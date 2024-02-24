トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 490

新しいコメント
 
FXMAN77 です。

3つの層、それぞれ9個のニューロンを持つ。写真では、2004年から2016年までと非常に長いプロットになっています。一番長い履歴を選んで、全区間にわたって結果が安定しているかどうかを確認しました。一般にフォワードのドローダウンが一番大きいのですが、一方でボットはフォワードの後半から稼ぎ始めて います。

一般的に、フォワードの後半に利益が出ることは明らかではありません。

3ヶ月しかトレーニングしていない（履歴-1分TF-先物スベル-3.17）。3ヶ月後の検査結果 - Sber 6.17先物。

トレーニングサンプルでは、よりシンプルなネットワーク - 15,15,15,10,1 (41ニューロン) が素晴らしい結果を出しましたが、次の先物 (Sber-6.17) では、結果はプラスになっていますが、素晴らしいとは言えません。

 
ユーリイ・アサウレンコ

一般的に、後半のフォワードを獲得することは自明ではありません。


まだ早いと思います。地平線は広い。半年後、1年後、テスト後を見ます)

 

ネット4枚重ね、ストンピング。

 
FXMAN77 です。

まだ早いと思います。地平線は長い。半年後、1年後、必ず見ます、 テスト後に）。

いや、今、ここでなければならない。そうなんですか？- 今すぐ使えるシステムが欲しい

ちなみに、トレーニング間隔が短く（3ヶ月）、同じテストを選択するのはそのためです。イミフ、1分以上、必要ないため。害になる可能性もある））。

 
FXMAN77 です。

ネット4層、踏みつけにする。

はい、NS環境は？R?

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そう、ランダムな森の中を、とても速く

を楽しみにしています。

敬具
 
ユーリイ・アサウレンコ

いや、今、ここでなければならない。言わないんですね。- 今こそ、動く仕組みが必要なのです。

ちなみに、トレーニングの間隔が短く（3ヶ月）、チェックも同じものを選んでいるのは、そのためです。イマイチ、1分以上は必要ないのでは？


どうだろう。バックテストは数ヶ月では足りません。だから、あなたはいくつかのノミと良いフィットを取ることができ、唯一のそれは、ほとんどの場合、フォワードになります。

砦は通貨よりもずっと予測しやすいものです。もちろん簡単ではありませんが、先物の方が成功する確率は高いです。

 
ユーリイ・アサウレンコ

はい、NS環境はどうなっていますか？R?


MQL4)

 
FXMAN77 です。

どうだろう。数ヶ月では背に腹は代えられない。こうすれば、ある程度フレバをとっても、その時だけはほとんどの場合フォワードにかけることができます。

砦は 通貨よりもずっと予測しやすい ものです。もちろん、それも簡単なことではありませんが、先物は成功する確率 が高いのです。

前方に注いでいない、私はすでに書かれている - 3ヶ月前方 - 飛行正常とパフォーマンスが終了する兆候はありません。100トレード＋学習方法論。

だから、そんなに予想がつくのなら、前へ前へと進んでください。でも、そんなことはないと思います。08年から行っています))

実際、投資単位あたりのリターンは同じです。砦の場合、レバレッジは1:10より小さくなりますが、動きは大きくなります。FXはレバレッジは大きいですが、動きは小さいです。

 
ユーリイ・アサウレンコ

だから、そんなに予想がつくなら砦を目指せ。でも、そんなことはないと思います。'08年から行っています))

実際、単位投資あたりのリターンは同じで、砦はレバレッジは低いですが、動きは大きいです。FXはレバレッジは大きいですが、動きは小さいです。


まだFXの資金が足りませんが、資金が出来次第、FXで取引するつもりです（笑)。

一般に、最も予測しやすい市場は 株式市場である。

訂正します、私はウェイトなど9個、アクティベーション・ニューロンは3個です、正確には。

1...483484485486487488489490491492493494495496497...3399
新しいコメント