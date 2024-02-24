トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 475 1...468469470471472473474475476477478479480481482...3399 新しいコメント Grigoriy Chaunin 2017.09.14 11:31 #4741 オトクリートでアカウントを持っています。他に追加できるものはありますか？ボリュームが一番に思い浮かびます。FXにはそれがない。私の知る限り、端末には価格と出来高以外何もありません。では、外からのデータが必要だということがわかったのですか？RTS指数、スベルバンク、シスカでジグザグ反転を検出してみた。結果はあまり芳しくありません。多くの信号が見落とされている。場合によっては、誤信号が多く発生することもあります。シスカを使って次のバーの価格を予測してみました。結果もあまりよくありません。自分の知識を使おうとしても、あまり結果が出ない。希望があれば、設定方法と実行内容を説明します。MTスクラップからのデータ出力、ネットワークの学習（Pythonスクリプト）、MTでの結果観察（ready indicator）の3段階があります。ネットワークで動作させるためには、マイクロソフトのサイトからライブラリをインストールする必要があります。しかも、Python言語対応で。 Dmitriy Skub 2017.09.14 11:53 #4742 グリゴリー・チャウニンオトクリートでアカウントを持っています。他に追加できるものはありますか？ボリュームが一番に思い浮かびます。FXにはそれがない。私の知る限り、端末には価格と出来高以外何もありません。では、外からのデータが必要だということがわかったのですか？RTS指数、スベルバンク、シスカでジグザグ反転を検出してみた。結果はあまり芳しくありません。多くの信号が見落とされている。場合によっては、誤信号が多く発生することもあります。シスカを使って次のバーの価格を予測してみました。結果もあまりよくありません。自分の知識を使おうとしても、あまり結果が出ない。希望があれば、設定方法と実行内容を説明します。MTスクラップからのデータ出力、ネットワークの学習（Pythonスクリプト）、MTでの結果観察（ready indicator）の3段階があります。ネットワークで動作させるためには、マイクロソフトのサイトからライブラリをインストールする必要があります。また、Python言語への対応により価格と量に加え、さらにいくつかのスレッドがあります。MT5では、履歴が残らないので、蓄積していくしかない。具体的なエントリーを予想するのが良い（理想的）IMHOですが、ジグザグから始めることも可能です。杞憂に終わりたくはない、絵が良くなっているのだ。これは、MT5で利用できるすべてのデータです（ガラスはカウントしていません）。この交換により、いくつかの追加データが得られますが、重要なものではありません。この記号でどう遊べばいいのかわからないけど、遊ぶ時間がないのかな？私が手に入れたら(きっとそうなる)、提供しない)。 Grigoriy Chaunin 2017.09.14 12:08 #4743 MT5 for Fortsでこのデータを取得する方法を教えてください。あとは私がやります。そして、最も重要なのは、このデータの棒グラフの長さである。ストーリーは長ければ長いほどいい。このデータを自分で取得できなければ、その上でネットを作る気にはならない。どうせ私の取引では使えないでしょうから。 削除済み 2017.09.14 12:16 #4744 ドミトリー・スクーブ価格と数量のほかに、いくつかの流れがあります。MT5では履歴がないため、積み重ねが必要です。具体的なエントリーを予測した方が良い（理想的）IMHOですが、ジグザグに始めるのもありです。杞憂に終わりたくはない、絵が良くなっているのだ。これは、MT5で利用できるすべてのデータです（ガラスはカウントしていません）。この交換は、いくつかの余分なデータを与えるが、それは重要ではない。遊びについては......時間があれば、提供はしない。手に入れたら(十分にあるだろうが)提供しない)。すべてのデータが相場の変化と同時に遅れて現れたりするので、価格シリーズを取り、さまざまな操作によってそれだけを操作しなければなりません。 Dmitriy Skub 2017.09.14 12:24 #4745 マキシム・ドミトリエフスキー あなたのすべてのデータは、価格の変化と同時に遅れまたは表示されている、あなたは価格シリーズを取り、様々な操作によって、それだけで動作する必要がありますこのデータは私のものではなく、証券取引所のものです。それらは、決して価格に遅れをとっているわけではなく、価格変動の原因（の一つ）である。それとも、(YusufさんやJ.Dowさんとともに)すべて価格に織り込み済みとお考えですか?）それなら、はい、ワンプライスで。 削除済み 2017.09.14 12:25 #4746 ドミトリー・スクーブこのデータは私のものではなく、証券取引所のものです。それらは何ら価格に遅れをとることなく、価格変動の原因（の一つ）となる。それとも、（YusufさんやJ.Dowさんと共に）全ては既に価格に計上されているとお考えなのでしょうか))。それなら、はい、ワンプライスで。まあ、そうですね、万全を期しています。建玉が価格変動の要因になるとは？ Dmitriy Skub 2017.09.14 12:26 #4747 Grigoriy Chaunin: MT5 for Fortsでこのデータを取得する方法を教えてください。あとは私がやります。そして、最も重要なのは、このデータの棒グラフの長さである。ストーリーは長ければ長いほどいい。このデータを自分で取得できなければ、その上でネットを作る気にはならない。どうせトレーディングでは使えないだろうから。 ヘルプのSYMBOL_SESSION_INTEREST, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME の説明を見て下さいね。そこそこわかりやすいですね。 Dmitriy Skub 2017.09.14 12:29 #4748 マキシム・ドミトリエフスキー まあ、そうですね、万全を期しています。建玉はどのように価格変動を引き起こすのでしょうか？ ユセフに反論するつもりはありませんが、お答えします。もし、すべてを考慮した場合、価格は静止するか、あるレベルから別のレベルにジャンプすることになります。観察しているのでしょうか？オープニングでも？ 削除済み 2017.09.14 12:31 #4749 ドミトリー・スクーブ ユセフと議論する気はないが、答えておこう。もし、すべてを考慮に入れたら、価格は静止するか、あるレベルから別のレベルにジャンプするでしょう。観察しているのでしょうか？オープニングでも？これはどういう理屈でジャンプなのか、それとも定位置なのか、マーケットで何かが起これば即座に価格に反映される、効率的な市場の理論です :) Dmitriy Skub 2017.09.14 12:32 #4750 マキシム・ドミトリエフスキー どういう理屈で飛び回るのか、定位置なのか、マーケットで何かが起きれば即座に価格に反映される、効率的な市場理論 :)これは、真空中の球形馬の理論です))あなたにとって、インスタントという言葉はどのような意味を持つのでしょうか？ 1...468469470471472473474475476477478479480481482...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オトクリートでアカウントを持っています。他に追加できるものはありますか？ボリュームが一番に思い浮かびます。FXにはそれがない。私の知る限り、端末には価格と出来高以外何もありません。では、外からのデータが必要だということがわかったのですか？RTS指数、スベルバンク、シスカでジグザグ反転を検出してみた。結果はあまり芳しくありません。多くの信号が見落とされている。場合によっては、誤信号が多く発生することもあります。シスカを使って次のバーの価格を予測してみました。結果もあまりよくありません。自分の知識を使おうとしても、あまり結果が出ない。希望があれば、設定方法と実行内容を説明します。MTスクラップからのデータ出力、ネットワークの学習（Pythonスクリプト）、MTでの結果観察（ready indicator）の3段階があります。ネットワークで動作させるためには、マイクロソフトのサイトからライブラリをインストールする必要があります。しかも、Python言語対応で。
価格と量に加え、さらにいくつかのスレッドがあります。MT5では、履歴が残らないので、蓄積していくしかない。
具体的なエントリーを予想するのが良い（理想的）IMHOですが、ジグザグから始めることも可能です。杞憂に終わりたくはない、絵が良くなっているのだ。
これは、MT5で利用できるすべてのデータです（ガラスはカウントしていません）。この交換により、いくつかの追加データが得られますが、重要なものではありません。
この記号でどう遊べばいいのかわからないけど、遊ぶ時間がないのかな？私が手に入れたら(きっとそうなる)、提供しない)。
MT5 for Fortsでこのデータを取得する方法を教えてください。あとは私がやります。そして、最も重要なのは、このデータの棒グラフの長さである。ストーリーは長ければ長いほどいい。このデータを自分で取得できなければ、その上でネットを作る気にはならない。どうせ私の取引では使えないでしょうから。
すべてのデータが相場の変化と同時に遅れて現れたりするので、価格シリーズを取り、さまざまな操作によってそれだけを操作しなければなりません。
このデータは私のものではなく、証券取引所のものです。それらは、決して価格に遅れをとっているわけではなく、価格変動の原因（の一つ）である。
それとも、(YusufさんやJ.Dowさんとともに)すべて価格に織り込み済みとお考えですか?）それなら、はい、ワンプライスで。
まあ、そうですね、万全を期しています。建玉が価格変動の要因になるとは？
ユセフと議論する気はないが、答えておこう。もし、すべてを考慮に入れたら、価格は静止するか、あるレベルから別のレベルにジャンプするでしょう。観察しているのでしょうか？オープニングでも？
これはどういう理屈でジャンプなのか、それとも定位置なのか、マーケットで何かが起これば即座に価格に反映される、効率的な市場の理論です :)
これは、真空中の球形馬の理論です))あなたにとって、インスタントという言葉はどのような意味を持つのでしょうか？