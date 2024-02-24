トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 981 1...974975976977978979980981982983984985986987988...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2018.06.10 10:50 #9801 エリブラリウス インタプリタ側で自作したコードは、バイトコードにコンパイルできないのでしょうかね。例えば、バッチリ包むことで、です。可能であり、必ずしもパッケージである必要はない。機能が一番面白いんです。コードの塊を書いて、それをevalで実行することができるようです。 cmpfun(f, options = NULL) compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL) cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE, env = .GlobalEnv, verbose = FALSE, options = NULL) loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE) disassemble(code) enableJIT(level) compilePKGS(enable) getCompilerOption(name, options) setCompilerOptions(...) 削除済み 2018.06.10 13:35 #9802 誰か写真持ってない？ って、そんなので交換する人いるんですか？ Dr. Trader 2018.06.10 16:13 #9803 預金の流出が速やかに、かつ、横行するだろう。2018年1月1日、明らかに膝が見えている。それは困りますね。 表面上は、3月中旬から最終日までオーバーフィットでトレーニングし、最適なOOSモデル（2018年1月から3月中旬まで）を選択する。 こんな写真もありますよ、私にもできるんです。しかし、「新しいデータでは儲からない」という美談とは裏腹に、儲かるモデルは作られ、見た目もかなり変わってくる。 削除済み 2018.06.10 16:32 #9804 Dr.トレーダー預金の流出が速やかに、かつ、横行するだろう。2018年1月1日、明らかに膝が見えている。それは困りますね。 表面上は、3月中旬から最終日までオーバーフィットでトレーニングし、最適なOOSモデル（2018年1月から3月中旬まで）を選択する。 こんな写真もありますよ、私にもできるんです。しかし、「新しいデータでは儲からない」という美談とは裏腹に、儲かるモデルは作られ、見た目もかなり変わってくる。 ということは、テストがないんですね。 また、ほぼ毎回トレーニングし直すとなると、その価値はあるのでしょうか？ forexman77 2018.06.10 16:40 #9805 Dr.トレーダーしかし、美しさにもかかわらず - 新しいデータ上の利益はありません、収益性の高いモデルが作られ、非常に異なって見える。 儲かるものは、秘密でなければ、どのように作られ、どのように見えるのでしょうか？ Alexander Ivanov 2018.06.10 17:06 #9806 は、このように1年間じっと我慢することなのでしょうか？ うーん...これは勉強になるかな？ 削除済み 2018.06.10 17:10 #9807 アレクサンドル・イワノフは、このように1年間じっと我慢することなのでしょうか？ うーん、勉強になるかな？赤い線の右側で学習して、しばらく過去に動作して、もうふらふらしてるんです。 基本的な戦略ができていない。 Alexander Ivanov 2018.06.10 17:18 #9808 マキシム・ドミトリエフスキー赤い線の右側で学習し、しばらくは過去に動作し、その後、ぐらつき始める。 基本戦略がないので、ないんです。基本的な戦略ができていないのですが、早く習得することは可能でしょうか？ 削除済み 2018.06.10 17:20 #9809 アレクサンドル・イワノフトレーニングのスピードを上げる方法はないのでしょうか？一日たりとも MOEを通して本当のパターンを見つけることはできない、変わらないものを教えるしかない。そして、これは別に探せばいいことです。 Aleksey Vyazmikin 2018.06.10 17:21 #9810 マキシム・ドミトリエフスキー： 赤い線の右側で学習し、しばらくは過去に動作し、その後、ぐらつき始める。これは基本的に純粋なモデルで、価格だけが入力に供給され、出力は自動的に選択されます。なぜ、トレーニングより古いデータでテストするのが流行なのでしょうか？ 私は、私の基本的なトレンドフォロー戦略と一緒に仕事をすることを提案します - エントリーと出口が事前に定義されて探して -Doncianチャネルを 使用してトロールします。 1...974975976977978979980981982983984985986987988...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
インタプリタ側で自作したコードは、バイトコードにコンパイルできないのでしょうかね。例えば、バッチリ包むことで、です。
可能であり、必ずしもパッケージである必要はない。機能が一番面白いんです。コードの塊を書いて、それをevalで実行することができるようです。
誰か写真持ってない？
って、そんなので交換する人いるんですか？
預金の流出が速やかに、かつ、横行するだろう。2018年1月1日、明らかに膝が見えている。それは困りますね。
表面上は、3月中旬から最終日までオーバーフィットでトレーニングし、最適なOOSモデル（2018年1月から3月中旬まで）を選択する。
こんな写真もありますよ、私にもできるんです。しかし、「新しいデータでは儲からない」という美談とは裏腹に、儲かるモデルは作られ、見た目もかなり変わってくる。
ということは、テストがないんですね。
また、ほぼ毎回トレーニングし直すとなると、その価値はあるのでしょうか？
しかし、美しさにもかかわらず - 新しいデータ上の利益はありません、収益性の高いモデルが作られ、非常に異なって見える。
儲かるものは、秘密でなければ、どのように作られ、どのように見えるのでしょうか？
は、このように1年間じっと我慢することなのでしょうか？
うーん...これは勉強になるかな？
赤い線の右側で学習して、しばらく過去に動作して、もうふらふらしてるんです。
基本的な戦略ができていない。
基本的な戦略ができていないのですが、早く習得することは可能でしょうか？
トレーニングのスピードを上げる方法はないのでしょうか？
一日たりとも
MOEを通して本当のパターンを見つけることはできない、変わらないものを教えるしかない。そして、これは別に探せばいいことです。
これは基本的に純粋なモデルで、価格だけが入力に供給され、出力は自動的に選択されます。
なぜ、トレーニングより古いデータでテストするのが流行なのでしょうか？
私は、私の基本的なトレンドフォロー戦略と一緒に仕事をすることを提案します - エントリーと出口が事前に定義されて探して -Doncianチャネルを 使用してトロールします。