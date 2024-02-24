トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 984 1...977978979980981982983984985986987988989990991...3399 新しいコメント 削除済み 2018.06.10 21:30 #9831 サンサニッチ・フォメンコマキシムは、自分が全くモデルを持っていないことを認めたくないのです。これは、グラフから分かるように、学習はテストとは全く関係ありません。彼のモデルは再教育されていない。つまり、まったく何も学んでいないのだ。 ターゲットベクトルを、確認が取れるまで動的に生成する何らかの関数に置き換えるという、極めて魅力的なアイデアです。ここで紹介されているものは、どれも素晴らしい出来栄えです。 で、出ていないものは話になりません。 ここのモデルは誰もいない ) Dr. Trader 2018.06.10 22:09 #9832 マキシム・ドミトリエフスキーここに紹介されているものは、どれもこれも動くものです。訂正します。 ここに紹介されているものよりも 全然ダメ な駄作 削除済み 2018.06.10 22:13 #9833 Dr.トレーダー直しました。 機能不全の クソゲーで、ここで紹介されてるのより全然マシ です。かっこういい） Aleksey Vyazmikin 2018.06.10 22:58 #9834 R好きの皆様、質問です！Rのどのライブラリを使えば、以下のような特徴を持つ分類木を構築できるでしょうか？ 1.半自動構築 - ツリーの一部がどのように見えるか、どの機能がどのような順序で枝に乗るかをある時点まで自分たちで決め、その後自動構築する。 2.Yes/Noの2値木ではなく、予測変数に応じた枝分かれをすることが可能。 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 18:58 #9835 マキシム・ドミトリエフスキーここで紹介されているものは、どれも素晴らしい出来栄えです。 出ていないものは語るに及ばず は、誰もモデルを持っていない)さあ、召し上がれ。 オープンソースコードで他の方のExpert Advisorをお借りして、少し手を加えています。そんな幸せな時間を流れの中でリベンジしていたのです。テスターを使えば、さまざまなバリエーションを得ることができます。 PS. プロフィット・ファクター1.36での利益トレードと損失トレードの比率は非常に興味深い。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 19:06 #9836 サンサニッチ・フォメンコプロフィットファクターが1.36と、非常に興味深い損益比率のトレードを実現これは、実はとても良い方法なんです。エントリーしてみて、結果がマイナスならすぐにクローズする。しかし、1回のプラス取引は、それまでの損失を補って余りあるものです。 あるスレッドで、成功したトレードが30-40%程度で、むしろ良い利益が得られたシステムテストを紹介したことがあります。でも、負けトレードの9割はすごいですね））。 削除済み 2018.06.11 19:06 #9837 サンサニッチ・フォメンコさあ、召し上がれ。 オープンソースのコードを使った他人のEAをパクって、ちょっとだけいじったんです。昔はそんな幸せをリベンジしていたんです。面白ければ添付します。 PS. プロフィットファクター1.36での利益トレードと損失トレードの比率は非常に興味深い。アンリアルティックのコードベースからの殉職です。ストクロは5か4か？50はあなたのためにある。5桁なら自己責任で...。 それとMoDがどう関係するのか、聞いてもいいですか？ Renat Akhtyamov 2018.06.11 19:10 #9838 ユーリイ・アサウレンコ実際、悪い方法ではない。エントリーしてみて、結果がマイナスならさっさとクローズする。しかし、1回のプラス取引は、それまでの損失を補って余りあるものです。 あるスレッドで、成功したトレードが30-40%程度で、むしろ良い利益が得られたシステムテストを紹介したことがあります。でも、負けトレードの9割はすごいですね））。たしかに、サンエクの損失率はずっといい のですが......。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 19:10 #9839 マキシム・ドミトリエフスキーそれとMoDがどう関係するのか、聞いてもいいですか？SanSanychは伐採に疲れました（笑)。 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 19:19 #9840 マキシム・ドミトリエフスキーアンリアル・ティックのコードベースから生まれたマーテックです。ストップロスは5桁ですか、4桁ですか？50は、あなたが持っているものです。5桁の数字であれば、あなたの... それとMOIがどう関係するのか、お聞きしたいのですが結果を出せというのは、もううんざりだ! 何を見せたんですか？チャートの最後に修行期間という形でイチジクをポケットに入れた出所不明のカーブも？テスターですらない！？ そして、その結果がこちら、14ヶ月で360％、ちゃんとしたバランスチャートで、特徴もたくさんあって、ソーステキスト付きです。 そして、MOには直接的な結果があります。 ここから リファインされたEAです 入力は一様分布の確率変数で、そこから買い/売りを得る。ほらね～、ランダム。 しかし、この支店のモデル演習では、誤差は常に50％以下であり、基本ケースでの採算と非採算の比率は47/53である。 では、なぜMOが必要なのでしょうか？また、なぜバージョンアップでMOが必要なのでしょうか？結局、モデルが再トレーニングされないという根拠は何一つ示されていないのですまた、再トレーニングの問題に興味がない方は、Petr Voytenko 氏による無料のExpert Advisorをどうぞ。 1...977978979980981982983984985986987988989990991...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マキシムは、自分が全くモデルを持っていないことを認めたくないのです。これは、グラフから分かるように、学習はテストとは全く関係ありません。彼のモデルは再教育されていない。つまり、まったく何も学んでいないのだ。
ターゲットベクトルを、確認が取れるまで動的に生成する何らかの関数に置き換えるという、極めて魅力的なアイデアです。
ここに紹介されているものは、どれもこれも動くものです。
訂正します。
ここに紹介されているものよりも 全然ダメ な駄作
直しました。
機能不全の クソゲーで、ここで紹介されてるのより全然マシ です。
かっこういい）
R好きの皆様、質問です！Rのどのライブラリを使えば、以下のような特徴を持つ分類木を構築できるでしょうか？
1.半自動構築 - ツリーの一部がどのように見えるか、どの機能がどのような順序で枝に乗るかをある時点まで自分たちで決め、その後自動構築する。
2.Yes/Noの2値木ではなく、予測変数に応じた枝分かれをすることが可能。
オープンソースコードで他の方のExpert Advisorをお借りして、少し手を加えています。そんな幸せな時間を流れの中でリベンジしていたのです。テスターを使えば、さまざまなバリエーションを得ることができます。
PS.
これは、実はとても良い方法なんです。エントリーしてみて、結果がマイナスならすぐにクローズする。しかし、1回のプラス取引は、それまでの損失を補って余りあるものです。
あるスレッドで、成功したトレードが30-40%程度で、むしろ良い利益が得られたシステムテストを紹介したことがあります。でも、負けトレードの9割はすごいですね））。
オープンソースのコードを使った他人のEAをパクって、ちょっとだけいじったんです。昔はそんな幸せをリベンジしていたんです。面白ければ添付します。
PS.
たしかに、サンエクの損失率はずっといい のですが......。
SanSanychは伐採に疲れました（笑)。
結果を出せというのは、もううんざりだ!
何を見せたんですか？チャートの最後に修行期間という形でイチジクをポケットに入れた出所不明のカーブも？テスターですらない！？
そして、その結果がこちら、14ヶ月で360％、ちゃんとしたバランスチャートで、特徴もたくさんあって、ソーステキスト付きです。
そして、MOには直接的な結果があります。
ここから リファインされたEAです
入力は一様分布の確率変数で、そこから買い/売りを得る。ほらね～、ランダム。
しかし、この支店のモデル演習では、誤差は常に50％以下であり、基本ケースでの採算と非採算の比率は47/53である。
では、なぜMOが必要なのでしょうか？また、なぜバージョンアップでMOが必要なのでしょうか？結局、モデルが再トレーニングされないという根拠は何一つ示されていないのですまた、再トレーニングの問題に興味がない方は、Petr Voytenko 氏による無料のExpert Advisorをどうぞ。