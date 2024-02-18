mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 139 1...132133134135136137138139140141142143144145146...247 新しいコメント Alexey Navoykov 2019.07.09 16:20 #1381 fxsaber: このオプションは機能しません コードを修正し、今はOKです。 fxsaber 2019.07.09 17:50 #1382 Alexey Navoykov: コードを修正し、すべてOKになりました。 なんか、全然コンパイルされないので、エラーで投稿されましたね。 Alexey Navoykov 2019.07.09 18:34 #1383 fxsaber: なんか、全然コンパイルされないので、エラーで投稿されましたね。 はい、タイプミスです、訂正しました。 fxsaber 2019.07.09 18:41 #1384 Alexey Navoykov: はい、タイプミスです、訂正しました。 ありがとうございます、うまくいきました。パフォーマンスへの影響は未知数です。 fxsaber 2019.07.09 19:27 #1385 動的なリソース（Kanvasなど）を使用する場合は、この方法で配列のポピュレーションを高速化することをお勧めします。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム バグ、バグ、質問 fxsaber さん 2019.07.09 18:36 void FillArray1( int &Array[] ) { const int Size = ArraySize(Array); for (int i = 0; i < Size; i++) Array[i] = i; } #define ARRAY_SIZE 10000 void FillArray2( int &Array[] ) { int ArrayStatic[ARRAY_SIZE]; const int Size = ArraySize(Array); for (int i = 0; i < Size;) { const int Size2 = i + ARRAY_SIZE < Size ? ARRAY_SIZE : Size - i; for (int j = 0; j < Size2; j++) ArrayStatic[j] = i++; if (Size2) ArrayCopy(Array, ArrayStatic, i - Size2, 0, Size2); } } #define BENCH(A) \ { \ const ulong _StartTime = GetMicrosecondCount(); \ A; \ Print("Time[" + #A + "] = " + (string)(GetMicrosecondCount() - _StartTime)); \ } void OnStart() { int Array1[]; ArrayResize(Array1, 1 e7); int Array2[]; ArrayResize(Array2, 1 e7); BENCH(FillArray1(Array1)); BENCH(FillArray2(Array2)); } 数十パーセントの加速度。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム バグ、バグ、質問 fxsaber, 2019.07.09 19:40 Time[FillArray1(Array1)] = 39501 Time[FillArray2(Array2)] = 30304 リリース版実行中。最適化を有効にした。 経験的に最適な静的配列サイズを発見 #define ARRAY_SIZE 256 Konstantin 2019.07.10 04:33 #1386 fxsaber: 動的なリソース（Kanvasなど）を使用する場合は、次の方法で配列への充填を高速化することをお勧めします。 数十パーセントの加速度。 実験を通して、最適なスタティックアレイの大きさを見つけたのです。 また、mql5のArrayFillと 比較した場合、速度向上があるのかないのか？ Alexander Lasygin 2019.07.10 06:37 #1387 私はトピック全体を読んでいない、多分この質問への答えがあります、MT5はグラフィカルオブジェクトで理解できるように動作しません、ターミナルがしばらく閉じられ、オブジェクトはいくつかの不明瞭なポイントに取り付けられたままです。 どのようにそれに対処するのでしょうか？チャートウィンドウが開いていれば、そのような場合でも難しくはありません。個人的にはOnInit()内のOnDeinitに遷移を追加していますが、ウィンドウがブックマークされている場合は解決しません。MT5の制作者に提案を "表明 "できる場所を誰かが教えてくれるかもしれません。 . Vladimir Karputov 2019.07.10 06:56 #1388 Alexander Lasygin: 私はトピック全体を読んでいない、多分この質問への答えがあります、MT5はグラフィカルオブジェクトで理解できるように動作しません、ターミナルがしばらく閉じられ、オブジェクトはいくつかの不明瞭なポイントに取り付けられたままです。 どのようにこれに対処するのでしょうか？チャートウィンドウが開いていれば、そのような場合でも難しくはありません。個人的にはOnInit()内のOnDeinitに遷移を追加していますが、ウィンドウがブックマークされている場合は解決しません。MT5の制作者に提案を "表明 "できる場所を誰かが教えてくれるかもしれません。 . 再現するための正確なデータを提供する：例えば、オブジェクトを含むチャートのテンプレート。 オブジェクトはインジケータによって描画され、prev_calculatedを不正に追跡するのはインジケータであると思われます。 fxsaber 2019.07.10 21:33 #1389 Konstantin: また、mql5のArrayFillと 比較した場合、速度が向上するのかしないのか？ ないと思います。 Konstantin 2019.07.11 02:29 #1390 fxsaber: それはないと思います。 では、すでに生産性の高い機能があるにもかかわらず、なぜ独自のリスパッドを作り直したのでしょうか？ 1...132133134135136137138139140141142143144145146...247 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このオプションは機能しません
コードを修正し、すべてOKになりました。
なんか、全然コンパイルされないので、エラーで投稿されましたね。
はい、タイプミスです、訂正しました。
ありがとうございます、うまくいきました。パフォーマンスへの影響は未知数です。
fxsaber さん 2019.07.09 18:36
fxsaber, 2019.07.09 19:40
リリース版実行中。最適化を有効にした。
経験的に最適な静的配列サイズを発見
動的なリソース（Kanvasなど）を使用する場合は、次の方法で配列への充填を高速化することをお勧めします。
実験を通して、最適なスタティックアレイの大きさを見つけたのです。
また、mql5のArrayFillと 比較した場合、速度向上があるのかないのか？
私はトピック全体を読んでいない、多分この質問への答えがあります、MT5はグラフィカルオブジェクトで理解できるように動作しません、ターミナルがしばらく閉じられ、オブジェクトはいくつかの不明瞭なポイントに取り付けられたままです。 どのようにそれに対処するのでしょうか？チャートウィンドウが開いていれば、そのような場合でも難しくはありません。個人的にはOnInit()内のOnDeinitに遷移を追加していますが、ウィンドウがブックマークされている場合は解決しません。MT5の制作者に提案を "表明 "できる場所を誰かが教えてくれるかもしれません。
再現するための正確なデータを提供する：例えば、オブジェクトを含むチャートのテンプレート。
オブジェクトはインジケータによって描画され、prev_calculatedを不正に追跡するのはインジケータであると思われます。
ないと思います。
では、すでに生産性の高い機能があるにもかかわらず、なぜ独自のリスパッドを作り直したのでしょうか？