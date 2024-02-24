トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 986

ユーリイ・アサウレンコ

さて、ここでWienerプロセス、あるいはWiener-likeプロセスについて説明します。何を予測するのか？最も良い予測は、値そのものです。

しかし、正規分布（またはそれに近い分布）を予測することは可能です。もちろん、文字通りの意味ではなく、ろうそくの痕跡のようなものです。

上記のExpert Advisor。証明しなさい。

 
サンサニッチ・フォメンコ

無料でもmrketに興味はないし、なる予定もない）。私もMTではモデルをやらないし、テスターも使いません。

自分のモデルを使うことはできますか？それから、見てください。とても小さな案件がたくさんあります。取引はランダムではなく、市場がランダムであることを前提に行われます。もちろん悪そうですが))

3ヶ月間のテスト。

Xは取引番号、Yは利益（pips）です。

 
ユーリイ・アサウレンコ

ひとつを除いてはすべて良いのですが、将来的に美しくなるという確証はどこにあるのでしょうか。

 
サンサニッチ・フォメンコ

これが未来です。もちろん模型で。そして、未来に対する証明はないし、ありえない。どうやって手に入れるんだ？

1年以上やっていますが、半年や1年ならこのモデルで十分だと思います。O.Benderがよく言っていたように、私は永遠のプリムス針はいらない。私は永遠に生きていたいとは思いません。

ちなみに、このモデルはまだ実装されていない。

 
ユーリイ・アサウレンコ

あなたは間違っている、そのような証明のために人々は貴族になることさえある。

このテーマについては、何度も書いている。

 
サンサニッチ・フォメンコ

ふりしない）。しかし、モデルが正しくテストされていれば、実生活でもだいたい似たような結果になるのが普通です。

 
ユーリイ・アサウレンコ

頑張ってください。

私にとっては、結果はExpert Advisorの将来の動作の証明であって、Expert Advisorの利益ではありません。

 
サンサニッチ・フォメンコ

頑張ってください。

つまらん、サンサンチ。TSが実装され、機能するようになれば、もう議論することはない、つまり主語がないのです。開発プロセスの方がよっぽど面白い。

何を証明するのか？そのやり方が納得できるものであれば、試してみてください。それが受け入れられないのであれば、自分の立場を貫くことです。意見を交わすと離れていく、それがフォーラムでしょう？

 

前菜として。

上記と同じExpert Advisorを同じ設定で実行し、時間間隔を長くしたものです。


それが、この素敵な写真の価値のすべてです。


絵はアイデアを証明するものでなければならず、その意味はEAの将来の行動についてのみである。

 
SanSanych Fomenko：

実際、みんなそうしているんですよ。ある間隔での設定、別の間隔でのテスト。テストが正しければ、将来の動作はほぼ保証されている。

だから私はMTのテスターではなく、私のテスターを使っているのですが、なぜかグレイルが 多すぎるのです。自分のテスターでは、少なくとも何をどのように行うのかが確実にわかるのです。はい、そして、テストからの情報は、より多くの、任意の、そして簡単に得ることができます。

