
MQLの正規化は8桁目までのようです。つまり、IsInf()にNormalizeDouble()を追加しても、結果は良くなりません
MQLの正規化は全然違うのに、なんでそんな関数名にしたんだろう。https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0。
ターミナルで発生した同期取引注文（OrderSend）および非同期注文の成功件数を合計（開始以降）して表示します。
テスターで（最後に）注文の修正回 数を確認するために使っています。
OnTick()がクラスインスタンスで動作しない？
fxsaber, 2019.10.31 23:45
BASEを継承することで、クラス内のOnTickメソッドが自動的に呼び出されるようになります。
X Macroの使用例（わかりにくい型は気にしないでください。Vectorは動的な配列 です）。
例えば、こんな感じです。
1.定数アロケーションを防ぐために、ループの後ろでベクターを定義したい。
2.それぞれのテストは、スイッチで切り替えることができます（実際にはたくさんあります）。
3. restore_image() および restore_subimages() は、重く、非常に時間のかかる関数です（グラフからグラフオブジェクトを読み込む）。
4.例えば、どのテストでもseg2を使用しない場合、コメント付きのrestore...()のために、vectorが定義されているが空であるという状況を防ぎ、誤った結果を与えることを防ぐために、定義と対応するrestore...()の両方を一度に削除したいです。
どうすればいいのか？
DEFSEG_LISTの不要なsegxをコメントアウトするだけです。これは、最初のコードと同じ結果を生成します。実はコンパイラがプロセッサの出力（gcc -Eのアナログ）を表示できないのは残念なことなんです。
遺伝的最適化では、最初の数千回のパスで、すでに結果を多かれ少なかれ理解できることがあります。
自動的に多くの最適化を実行する場合、そのすべてを高速に実行したいものです。そのため、最適化を中断する仕組みが必要になるのです。
使用方法
Null文字でチャートを開く方法を説明します。
クラス定義中に、すぐにstaticフィールドを持つクラスを作成した場合、コンパイル時にエラーが 発生します。