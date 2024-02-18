mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック - ページ 137 1...130131132133134135136137138139140141142143144...247 新しいコメント Nikolai Semko 2019.06.09 16:16 #1361 Alexey Navoykov: コンパイル時にすべての値が計算されるため、算術演算の 問題ではないようです。 原因は、反復回数が不明なループの存在です（反復回数は平均2回以下ですが）。 つまり、あなたのコードは、既知の数のrand()呼び出しによって何らかの最適化がなされているのです。https://www.mql5.com/ru/forum/308881/page3#comment_11222192 Nikolai Semko 2019.06.09 16:49 #1362 Vict: プロセッサーの開発者は何のためにいるのですか？ジェネレーターはソフトウェアで実装されています。 いいえ、そんなことはありません。このジェネレーターはハードウェアで実装されています。この速さはソフトウェアでは実現できない、当たり前のことですが。 削除済み 2019.06.09 17:06 #1363 Nikolai Semko: いいえ、もちろんそんなことはありません。このジェネレーターはハードウェアで実装されています。この速さはソフトウェアでは実現できない、当たり前のことなのです。 実は、ハードウェアにはRAND()ジェネレータが実装されていますが、rand()は疑似ランダムなものです。 マスランド 0〜32767の範囲の擬似乱数を 返します。 私はハードウェアにあまり詳しくないのですが、おそらくがっかりされるでしょう。あまり高速に動作しないようで、疑似乱数の種としてしか使えません。 Nikolai Semko 2019.06.09 17:22 #1364 Vict: まあ、実際には、ハードウェアはRAND()ジェネレータを実装していますが、rand()は疑似ランダムなもので、ハンドブックに書いてある通りです ハードウェアの方はあまり詳しくないのですが、おそらくがっかりされるでしょう。あまり高速に動作しないようで、擬似乱数の種としてしか使えません。 明らかに - 擬似的な ランダムはもっと遅い(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand) 削除済み 2019.06.09 17:42 #1365 Nikolai Semko: 明らかに擬似的。 ランダム実行の速度が大幅に低下(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)まあ、そうですね、擬似も突っ込まれますね。しかし、私は確信している - rand()は、プログラム的に実装されています。もしかしたら、通りすがりの「先輩」同志が確認してくれるかもしれない。 Nikolai Semko 2019.06.09 20:32 #1366 Vict:まあ、そうなんですが、擬似も入れてるんですよ。しかし、私は確信している - rand()は、プログラム的に実装されています。もしかしたら、通りすがりの「先輩」同志が確認してくれるかもしれない。 あなたが正しいかもしれないことを排除するつもりはありません。暇があれば、似たようなことを実装してみようと思います。ナノ秒では無理だろうけど、サイクルから離れれば5秒はいけると思う。 Nikolai Semko 2019.06.10 05:55 #1367 Vict: しかし、私は確信している - rand()は、プログラム的に実装されています。もしかしたら、通りすがりの「先輩」同志が確認してくれるかもしれない。 はい、おそらくその通りだと思います。 この乱数生成関数rand16()の変形版は、オリジナル関数に比べて半分以下の速度で動作し、0から65535までの乱数を生成します。 ushort rand16() { return(((ushort)rand8()<<8)|(ushort)rand8());} uchar rand8() { staticushort s[10] = { 0x52, 0x8e, 0xdc, 0x61, 0x35, 0xbc, 0x5c, 0xb6 }; staticushort c = 0xa6; staticint i = 0; ushort t; uchar x; x = (uchar)s[i]; t = (ushort)x + c; c = t >> 8; c += x; x = (uchar)t & 255; s[i] = x; i++; i=i&7; return x; } つまり、2ナノ秒以下です。 2019.06.09 23:52:15.855 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 9068 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел rand() 2019.06.09 23:52:17.892 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 16562 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел rand16() 2019.06.09 23:52:19.940 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 22299 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел get_rand() 2019.06.09 23:52:21.986 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 20094 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randUlong() 2019.06.09 23:52:24.020 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 14660 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randUint() 2019.06.09 23:52:26.053 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 12543 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randShort() 2019.06.09 23:52:28.095 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 20883 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел RandomLong() ファイル: TestSpeedRand.mq5 16 kb fxsaber 2019.07.07 13:09 #1368 // Некоторые возможности структур, которых нет у классов. // #define struct class // Смотрим ошибки, которые возникают при замене структур на классы. struct A { public: int i; uint Save( const int handle) { return(FileWriteStruct(handle, this)); } // Запись себя uint Load( const int handle) { return(FileReadStruct(handle, this)); } // Чтение себя }; // Использование в объединениях union UNION { uchar b1[sizeof(A)]; A b2; }; // Выравнивание struct pack(sizeof(A)) B : public A { short j; }; // Структура со скрытым полем struct C : private A { public: void Set( const int Num ) { this.i = Num; } int Get( void ) const { return(this.i); } }; // Структура с неизменяемым полем. struct D { public: const A a; }; template <typename T1, typename T2> void FromTo( const T1 &ValueFrom, T2 &ValueTo ) { uchar Bytes[]; StructToCharArray(ValueFrom, Bytes); // В массив байтов CharArrayToStruct(ValueTo, Bytes); // Из массива байтов } void OnStart() { A a[1] = {0}; FileReadArray(0, a); // Чтение массива FileWriteArray(0, a); // Запись массива ArrayCopy(a, a); // Копирование массивов ZeroMemory(a); // Обнуление массивов C c; // Структура со скрытым полем c.Set(7); FromTo(c, a[0]); Print(a[0].i); // Достали значение приватного поля из C. D d; // Структура с неизменяемым полем. a[0].i = 5; FromTo(a[0], d); Print(d.a.i); // Изменили const-поле. FromTo(a[0], c);
Print(c.Get()); // Изменили private-поле.
}

また、クラスオブジェクトは、類似のPOD構造のオブジェクトよりも16バイト大きくなります。そのため、構造体のアレイ化はさらに経済的である。

Nikolai Semko 2019.07.07 14:15 #1369

fxsaber:

また、クラスオブジェクトは、類似のPOD構造のオブジェクトよりも16バイト大きくなります。そのため、構造体のアレイ化はさらに経済的である。

クラス!

fxsaber 2019.07.07 14:52 #1370

引用されたスレッドタイトルの質問の答えのひとつに

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

Symbol()と_Symbolの違いは何ですか？

fxsaber, 2019.07.07 14:47

void Func( const string& ) {}

void OnStart()
{
Func(Symbol()); // ERROR: 'Symbol' - parameter passed as reference, variable expected
Func(_Symbol); // OK
}

Symbol()がクラス/構造体の内部で :: なしで呼び出された場合、同じ名前のメソッドを宣言すればすぐに代入できるので、定義済み変数より便利かもしれません。
コンパイル時にすべての値が計算されるため、算術演算の 問題ではないようです。 原因は、反復回数が不明なループの存在です（反復回数は平均2回以下ですが）。 つまり、あなたのコードは、既知の数のrand()呼び出しによって何らかの最適化がなされているのです。
https://www.mql5.com/ru/forum/308881/page3#comment_11222192
プロセッサーの開発者は何のためにいるのですか？ジェネレーターはソフトウェアで実装されています。
いいえ、そんなことはありません。このジェネレーターはハードウェアで実装されています。この速さはソフトウェアでは実現できない、当たり前のことですが。
いいえ、もちろんそんなことはありません。このジェネレーターはハードウェアで実装されています。この速さはソフトウェアでは実現できない、当たり前のことなのです。
実は、ハードウェアにはRAND()ジェネレータが実装されていますが、rand()は疑似ランダムなものです。
0〜32767の範囲の擬似乱数を 返します。
まあ、実際には、ハードウェアはRAND()ジェネレータを実装していますが、rand()は疑似ランダムなもので、ハンドブックに書いてある通りですハードウェアの方はあまり詳しくないのですが、おそらくがっかりされるでしょう。あまり高速に動作しないようで、擬似乱数の種としてしか使えません。
ランダムはもっと遅い(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
ランダム実行の速度が大幅に低下(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
まあ、そうですね、擬似も突っ込まれますね。しかし、私は確信している - rand()は、プログラム的に実装されています。もしかしたら、通りすがりの「先輩」同志が確認してくれるかもしれない。
まあ、そうなんですが、擬似も入れてるんですよ。しかし、私は確信している - rand()は、プログラム的に実装されています。もしかしたら、通りすがりの「先輩」同志が確認してくれるかもしれない。
しかし、私は確信している - rand()は、プログラム的に実装されています。もしかしたら、通りすがりの「先輩」同志が確認してくれるかもしれない。
はい、おそらくその通りだと思います。
この乱数生成関数rand16()の変形版は、オリジナル関数に比べて半分以下の速度で動作し、0から65535までの乱数を生成します。
つまり、2ナノ秒以下です。
また、クラスオブジェクトは、類似のPOD構造のオブジェクトよりも16バイト大きくなります。そのため、構造体のアレイ化はさらに経済的である。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
Symbol()と_Symbolの違いは何ですか？
fxsaber, 2019.07.07 14:47
Symbol()がクラス/構造体の内部で :: なしで呼び出された場合、同じ名前のメソッドを宣言すればすぐに代入できるので、定義済み変数より便利かもしれません。