mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 197

fxsaber:

チャート上でALT+Dです。

なんと、ドキュメントのインデックスに表示されないのです


 

理由と修正方法、パスにはスラッシュが必要です

#define    path      "/metatrader"


 
Vitaly Muzichenko:

理由と修正方法、パスにはスラッシュが必要です



//
 
Vladislav Andruschenko:

// 

#define    path      "//metatrader"


 
Vitaly Muzichenko:


ということだ

///

 
Vladimir Karputov:

ということだ

///

うわー！（笑)

ありがとうございました。

 
Vitaly Muzichenko:

うわー！（笑)

ありがとうございました。

リアル3ってなんだよ///。
 
Valeriy Yastremskiy:
チェ本当に3 ///

コンパイルはできたのですが、出力はスラッシュが1つでよいのに対して、スラッシュが3つになってしまいました。この問題は、別の方法で解決しました。

 

ハードウェアIDの取得方法、できればCPUかハードディスクの取得方法を教えてくれる人。

このコードは何かを取得しますが、何を取得するかは不明です。

#property strict

struct SYSTEM_INFO {
   uint              dwOemId;
   uint              dwPageSize;
   long              lpMinimumApplicationAddress;
   long              lpMaximumApplicationAddress;
   ulong             dwActiveProcessorMask;
   uint              dwNumberOfProcessors;
   uint              dwProcessorType;
   uint              dwAllocationGranularity;
   ushort            wProcessorLevel;
   ushort            wProcessorRevision;
};
SYSTEM_INFO sys;
#import "kernel32.dll"
   void GetNativeSystemInfo(SYSTEM_INFO &system_info);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
  GetNativeSystemInfo(sys);
  Print(sys.dwOemId);
  Print(sys.dwPageSize);
  Print(sys.dwActiveProcessorMask);
  Print(sys.dwNumberOfProcessors);
  Print(sys.dwProcessorType);
  Print(sys.dwAllocationGranularity);
  Print(sys.wProcessorLevel);
  Print(sys.wProcessorRevision);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

エムティーフォー

0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 9
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 4096
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 281474976719320
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 705101830
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0

エムティーファイブ

FF      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  9
PR      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  4096
CO      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  15
EG      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  4
QQ      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  8664
FM      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  65536
EH      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  6
MS      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  10759

---

ネットで情報を見つけられませんでしたが、別の.dllが原因なのでしょう。

 
Vitaly Muzichenko:

ハードウェアIDの取得方法、できればCPUかハードディスクの取得方法を教えてくれる人。

このコードは何かを取得しますが、何を取得するかは不明です。

エムティーフォー

エムティーファイブ

---

ネットで情報を見つけられませんでしたが、別の.dllが原因なのでしょう。

#ifdef __MQL5__
   #define  LPVOID long
#else
   #define  LPVOID int
#endif
#define  DWORD_PTR LPVOID

struct SYSTEM_INFO {
   uint              dwOemId;
   uint              dwPageSize;
   LPVOID            lpMinimumApplicationAddress;
   LPVOID            lpMaximumApplicationAddress;
   DWORD_PTR         dwActiveProcessorMask;
   uint              dwNumberOfProcessors;
   uint              dwProcessorType;
   uint              dwAllocationGranularity;
   ushort            wProcessorLevel;
   ushort            wProcessorRevision;
};
update: x86 アーキテクチャで - cpuid prsessor 命令。msvsには__cpuid(int[4],int) と __cpuidex(int[4],int,int) があります。サンプルはオンラインでご覧いただけます。
