mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 154

Nikolai Semko 2019.12.18 03:33 #1531

Roman: バイトコードに変換されるが、Javaは独自の仮想 実行マシン（JVM）を持っている。

また、他のインタプリタを持つ言語とは異なり、厳密に型付けされた言語である。

おそらく、厳密な型付けとJVMが、命令の高速な実行とハードウェアへの伝達を可能にしているのだろう。

アメリカの取引端末がJavaで書かれているのには理由がある。シカゴのCMEグループは、Javaで書かれた端末を公式に提供している。

あるプログラマーが、「Javaのルーツは通信だ」と言っていた。

そして、通信業界では、当初からデータの処理や転送にスピードが要求されます。

そして、オラクルにはこの言語を開発するための独自のコミュニティがあります。

つまり、この言語は健在であり、Oracleコミュニティによって洗練されているのです。

ちなみに、「Quik」ブランドや「LUA」言語もアメリカ人が開発したものである。

しかし、シャギーの90年代には、ロシア連邦への売り込みに成功した。

その頃、アメリカ人はすでにLUAに将来的な発展性がないことに気づいていた。

そして、ソ連崩壊後、為替市場が形成され始めたばかりのロシア連邦に売り込むことに成功したのである。

イゴール・マカヌ

ソースコードはバイトコードにコンパイルされ、これがインタプリタとなり、与えられたPC上でバイトコードを展開すると、それが実行される仮想環境用のネイティブコードがすでに生成される、つまり、それはすでにコンパイルされたコードであるというモデルです

https://habr.com/ru/post/107585/

Javaで "java compiler or interpreter "をググれば、似たような記事があるはずです。

ありがとうございます。

基本的にはすべて承知しているのですが、ただ、JavaとMQL5でこれほど大きな差（Javaに有利な3倍）が出るとは思ってもみませんでした。

グラフィックは比較対象として最適ではないかもしれませんね。でも、そこには数学は一つしかない。

Nikolai Semko 2019.12.18 03:48 #1532

Vict: JVMの起動時間、メモリ消費量、コンパイルにかかるスレッド数など、気になったことはないだろうか。hello worldをオンザフライでコンパイルするモンスターを走らせたら、結局、nativ.とhello worldの両方が出来上がりました。Cモンスターが持っていないことを除けば。そしてpythonについて。

大量のRAMを搭載したマルチコアの数値演算コブラを買って、「私のjava/sharp/...」と言うのはOKです。...このテストではとてもクールで、全体の負荷について黙っています。Cに追いつくことはないだろう。進歩、80年代のテトリスをシャープで書き換えて、以前と同じ速さで、しかも60コアのCPUでレースする))。

ZS：Elbrusの2スレッドが、x86命令からのトランスレーションにしか関わらないのと同じようなもの。BELAZ（ベラルーシ）：小包です。

C言語とJavaが プログラミング言語のランキングで 2強と言われるのには理由がある。

ある程度は正しいかもしれませんが、それでも時代に取り残されているような気がします。

確かに、私もプログラマーになるために勉強を始めた頃、自分がいかに遅れていたかを最近になって知りました。

私は多くのことを知っているつもりでしたが、新しい神経接続が確立されたことで、自尊心が急落してしまったのです。

Igor Makanu 2019.12.18 03:48 #1533

基本的にはすべて承知していますが、ただ、JavaとMQL5でこれほど大きな差が出るとは思っていませんでした（Java有利が3回）。

グラフィックは比較対象として最適ではないかもしれません。しかし、そこにはたった一つの数学がある。

MQL5に何を期待してるんだ？ デバイスコンテキストが取得できないから、チャート上でエミュレーションソフトを使って描画してるんだろ？

アレクセイ・ナヴォイコフ

ちなみに、シャープの場合は、直接ネイティブコードにコンパイルできるようです。 まだ試していませんが、カッコいいらしいです。

特にコメント欄のハブリを愛でるhttps://habr.com/ru/company/microsoft/blog/265889/

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/net-native/

Nikolai Semko 2019.12.18 03:56 #1534

これはないと思います。

を実行する際にコンテキストがバインドされるのだと思います。

ObjectCreate(chart_id,name,OBJ_BITMAP_LABEL,subwin,0,0)

削除済み 2019.12.18 04:23 #1535

そうかもしれませんね。フォン・シャープはマイクロソフト、そのウィンドウズ・ストア（ここでnativへのコンパイルが来る）を動かしている、結局はオシャレなんだ。群れとしてやっていく必要がある。

Nikolai Semko 2019.12.18 04:27 #1536

おいおい、イゴールこの記事は2010年のものだぞ。9年間でいろいろと変わりましたね。

Igor Makanu 2019.12.18 04:33 #1537

誰が何と言おうと、ボーランドのコンパイラはもう見ることができないし、10年前はみんなラネットに鎮座していたのだ )))

Javaには全く興味がなかった。4pdでjavaの携帯があったときくらいかな。

しかし、その 仕組みは、.NetもJavaも同様で、実行時にプリコンパイルすることで、プラットフォームを超えてポータブルに なったということです。

Nikolai Semko 2019.12.18 04:42 #1538

そうですね、インタープリタやコンパイラといった概念がお互いに拡散している感じがします。

Nikolai Semko 2019.12.18 05:24 #1539

は、少し誤解を招く恐れがあります。MQLのコードでは、フレームごとに非常に高価なChartChanged()関数が呼び出されます。これがなければ、Javaの利得は3倍ではなく、2倍になってしまうのです。

もしMQLのコードが同じこと（同じく8セントの重力）を、配列なしで行うなら、JavaとMQL5での速度は同等になります。

MQL5が配列アクセスに不親切であることは以前から気づいていました。配列要素への アクセスは不釣り合いなほど高価です。開発者の方にも課題はあると思います。

Nikolai Semko 2019.12.18 06:13 #1540

2年前に行われた、異なる言語の効果を比較した興味深い研究を発見しました。

https://greenlab.di.uminho.pt/wp-content/uploads/2017/09/paperSLE.pdf
おそらく、厳密な型付けとJVMが、命令の高速な実行とハードウェアへの伝達を可能にしているのだろう。
アメリカの取引端末がJavaで書かれているのには理由がある。シカゴのCMEグループは、Javaで書かれた端末を公式に提供している。
あるプログラマーが、「Javaのルーツは通信だ」と言っていた。
そして、通信業界では、当初からデータの処理や転送にスピードが要求されます。
そして、オラクルにはこの言語を開発するための独自のコミュニティがあります。
つまり、この言語は健在であり、Oracleコミュニティによって洗練されているのです。
ちなみに、「Quik」ブランドや「LUA」言語もアメリカ人が開発したものである。
しかし、シャギーの90年代には、ロシア連邦への売り込みに成功した。
その頃、アメリカ人はすでにLUAに将来的な発展性がないことに気づいていた。
そして、ソ連崩壊後、為替市場が形成され始めたばかりのロシア連邦に売り込むことに成功したのである。
ソースコードはバイトコードにコンパイルされ、これがインタプリタとなり、与えられたPC上でバイトコードを展開すると、それが実行される仮想環境用のネイティブコードがすでに生成される、つまり、それはすでにコンパイルされたコードであるというモデルです
https://habr.com/ru/post/107585/
Javaで "java compiler or interpreter "をググれば、似たような記事があるはずです。
基本的にはすべて承知しているのですが、ただ、JavaとMQL5でこれほど大きな差（Javaに有利な3倍）が出るとは思ってもみませんでした。
グラフィックは比較対象として最適ではないかもしれませんね。でも、そこには数学は一つしかない。
JVMの起動時間、メモリ消費量、コンパイルにかかるスレッド数など、気になったことはないだろうか。hello worldをオンザフライでコンパイルするモンスターを走らせたら、結局、nativ.とhello worldの両方が出来上がりました。Cモンスターが持っていないことを除けば。そしてpythonについて。
大量のRAMを搭載したマルチコアの数値演算コブラを買って、「私のjava/sharp/...」と言うのはOKです。...このテストではとてもクールで、全体の負荷について黙っています。Cに追いつくことはないだろう。進歩、80年代のテトリスをシャープで書き換えて、以前と同じ速さで、しかも60コアのCPUでレースする))。
ZS：Elbrusの2スレッドが、x86命令からのトランスレーションにしか関わらないのと同じようなもの。BELAZ（ベラルーシ）：小包です。
C言語とJavaが プログラミング言語のランキングで 2強と言われるのには理由がある。
ある程度は正しいかもしれませんが、それでも時代に取り残されているような気がします。
確かに、私もプログラマーになるために勉強を始めた頃、自分がいかに遅れていたかを最近になって知りました。
私は多くのことを知っているつもりでしたが、新しい神経接続が確立されたことで、自尊心が急落してしまったのです。
MQL5に何を期待してるんだ？ デバイスコンテキストが取得できないから、チャート上でエミュレーションソフトを使って描画してるんだろ？
ちなみに、シャープの場合は、直接ネイティブコードにコンパイルできるようです。 まだ試していませんが、カッコいいらしいです。
特にコメント欄のハブリを愛でるhttps://habr.com/ru/company/microsoft/blog/265889/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/net-native/
これはないと思います。
を実行する際にコンテキストがバインドされるのだと思います。
そうかもしれませんね。フォン・シャープはマイクロソフト、そのウィンドウズ・ストア（ここでnativへのコンパイルが来る）を動かしている、結局はオシャレなんだ。群れとしてやっていく必要がある。
おいおい、イゴールこの記事は2010年のものだぞ。9年間でいろいろと変わりましたね。
誰が何と言おうと、ボーランドのコンパイラはもう見ることができないし、10年前はみんなラネットに鎮座していたのだ )))
Javaには全く興味がなかった。4pdでjavaの携帯があったときくらいかな。
しかし、その 仕組みは、.NetもJavaも同様で、実行時にプリコンパイルすることで、プラットフォームを超えてポータブルに なったということです。
は、少し誤解を招く恐れがあります。MQLのコードでは、フレームごとに非常に高価なChartChanged()関数が呼び出されます。これがなければ、Javaの利得は3倍ではなく、2倍になってしまうのです。
もしMQLのコードが同じこと（同じく8セントの重力）を、配列なしで行うなら、JavaとMQL5での速度は同等になります。
MQL5が配列アクセスに不親切であることは以前から気づいていました。配列要素への アクセスは不釣り合いなほど高価です。開発者の方にも課題はあると思います。
2年前に行われた、異なる言語の効果を比較した興味深い研究を発見しました。
https://greenlab.di.uminho.pt/wp-content/uploads/2017/09/paperSLE.pdf