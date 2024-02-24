トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 988 1...981982983984985986987988989990991992993994995...3399 新しいコメント Alexander Ivanov 2018.06.20 13:07 #9871 こんにちは😂。強力な遺伝的アルゴリズムが なければ、ニューラルネットワークを作ることはできない。まずコードゲノムを作成します。そして、NSに接続する。👍 Grigori.S.B 2018.06.20 14:16 #9872 Aleksey Vyazmikin： 機械学習は、ある事象を際立たせる特徴（パターン／フィーチャー）に基づいて行われる。したがって、何を見るかを指定する必要があり、MOアルゴリズムは、表示されるものの中からパターンを見つけ出し、動作のルールを作り出そうとします。そして、これらのサインやルールをどのように公式化するか。ヘッド/ショルダーパターンに適用した場合。それとも、もっと違う例があるのでしょうか？私は聖杯を求めて いるわけではなく、形式化の方法論に興味があるのです。 アレクセイ・ヴャジミキンしたがって、観測回数が多ければ多いほど、より長い期間の歴史に対するルールの精度が高くなる。また、トレーニング用のサンプルはどうでしょうか？解析的に記述することが必ずしも容易ではない形式的なルールを置き換えるものだと思ったからです。 Aleksey Vyazmikin 2018.06.20 14:30 #9873 グリゴリ.S.B:また、これらのサインやルールをどのように公式化するのか。ヘッド/ショルダーパターンに適用。それとも、何か他の例があるのでしょうか？私は聖杯を求めているわけではなく、形式化の方法論に興味があるのです。これは創造的なプロセスであり、解決策は異なるかもしれません。おそらく、最もシンプルな解決策は、ZZに関する情報を、その構造（セグメントの相互関係）の形でネットワークに与えることだろう。 グリゴリ.S.B:また、トレーニング用のサンプルはどうでしょうか？ただ、解析的に記述することが必ずしも容易ではない形式的なルールに置き換わるだけだと考えていました。 NSであれば、ルールを記述する関数の探索があり、決定木やフォレストについてであれば、より形式的なルールがありますが、そこでももちろん、学習期間中に得られるものなので、観測回数が多ければ多いほど良いと、私は考えていると言いました。 Ivan Negreshniy 2018.06.20 16:08 #9874 Grigori.S.B.: 。 新入社員からの質問機械学習の適用方法についてアドバイスをお願いします。例えば、あるトレーダーがマーケットに何らかのパターンを見つけたとする。GPパターン（ヘッド＆ショルダー）であるとします。オプションです。手を動かし、利益を得た取引と負けた取引の履歴がある。チャート上の履歴でこのパターンを発見し、エントリー/エグジットポイントをマークすることができます。この履歴・統計をvariant1,2の機械学習に使うことはできますか？どうすればいいのでしょうか。トレーニングのために必要なトレード数はどのくらいですか（最小／最大）？アルゴリズムは、学習させたTF上のみでパターンを認識するのでしょうか？MOアルゴリズムは、トレーダーの取引がGPパターンで行われたことを「理解」するのか、「理解」するのであれば、どのように理解するのか。MOはポジションを開く 前に何小節の履歴を分析するのでしょうか？ どちらの選択肢も機械学習に適しており、マークしたチャートや取引報告書をもとに、既製のEAやインジケータを自動生成するツールも存在します。この場合、学習したモデルが「何を理解するのか」、そのパフォーマンスは、データの質と量、モデルの種類、学習の初期パラメータに依存し、MOはあなたが与えた履歴の深さを分析することになります。独自のモデルを構築するには、多くの利用可能なライブラリ、記事からの例などを使用することができます。もし、それを行う価値があるかどうかを評価するための簡単なテストが必要であれば、私はあなたの例で具体的に手助けをすることができます。そのためには、チャート上にシグナルをプロットし、MT4ターミナルにテンプレートとして保存し、パターンを識別するバーの数を指定する必要があります。 Igor Makanu 2018.06.21 15:17 #9875 マキシム・ドミトリエフスキー開発者はマチネラーなんだからさこのスレッドで私が勉強してきた中で、最も賢明な発言だと思います。)))) 1,000ページ読むのは現実的でないと思うが、機械学習を学びたい 相場を勉強していたこの時期に「バラ色のメガネを外そう」と思い、なんとか動く機械学習ツールを探そうと思ったことが原因ですが......。 ind_Weierstrass.mql4というインディケータを作成しました。 これは、script_WeierstrassHSTです - これは、設定（デフォルトではNZDUSD）、チャート期間 TimeFrame、歴史的なバーの数のシンボルで履歴ファイルを作成します 歴史、シンボルの桁数、チックボリューム体積= 5 基本的には、履歴データを作成すれば十分です 次に、標準のPeriodConverter（MTに付属）を使用して、すべてのタイムフレーム（5,15,30,60,240,1440,10080,43200）を変換します。 ここで歴史的なデータが用意されています - デフォルトの設定では、毎日とより高いタイムフレームがうまくいきませんでした:(-私はパラメータを選択したくなかった入力ダブルWeierstrass_A = 0.33;入力ダブルWeierstrass_B = 1.5;入力int Weierstrass_N = 10を選択する; 。ターミナルでインターネットを切断（ログアウト）すれば、通常のチャートと同じように作業できます。 では、私が提案する限りでは、Weierstrass関数は機械学習の結果が>90になるはずですが？(フォワードテストということです）。 そんな機械学習マシンを見せてくれるのは誰？- 具体的な事例が気になる! ありがとうございました。 Просмотр и настройка графиков - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - MetaTrader 5 www.metatrader5.com Графики в торговой платформе отображают изменение котировок финансовых инструментов во времени. 機械学習は、ある事象を際立たせる特徴（パターン／フィーチャー）に基づいて行われる。したがって、何を見るかを指定する必要があり、MOアルゴリズムは、表示されるものの中からパターンを見つけ出し、動作のルールを作り出そうとします。
そして、これらのサインやルールをどのように公式化するか。ヘッド/ショルダーパターンに適用した場合。それとも、もっと違う例があるのでしょうか？私は聖杯を求めて いるわけではなく、形式化の方法論に興味があるのです。
したがって、観測回数が多ければ多いほど、より長い期間の歴史に対するルールの精度が高くなる。
また、トレーニング用のサンプルはどうでしょうか？解析的に記述することが必ずしも容易ではない形式的なルールを置き換えるものだと思ったからです。
これは創造的なプロセスであり、解決策は異なるかもしれません。おそらく、最もシンプルな解決策は、ZZに関する情報を、その構造（セグメントの相互関係）の形でネットワークに与えることだろう。
NSであれば、ルールを記述する関数の探索があり、決定木やフォレストについてであれば、より形式的なルールがありますが、そこでももちろん、学習期間中に得られるものなので、観測回数が多ければ多いほど良いと、私は考えていると言いました。
新入社員からの質問機械学習の適用方法についてアドバイスをお願いします。例えば、あるトレーダーがマーケットに何らかのパターンを見つけたとする。GPパターン（ヘッド＆ショルダー）であるとします。オプションです。
この場合、学習したモデルが「何を理解するのか」、そのパフォーマンスは、データの質と量、モデルの種類、学習の初期パラメータに依存し、MOはあなたが与えた履歴の深さを分析することになります。
独自のモデルを構築するには、多くの利用可能なライブラリ、記事からの例などを使用することができます。もし、それを行う価値があるかどうかを評価するための簡単なテストが必要であれば、私はあなたの例で具体的に手助けをすることができます。
そのためには、チャート上にシグナルをプロットし、MT4ターミナルにテンプレートとして保存し、パターンを識別するバーの数を指定する必要があります。
開発者はマチネラーなんだからさ
1,000ページ読むのは現実的でないと思うが、機械学習を学びたい
相場を勉強していたこの時期に「バラ色のメガネを外そう」と思い、なんとか動く機械学習ツールを探そうと思ったことが原因ですが......。
ind_Weierstrass.mql4というインディケータを作成しました。
これは、script_WeierstrassHSTです - これは、設定（デフォルトではNZDUSD）、チャート期間 TimeFrame、歴史的なバーの数のシンボルで履歴ファイルを作成します 歴史、シンボルの桁数、チックボリューム体積= 5
基本的には、履歴データを作成すれば十分です
次に、標準のPeriodConverter（MTに付属）を使用して、すべてのタイムフレーム（5,15,30,60,240,1440,10080,43200）を変換します。
ここで歴史的なデータが用意されています - デフォルトの設定では、毎日とより高いタイムフレームがうまくいきませんでした:(-私はパラメータを選択したくなかった入力ダブルWeierstrass_A = 0.33;入力ダブルWeierstrass_B = 1.5;入力int Weierstrass_N = 10を選択する; 。
ターミナルでインターネットを切断（ログアウト）すれば、通常のチャートと同じように作業できます。
では、私が提案する限りでは、Weierstrass関数は機械学習の結果が>90になるはずですが？(フォワードテストということです）。
そんな機械学習マシンを見せてくれるのは誰？- 具体的な事例が気になる!
ありがとうございました。
確かに周期は目でも簡単に予測できますが、非周期的なものなので相場とは関係ありません。
目視で予測できることは、MOでも可能なのです。市場は一般的に、目で見て予測できるものではありません
B-M fxと市場とのサイクルの比較は、相関関係や、相関関係のでたらめさを除いては、どうすればいいのかわからない。
相関関係を通じて、それは可能でしょう。ただし、バーの本数を 指定する必要があり、サイクルによってバーの本数が異なることが多いので、過去の例が完全に網羅されるとは限りません。
まだどうしたらいいのかわからない。やはり、相関は同じ配列サイズであるべき......？
1.なぜHSTファイルを作成するのか、インジケーターデータをファイルに書き込んでネットワークに流すことができるのでは？それとも、何か他のもののためでしょうか。
2.Weierstrass関数ですが、難しくなければ、この関数が何をするのか、その本質を「初心者向け」に説明していただけませんか（Webで読みましたが、科学用語での説明なので、何も理解できません）。
コードの理解に関する疑問はなく、すべてが明確です。
1.MTで設定済みの人がいれば、すぐに結果が出るように、あえてhstを作った
2.Wikiを参考にする。 機能は周期的である - それは重要ではありません、何が重要なのは、正しく動作することができ、ハードウェアです。
私は今、逆の方向から行きたいと思います。非ランダムなデータがあり、それは数学ツールが優れた予測を与えるはずで、その後、より複雑になるかもしれないことを意味します。
つまり、マッパーにデータを押し付けるのではなく、マッパーが処理すべきデータを100%保証して与えることを提案します。
そうですね、中間値で埋めることは可能です。
私が使っているフラクタルの特性はゼカルシンメトリーだけですが、時々、チャート上で良いエントリーで素敵なパターンを得ることができます。しかし、手作業で、一切自動化されていない
マルチフラクタルも有効で、B-M フラクタルのように、異なる周期で次々と形成が繰り返されることもある。