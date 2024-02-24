トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 980

マキシム・ドミトリエフスキー

数値解析ライブラリalglibをMT5に移植して書かれています。すでに上下で使っていますが、全般的に問題はなく、ライブラリーは良好です。しかし、可視化せず、新型の図書館はもう開発されていないようで、サイトが沈黙しています。

ああ、見逃した。行き止まりの図書館で時間を浪費するのはかわいそうだと思わないか？

ウラジミール・ペレヴェンコ

Rを褒め始めたら、半年分の統計データを示してもらうしかないですね

 
アレクサンドル・イワノフ

こんにちは ))


あなたが今までここで検索している間に、私たちはすでにロシアの画期的な元素であるREEを作り出しました。

これは「第5の要素」であり、聖杯、賢者の石、辰砂、気のシステム、アルゴリズムにおける私たち科学専門家の成果である。

これで、あらゆる経済・金融プロジェクトが、RPE上のディープニューロン分析によって最適化されることになります。

つまり、将来的には、経済的なブレークスルーによって、1ルーブルは1ドルに等しくなるのです。


私たちは明るい未来に向かって一緒に行進しているのです！))

どこに住んでいるのか、どうやって行けばいいのか？こんなキノコ、食べてみたいです

 
 

ロボットに教えようとしたら...ロボットが教えてくれた :)))

知らないだろうけど))

 
アレクサンドル・イワノフ

まあ、そうなんですけどね。ATCを作れば、自分を鍛えることができる。ごく普通のことです。

 
ここで問題です。ニューロネットに何を与え、何を教えるかを知っている人は、ニューロネットを必要としない。何を教えればいいのか、どんな予知能力が必要なのかがわかるからです。でも、300年も教えなくても、すべてがうまくいっているのだから、教える必要はない。正しく研ぎ澄まされた脳は、最高のニューラルネットである。私の友人は、ブランデーを飲みながら、2晩ですべてのパターンを見つけることができました(笑)。そして、ここに980ページもあるのに、良いモデルが1つもないのです。デタラメはデタラメ。
 
Wizard2018
そんなことはどうでもいいんです。自分の脳みそがあるんだから、それで十分だろ。要は、何か考えがあってのことです。

自分の経験以外にはないのですが）。ここからヒントを得て、NSに何を食べさせるか、3ヶ月間考え抜きました。予測因子ややりすぎを排除し、NSがすべて行うことを理解しました。

 

R-3.5.0では、パッケージが更新されると、バイトコードにコンパイルされます。以前はこのようなことはなかったのです。

アップグレードされないパッケージはどうなるのでしょうか？

全パッケージをバイトコード化したいのですが。バイトコードの方が何倍も速いという記事を見ました。

 
サンサニッチ・フォメンコ

アンインストールと再インストールとか？そして、バイトコードにコンパイルするのでしょうか？

そういえば、インタプリタに独立して書かれているコードを、バイトコードにコンパイルすることは不可能なのでしょうか？例えば、パッケージに成形することができます。

