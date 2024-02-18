mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 148 1...141142143144145146147148149150151152153154155...247 新しいコメント Viktor Vlasenko 2019.11.13 16:58 #1471 なぜコンパイラが悪態をつき始めたのか、教えてください（スクリーンショットを添付します）。 1年前は何も問題なかったのですが、今は最新の端末を入れてコンパイルすると、このようになります。 これらのメッセージに対する 答えはどこにあるのでしょうか？ また、この警告を正しく解決するにはどうしたらよいでしょうか。 3枚目のスクリーンショットを追加 - 無害なコードでも同じメッセージが表示されるようになりました。 と4枚目のスクリーンショット コンパイラの制約とその解決方法について教えてください。 Компиляция - Разработка программ - Справка по MetaEditor www.metatrader5.com Компиляция — это процесс перевода исходного кода MQL4/MQL5-программы на машинный язык. Ее результатом является создание исполняемого файла программы (*EX4 или *.EX5), который может быть запущен в торговой платформе. Скомпилировать можно любой файл (*.MQ4, *.MQ5 или *.MQH), однако исполняемый файл (*.EX4 или *.EX5) может быть получен только в... ファイル: 2019-11-14_01h39_19.png 4 kb 22.png 6 kb 3.png 4 kb 4.png 5 kb Alexandr Andreev 2019.11.13 17:54 #1472 /+------------------------------------------------------------------+ TT class cl_search_: public cl_search_b<T> { #define ME cl_search_<T> #define THIS &this public: atype adres;lin;//Ошибка тут компилятор молчит ME *m[2],*par; atype Adress() {return par==NULL? adres :(adres|(par.m[1]==THIS? (par.lin^(par.lin<<1))>>1: 0)|par.Adress()); } string AdressStrBit(int move=0) {return "|| "+IntToBitString(adres)+" "+(string)lin+(par==NULL? "\n": ((" "+(string)(par.m[1]==THIS ?(par.lin^(par.lin<<1))>>1 :0))+" \n"+(par.AdressStrBit())));} string IntToBitString(atype s=0) {if(s==0) {s=adres;} string itog ="W"; atype a=1; uchar ss=sizeof(atype)*8; for (char i=ss-1; i>=0; i--) itog+=(string)(uint)((s&a<<i)>0); return itog;} void CorrectPar() {if(m[0]!=NULL) m[0].par=THIS; if(m[1]!=NULL) m[1].par=THIS;} ME *Select(bool next=true) {return par==NULL ? par:((par.m[next]==THIS || par.m[next]==NULL) ? par.Select(next) :par.m[next].Start(!next)); } ME *Port(atype a,bool write=true) { #define PORT(A) Port(A&linre,write) #define NEW new ME(THIS) if(m[1]==NULL && m[0]==NULL) { if(!write) return NULL; //lin=(~(atype)0)<<1; adres=a&lin; return m[a&1]=NEW; } atype h111=(lin&a)^adres; atype linre=(~lin)>>1; if(h111==0) fxsaber: そんなクセモノに出会いました。 静的フィールドを持つクラスの定義中に、そのオブジェクトをすぐに生成すると、コンパイルエラーに なります。 前バージョンでは、コンパイラはクラス内に型のない変数があっても文句を言いませんでした。しかし、EAが起動時にクラッシュした Igor Zakharov 2019.11.20 08:40 #1473 偶然見つけた "ある機能 "とは...。4から5へのインジケータを翻訳するのに1時間以上費やしました。コードはクロスプラットフォームのようだったので、どこにエラーがあるのかわかりませんでしたが、結局、目立たないところにありました。 改善？ はまだあるのでしょうか？ Flops 2019.11.20 15:14 #1474 はまだあるのでしょうか？ StringTrimLeft / Right ストリングコンカテネート 他にもいろいろあると思うので、そのような機能の完全なリストも欲しいところです --- 標準ライブラリの#endifを検索してみるのもいいかもしれません。 fxsaber 2019.11.22 08:06 #1475 // Альтернативное создание папки. bool FolderCreate2( const string FolderName, const int CommonFlag = 0 ) { return(FileOpen(FolderName + "\\", FILE_WRITE | (CommonFlag ? FILE_COMMON : 0)) == INVALID_HANDLE); } Igor Zakharov 2019.11.25 10:56 #1476 foursでは、iCustom経由でインジケータ自体を呼び出してマルチタイムフレームを取得することが可能でした。5のリンク/例を教えてください。 なぜか類推でできない :( fxsaber 2019.11.27 09:13 #1477 しかし、戦闘参謀が動かなくなる事態に遭遇した。なんとか原因を突き止める。ほとんど気づかないような、クールなニュアンス。 このコードで問題を見てみると、実感がわくと思います。 // В коде содержится ошибка, которая остановит выполнение этого советника. input int Range = 0; class A { public: void f() {} }; A* const a = new A; void OnInit() { a.f(); } void OnDeinit( const int ) { delete a; } Slava 2019.11.27 09:21 #1478 fxsaber: しかし、戦闘参謀が動かなくなる事態に遭遇した。なんとか原因を突き止める。ほとんど気づかないような、クールなニュアンス。 このコードで問題を見てみると、本当に実感がわきますよ。 主なルールの1つは、どのレベルでオブジェクトを構築したら、同じレベルでオブジェクトを破棄しなければならないということです。高くても低くてもダメ。 fxsaber 2019.11.27 09:29 #1479 Slava: 主なルールの1つは、どのレベルでオブジェクトを構築しても、同じレベルでそれを破壊する必要があることです。高くても低くてもダメ。 ありがとうございます、良いルールですね。自分の無能さの犠牲者になった。本当に、もっと分かりやすいルールが必要ですね。 // В коде содержится ошибка, которая остановит выполнение этого советника. input int Range = 0; class A { void f() {} public: A() { static A* Tmp = &this; Tmp.f(); } }; void OnInit() { A a; } たぶん、どちらの場合にも Warning clever to do? Vladimir Simakov 2019.11.27 17:52 #1480 fxsaber: しかし、戦闘参謀が動かなくなる事態に遭遇した。なんとか原因を突き止める。ほとんど気づかないような、クールなニュアンス。 このコードで問題を見てみると、本当に実感がわきますよ。 このコードのどこが問題なのでしょうか？Deinitは定数ポインタによってオブジェクトを釘付けにした（ここでハンドルが何であるかは分かっている）。C++スタイルで普通に手足を撃つとか、クリエイターがみんなを溶かしたのか))) 1...141142143144145146147148149150151152153154155...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜコンパイラが悪態をつき始めたのか、教えてください（スクリーンショットを添付します）。
1年前は何も問題なかったのですが、今は最新の端末を入れてコンパイルすると、このようになります。
これらのメッセージに対する 答えはどこにあるのでしょうか？
また、この警告を正しく解決するにはどうしたらよいでしょうか。
3枚目のスクリーンショットを追加 - 無害なコードでも同じメッセージが表示されるようになりました。
と4枚目のスクリーンショット
コンパイラの制約とその解決方法について教えてください。
そんなクセモノに出会いました。
静的フィールドを持つクラスの定義中に、そのオブジェクトをすぐに生成すると、コンパイルエラーに なります。
前バージョンでは、コンパイラはクラス内に型のない変数があっても文句を言いませんでした。しかし、EAが起動時にクラッシュした
偶然見つけた "ある機能 "とは...。4から5へのインジケータを翻訳するのに1時間以上費やしました。コードはクロスプラットフォームのようだったので、どこにエラーがあるのかわかりませんでしたが、結局、目立たないところにありました。
改善？
はまだあるのでしょうか？
ストリングコンカテネート
他にもいろいろあると思うので、そのような機能の完全なリストも欲しいところです
---
標準ライブラリの#endifを検索してみるのもいいかもしれません。
しかし、戦闘参謀が動かなくなる事態に遭遇した。なんとか原因を突き止める。ほとんど気づかないような、クールなニュアンス。
このコードで問題を見てみると、実感がわくと思います。
しかし、戦闘参謀が動かなくなる事態に遭遇した。なんとか原因を突き止める。ほとんど気づかないような、クールなニュアンス。
このコードで問題を見てみると、本当に実感がわきますよ。
主なルールの1つは、どのレベルでオブジェクトを構築しても、同じレベルでそれを破壊する必要があることです。高くても低くてもダメ。
ありがとうございます、良いルールですね。自分の無能さの犠牲者になった。本当に、もっと分かりやすいルールが必要ですね。
たぶん、どちらの場合にも Warning clever to do?
しかし、戦闘参謀が動かなくなる事態に遭遇した。なんとか原因を突き止める。ほとんど気づかないような、クールなニュアンス。
このコードで問題を見てみると、本当に実感がわきますよ。