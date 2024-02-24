トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 490 1...483484485486487488489490491492493494495496497...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:22 #4891 FXMAN77 です。 3つの層、それぞれ9個のニューロンを持つ。写真では、2004年から2016年までと非常に長いプロットになっています。一番長い履歴を選んで、全区間にわたって結果が安定しているかどうかを確認しました。一般にフォワードのドローダウンが一番大きいのですが、一方でボットはフォワードの後半から稼ぎ始めて います。一般的に、フォワードの後半に利益が出ることは明らかではありません。3ヶ月しかトレーニングしていない（履歴-1分TF-先物スベル-3.17）。3ヶ月後の検査結果 - Sber 6.17先物。 トレーニングサンプルでは、よりシンプルなネットワーク - 15,15,15,10,1 (41ニューロン) が素晴らしい結果を出しましたが、次の先物 (Sber-6.17) では、結果はプラスになっていますが、素晴らしいとは言えません。 forexman77 2017.09.30 17:25 #4892 ユーリイ・アサウレンコ一般的に、後半のフォワードを獲得することは自明ではありません。まだ早いと思います。地平線は広い。半年後、1年後、テスト後を見ます) forexman77 2017.09.30 17:29 #4893 ネット4枚重ね、ストンピング。 Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:29 #4894 FXMAN77 です。 まだ早いと思います。地平線は長い。半年後、1年後、必ず見ます、 テスト後に）。いや、今、ここでなければならない。そうなんですか？- 今すぐ使えるシステムが欲しいちなみに、トレーニング間隔が短く（3ヶ月）、同じテストを選択するのはそのためです。イミフ、1分以上、必要ないため。害になる可能性もある））。 Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:30 #4895 FXMAN77 です。ネット4層、踏みつけにする。はい、NS環境は？R? Andrey Kisselyov 2017.09.30 17:32 #4896 マキシム・ドミトリエフスキー そう、ランダムな森の中を、とても速く を楽しみにしています。 敬具 forexman77 2017.09.30 17:34 #4897 ユーリイ・アサウレンコいや、今、ここでなければならない。言わないんですね。- 今こそ、動く仕組みが必要なのです。ちなみに、トレーニングの間隔が短く（3ヶ月）、チェックも同じものを選んでいるのは、そのためです。イマイチ、1分以上は必要ないのでは？どうだろう。バックテストは数ヶ月では足りません。だから、あなたはいくつかのノミと良いフィットを取ることができ、唯一のそれは、ほとんどの場合、フォワードになります。砦は通貨よりもずっと予測しやすいものです。もちろん簡単ではありませんが、先物の方が成功する確率は高いです。 forexman77 2017.09.30 17:35 #4898 ユーリイ・アサウレンコはい、NS環境はどうなっていますか？R?MQL4) Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:42 #4899 FXMAN77 です。 どうだろう。数ヶ月では背に腹は代えられない。こうすれば、ある程度フレバをとっても、その時だけはほとんどの場合フォワードにかけることができます。砦は 通貨よりもずっと予測しやすい ものです。もちろん、それも簡単なことではありませんが、先物は成功する確率 が高いのです。前方に注いでいない、私はすでに書かれている - 3ヶ月前方 - 飛行正常とパフォーマンスが終了する兆候はありません。100トレード＋学習方法論。だから、そんなに予想がつくのなら、前へ前へと進んでください。でも、そんなことはないと思います。08年から行っています))実際、投資単位あたりのリターンは同じです。砦の場合、レバレッジは1:10より小さくなりますが、動きは大きくなります。FXはレバレッジは大きいですが、動きは小さいです。 forexman77 2017.09.30 17:45 #4900 ユーリイ・アサウレンコだから、そんなに予想がつくなら砦を目指せ。でも、そんなことはないと思います。'08年から行っています))実際、単位投資あたりのリターンは同じで、砦はレバレッジは低いですが、動きは大きいです。FXはレバレッジは大きいですが、動きは小さいです。まだFXの資金が足りませんが、資金が出来次第、FXで取引するつもりです（笑)。一般に、最も予測しやすい市場は 株式市場である。訂正します、私はウェイトなど9個、アクティベーション・ニューロンは3個です、正確には。 1...483484485486487488489490491492493494495496497...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
3つの層、それぞれ9個のニューロンを持つ。写真では、2004年から2016年までと非常に長いプロットになっています。一番長い履歴を選んで、全区間にわたって結果が安定しているかどうかを確認しました。一般にフォワードのドローダウンが一番大きいのですが、一方でボットはフォワードの後半から稼ぎ始めて います。
一般的に、フォワードの後半に利益が出ることは明らかではありません。
3ヶ月しかトレーニングしていない（履歴-1分TF-先物スベル-3.17）。3ヶ月後の検査結果 - Sber 6.17先物。
トレーニングサンプルでは、よりシンプルなネットワーク - 15,15,15,10,1 (41ニューロン) が素晴らしい結果を出しましたが、次の先物 (Sber-6.17) では、結果はプラスになっていますが、素晴らしいとは言えません。
まだ早いと思います。地平線は長い。半年後、1年後、必ず見ます、 テスト後に）。
いや、今、ここでなければならない。そうなんですか？- 今すぐ使えるシステムが欲しい
ちなみに、トレーニング間隔が短く（3ヶ月）、同じテストを選択するのはそのためです。イミフ、1分以上、必要ないため。害になる可能性もある））。
そう、ランダムな森の中を、とても速く
いや、今、ここでなければならない。言わないんですね。- 今こそ、動く仕組みが必要なのです。
ちなみに、トレーニングの間隔が短く（3ヶ月）、チェックも同じものを選んでいるのは、そのためです。イマイチ、1分以上は必要ないのでは？
MQL4)
前方に注いでいない、私はすでに書かれている - 3ヶ月前方 - 飛行正常とパフォーマンスが終了する兆候はありません。100トレード＋学習方法論。
実際、投資単位あたりのリターンは同じです。砦の場合、レバレッジは1:10より小さくなりますが、動きは大きくなります。FXはレバレッジは大きいですが、動きは小さいです。
まだFXの資金が足りませんが、資金が出来次第、FXで取引するつもりです（笑)。
一般に、最も予測しやすい市場は 株式市場である。
訂正します、私はウェイトなど9個、アクティベーション・ニューロンは3個です、正確には。