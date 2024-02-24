トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 986 1...979980981982983984985986987988989990991992993...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:29 #9851 ユーリイ・アサウレンコさて、ここでWienerプロセス、あるいはWiener-likeプロセスについて説明します。何を予測するのか？最も良い予測は、値そのものです。 しかし、正規分布（またはそれに近い分布）を予測することは可能です。もちろん、文字通りの意味ではなく、ろうそくの痕跡のようなものです。上記のExpert Advisor。証明しなさい。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:36 #9852 サンサニッチ・フォメンコ上の参事官。証明しなさい。無料でもmrketに興味はないし、なる予定もない）。私もMTではモデルをやらないし、テスターも使いません。 自分のモデルを使うことはできますか？それから、見てください。とても小さな案件がたくさんあります。取引はランダムではなく、市場がランダムであることを前提に行われます。もちろん悪そうですが)) 3ヶ月間のテスト。 Xは取引番号、Yは利益（pips）です。 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:40 #9853 ユーリイ・アサウレンコ無料でもmrketには興味ないし、なるつもりもない)MTでも模型はやらない。 自分のモデルを使うことはできますか？それから、見てください。とても小さな取引がたくさんあります。取引はランダムではなく、市場がランダムであることを前提に行われます。もちろん悪そうですが)) 3ヶ月間のテスト。 xは取引番号、yはチャートの利益（pps）です。ひとつを除いてはすべて良いのですが、将来的に美しくなるという確証はどこにあるのでしょうか。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:45 #9854 サンサニッチ・フォメンコ将来も同じように美しいという証明はどこにあるのでしょうか？これが未来です。もちろん模型で。そして、未来に対する証明はないし、ありえない。どうやって手に入れるんだ？ 1年以上やっていますが、半年や1年ならこのモデルで十分だと思います。O.Benderがよく言っていたように、私は永遠のプリムス針はいらない。私は永遠に生きていたいとは思いません。 ちなみに、このモデルはまだ実装されていない。 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:50 #9855 ユーリイ・アサウレンコこれが未来です。もちろん模型で。そして、未来には何の根拠もないし、ありえない。このように、どうやって手に入れるのですか？ あなたは間違っている、そのような証明のために人々は貴族になることさえある。 このテーマについては、何度も書いている。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:54 #9856 サンサニッチ・フォメンコあなたは間違っている、人々はそのような証拠のために貴族を得ることさえある。 このテーマについては、これまで何度も書いてきた。ふりしない）。しかし、モデルが正しくテストされていれば、実生活でもだいたい似たような結果になるのが普通です。 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:57 #9857 ユーリイ・アサウレンコなりふり構っていられない）。しかし、モデルが正しくテストされれば、現実の世界でもだいたい似たような結果が出るのが普通です。頑張ってください。 私にとっては、結果はExpert Advisorの将来の動作の証明であって、Expert Advisorの利益ではありません。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 21:03 #9858 サンサニッチ・フォメンコ頑張ってください。 私にとっての結果は、EAによる利益ではなく、今後のEAの動作の証明になると思います。つまらん、サンサンチ。TSが実装され、機能するようになれば、もう議論することはない、つまり主語がないのです。開発プロセスの方がよっぽど面白い。 何を証明するのか？そのやり方が納得できるものであれば、試してみてください。それが受け入れられないのであれば、自分の立場を貫くことです。意見を交わすと離れていく、それがフォーラムでしょう？ СанСаныч Фоменко 2018.06.11 21:17 #9859 前菜として。 上記と同じExpert Advisorを同じ設定で実行し、時間間隔を長くしたものです。 それが、この素敵な写真の価値のすべてです。 絵はアイデアを証明するものでなければならず、その意味はEAの将来の行動についてのみである。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 21:26 #9860 SanSanych Fomenko： 絵はアイデアを証明するものでなければならず、そのポイントはアドバイザーの将来の行動に関するものだけです。実際、みんなそうしているんですよ。ある間隔での設定、別の間隔でのテスト。テストが正しければ、将来の動作はほぼ保証されている。 だから私はMTのテスターではなく、私のテスターを使っているのですが、なぜかグレイルが 多すぎるのです。自分のテスターでは、少なくとも何をどのように行うのかが確実にわかるのです。はい、そして、テストからの情報は、より多くの、任意の、そして簡単に得ることができます。 1...979980981982983984985986987988989990991992993...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
さて、ここでWienerプロセス、あるいはWiener-likeプロセスについて説明します。何を予測するのか？最も良い予測は、値そのものです。
しかし、正規分布（またはそれに近い分布）を予測することは可能です。もちろん、文字通りの意味ではなく、ろうそくの痕跡のようなものです。
上記のExpert Advisor。証明しなさい。
上の参事官。証明しなさい。
無料でもmrketに興味はないし、なる予定もない）。私もMTではモデルをやらないし、テスターも使いません。
自分のモデルを使うことはできますか？それから、見てください。とても小さな案件がたくさんあります。取引はランダムではなく、市場がランダムであることを前提に行われます。もちろん悪そうですが))
3ヶ月間のテスト。
Xは取引番号、Yは利益（pips）です。
無料でもmrketには興味ないし、なるつもりもない)MTでも模型はやらない。
自分のモデルを使うことはできますか？それから、見てください。とても小さな取引がたくさんあります。取引はランダムではなく、市場がランダムであることを前提に行われます。もちろん悪そうですが))
3ヶ月間のテスト。
xは取引番号、yはチャートの利益（pps）です。
ひとつを除いてはすべて良いのですが、将来的に美しくなるという確証はどこにあるのでしょうか。
将来も同じように美しいという証明はどこにあるのでしょうか？
これが未来です。もちろん模型で。そして、未来に対する証明はないし、ありえない。どうやって手に入れるんだ？
1年以上やっていますが、半年や1年ならこのモデルで十分だと思います。O.Benderがよく言っていたように、私は永遠のプリムス針はいらない。私は永遠に生きていたいとは思いません。
ちなみに、このモデルはまだ実装されていない。
これが未来です。もちろん模型で。そして、未来には何の根拠もないし、ありえない。このように、どうやって手に入れるのですか？
あなたは間違っている、そのような証明のために人々は貴族になることさえある。
このテーマについては、何度も書いている。
あなたは間違っている、人々はそのような証拠のために貴族を得ることさえある。
このテーマについては、これまで何度も書いてきた。
ふりしない）。しかし、モデルが正しくテストされていれば、実生活でもだいたい似たような結果になるのが普通です。
なりふり構っていられない）。しかし、モデルが正しくテストされれば、現実の世界でもだいたい似たような結果が出るのが普通です。
頑張ってください。
私にとっては、結果はExpert Advisorの将来の動作の証明であって、Expert Advisorの利益ではありません。
頑張ってください。
私にとっての結果は、EAによる利益ではなく、今後のEAの動作の証明になると思います。
つまらん、サンサンチ。TSが実装され、機能するようになれば、もう議論することはない、つまり主語がないのです。開発プロセスの方がよっぽど面白い。
何を証明するのか？そのやり方が納得できるものであれば、試してみてください。それが受け入れられないのであれば、自分の立場を貫くことです。意見を交わすと離れていく、それがフォーラムでしょう？
前菜として。
上記と同じExpert Advisorを同じ設定で実行し、時間間隔を長くしたものです。
それが、この素敵な写真の価値のすべてです。
絵はアイデアを証明するものでなければならず、その意味はEAの将来の行動についてのみである。
絵はアイデアを証明するものでなければならず、そのポイントはアドバイザーの将来の行動に関するものだけです。
実際、みんなそうしているんですよ。ある間隔での設定、別の間隔でのテスト。テストが正しければ、将来の動作はほぼ保証されている。
だから私はMTのテスターではなく、私のテスターを使っているのですが、なぜかグレイルが 多すぎるのです。自分のテスターでは、少なくとも何をどのように行うのかが確実にわかるのです。はい、そして、テストからの情報は、より多くの、任意の、そして簡単に得ることができます。