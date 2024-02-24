トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 964 1...957958959960961962963964965966967968969970971...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.05.29 16:30 #9631 マキシム・ドミトリエフスキー他に面白いことはありますか？それなら、涙を流す必要はない。アルグリブ自体が、他のものを見せて くれないのだから。あなた以外はみんな知っています。 Mihail Marchukajtes 2018.05.29 19:37 #9632 マキシム・ドミトリエフスキー私はこのままでいい、これ以上のチャートを見せてくれる人はいない。 自分でフレームワークを書いて、それを使って仕事をしています。 rやpythonが必要なことが分かれば、それをやるつもりです。気をつけろ、マキシムカ、投資家の金を巻き上げるぞ。この金額ならこういう写真も必要だし、撮るリスクもない。ちょっと親切なアドバイス...危険を冒すなスタッツがイマイチだな。TCがいつ排出され始めるかは本当に分からないので、この瞬間が一つのIMPORTANTなんです。ドローダウンで持っているつもりが、いつの間にかドローダウンしている......。それは大変な金額です。返すのに時間がかかりそう......。 私の体格では、今あえて取る必要はないでしょう。むしろ取引高でたくさん稼いで、自分もしっかり稼ぎたい。こういうのに便乗するのは良くないと思うんです。大事なのは、ミスをしないことです。 削除済み 2018.05.29 19:43 #9633 ミハイル・マルキュカイツあなたのスタッツなら、私もそんな勇気はないです)) 私はパイソンと短いモデルを取得する必要があります、最も可能性が高いが、それ以外の私は大丈夫です。 足場の代わりにxgboost Vasily Perepelkin 2018.05.29 19:49 #9634 マキシム・ドミトリエフスキーインサイダーやコネクションがなければ、マーケットには出られない。ついにやったか!1年前にも教えたのに、まだニューラルネットワーク、matlab、python...と言っている。結局、誰が正しかったのでしょうか？私の言うことをよく聞いて、まず正しいやり方を学び、それから実験を始めるのです。 削除済み 2018.05.29 19:50 #9635 ヴァシリー・ペレペルキンついにやったか!1年前に教えたのに まだニューラルネットワークや Matlab, Pythonの話をしてる...結局、誰が正しかったのでしょうか？私の言うことをよく聞いて、まず正しい方法を学び、それから初めて実験してください。 Mihail Marchukajtes 2018.05.29 19:54 #9636 ヴァシリー・ペレペルキンついにやったか!1年前に教えたのに まだニューラルネットワークや Matlab, Pythonの話をしてる...結局、誰が正しかったのでしょうか？私の言うことをよく聞いて、まず正しい方法を学び、それから初めて実験してください。だから、正しいやり方を教えてくれ？統計はどうしたんだ？そして、話をするのは...。 Mihail Marchukajtes 2018.05.29 19:56 #9637 マキシム・ドミトリエフスキーあなたのスタッツなら、私もそんな勇気はないです)) パイソンして短いモデルを手に入れなければならない、たぶん、でもいいんだ。 足場の代わりにxgboostで行こう。どうしたんですか？特に最後の画面は。お得感は少ないが、クオリティはすごい...。全く滑らない、まるで...そうでしょう？ 削除済み 2018.05.29 20:00 #9638 ミハイル・マルキュカイツ彼女のどこが気に入らなかったのでしょうか？特に最後のスクリーンショット。トレードの回数は少ないですが、その分クオリティがすごい...。全く滑らない、まるで...ないですか？多くはない、何千兆回目かの・・・私にもできる。 私のスクリーンショットでは、4ヶ月のトレーニングと1年近いOOS、そしてそれ以上の期間を示しているものもあります。 ちなみに、私のデッキは水漏れしていません。これはモデルテストです。また後でロックするつもりです。モデルをどうにかしたい、改善できるかどうかまだわからない。同じものを全部pythonに移してもう少し頑張ります...最初はPを使いたかったのですが、思い出すと気が狂いそうです。 Mihail Marchukajtes 2018.05.29 20:03 #9639 マキシム・ドミトリエフスキーあまり、何千兆回となく......あれもできる。 私のスクリーンショットでは、4ヶ月のトレーニングと1年近いOOS、そしてそれ以上の期間を示しているものもあります。 ちなみに、私のデッキはマージしていません。これはモデルテストです。後でまたロックします。モデルの整理が必要、改善できるかどうかまだ分からないとにかく、他人の金を奪ってはいけない。後でハマりますよ。わかると思いますが...。:-))) Igor Makanu 2018.05.29 20:04 #9640 エリブラリウス それなら、悪い例やノイズの多い例をフィルタリングしたり、それらを分離して「わからない」に仕切り直して、もう一度ネットワークを学習させるのはどうだろう？質問は正しく、答えは些細なことです。入力データと一致しない行列をあてはめることです。 このようなスレッドを何年も読んでいると、常にノイズについてのフレーズを目にします。なぜ価格シリーズにノイズがあるのでしょうか？- それはオープンとクローズに来るとき - まあ、時間は時間枠で期限切れになった、価格は瞬間に固定されています。 それは高いと低いに来るとき - まあ、誰かが非常に "ピップ"（または多分ない）に順序を置くために幸運だった - 何がノイズですか？ すべての価格の動きは、価格の動きのその平滑化とさえOC（ティックのフィルタリング）、市場参加者の実際の行動です - も市場参加者です。 ZZZY：あなたは、入力をフィルタリングすることができ、大きなTFを使用する - フィルターは、正当かつ論理的であり、高揮発性と低揮発性の領域をフィルタリング - フィルターは正当かつ論理的であり、フィルタリングの取引時間 - フィルターは、論理と正当な...です。が、入力はノイズなので捨てる...。それも選択肢のひとつでしょうが、どの程度リーズナブルなのでしょうか？- あ、そうそう、数学のモデルには必要なので、テスターのチャートはいいですね ))) 1...957958959960961962963964965966967968969970971...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
他に面白いことはありますか？
それなら、涙を流す必要はない。アルグリブ自体が、他のものを見せて くれないのだから。あなた以外はみんな知っています。
私はこのままでいい、これ以上のチャートを見せてくれる人はいない。
自分でフレームワークを書いて、それを使って仕事をしています。
rやpythonが必要なことが分かれば、それをやるつもりです。
気をつけろ、マキシムカ、投資家の金を巻き上げるぞ。この金額ならこういう写真も必要だし、撮るリスクもない。ちょっと親切なアドバイス...危険を冒すなスタッツがイマイチだな。TCがいつ排出され始めるかは本当に分からないので、この瞬間が一つのIMPORTANTなんです。ドローダウンで持っているつもりが、いつの間にかドローダウンしている......。それは大変な金額です。返すのに時間がかかりそう......。
私の体格では、今あえて取る必要はないでしょう。むしろ取引高でたくさん稼いで、自分もしっかり稼ぎたい。こういうのに便乗するのは良くないと思うんです。大事なのは、ミスをしないことです。
あなたのスタッツなら、私もそんな勇気はないです))
私はパイソンと短いモデルを取得する必要があります、最も可能性が高いが、それ以外の私は大丈夫です。
足場の代わりにxgboost
インサイダーやコネクションがなければ、マーケットには出られない。
ついにやったか!1年前にも教えたのに、まだニューラルネットワーク、matlab、python...と言っている。結局、誰が正しかったのでしょうか？私の言うことをよく聞いて、まず正しいやり方を学び、それから実験を始めるのです。
だから、正しいやり方を教えてくれ？統計はどうしたんだ？そして、話をするのは...。
パイソンして短いモデルを手に入れなければならない、たぶん、でもいいんだ。
どうしたんですか？特に最後の画面は。お得感は少ないが、クオリティはすごい...。全く滑らない、まるで...そうでしょう？
彼女のどこが気に入らなかったのでしょうか？特に最後のスクリーンショット。トレードの回数は少ないですが、その分クオリティがすごい...。全く滑らない、まるで...ないですか？
多くはない、何千兆回目かの・・・私にもできる。
私のスクリーンショットでは、4ヶ月のトレーニングと1年近いOOS、そしてそれ以上の期間を示しているものもあります。
ちなみに、私のデッキは水漏れしていません。これはモデルテストです。また後でロックするつもりです。モデルをどうにかしたい、改善できるかどうかまだわからない。同じものを全部pythonに移してもう少し頑張ります...最初はPを使いたかったのですが、思い出すと気が狂いそうです。
あまり、何千兆回となく......あれもできる。
ちなみに、私のデッキはマージしていません。これはモデルテストです。後でまたロックします。モデルの整理が必要、改善できるかどうかまだ分からない
とにかく、他人の金を奪ってはいけない。後でハマりますよ。わかると思いますが...。:-)))
それなら、悪い例やノイズの多い例をフィルタリングしたり、それらを分離して「わからない」に仕切り直して、もう一度ネットワークを学習させるのはどうだろう？
質問は正しく、答えは些細なことです。入力データと一致しない行列をあてはめることです。
このようなスレッドを何年も読んでいると、常にノイズについてのフレーズを目にします。なぜ価格シリーズにノイズがあるのでしょうか？- それはオープンとクローズに来るとき - まあ、時間は時間枠で期限切れになった、価格は瞬間に固定されています。 それは高いと低いに来るとき - まあ、誰かが非常に "ピップ"（または多分ない）に順序を置くために幸運だった - 何がノイズですか？ すべての価格の動きは、価格の動きのその平滑化とさえOC（ティックのフィルタリング）、市場参加者の実際の行動です - も市場参加者です。
ZZZY：あなたは、入力をフィルタリングすることができ、大きなTFを使用する - フィルターは、正当かつ論理的であり、高揮発性と低揮発性の領域をフィルタリング - フィルターは正当かつ論理的であり、フィルタリングの取引時間 - フィルターは、論理と正当な...です。が、入力はノイズなので捨てる...。それも選択肢のひとつでしょうが、どの程度リーズナブルなのでしょうか？- あ、そうそう、数学のモデルには必要なので、テスターのチャートはいいですね )))