トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 964

マキシム・ドミトリエフスキー

他に面白いことはありますか？

それなら、涙を流す必要はない。アルグリブ自体が、他のものを見せて くれないのだから。あなた以外はみんな知っています。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

私はこのままでいい、これ以上のチャートを見せてくれる人はいない。

自分でフレームワークを書いて、それを使って仕事をしています。

rやpythonが必要なことが分かれば、それをやるつもりです。

気をつけろ、マキシムカ、投資家の金を巻き上げるぞ。この金額ならこういう写真も必要だし、撮るリスクもない。ちょっと親切なアドバイス...危険を冒すなスタッツがイマイチだな。TCがいつ排出され始めるかは本当に分からないので、この瞬間が一つのIMPORTANTなんです。ドローダウンで持っているつもりが、いつの間にかドローダウンしている......。それは大変な金額です。返すのに時間がかかりそう......。

私の体格では、今あえて取る必要はないでしょう。むしろ取引高でたくさん稼いで、自分もしっかり稼ぎたい。こういうのに便乗するのは良くないと思うんです。大事なのは、ミスをしないことです。

ミハイル・マルキュカイツ

あなたのスタッツなら、私もそんな勇気はないです))

私はパイソンと短いモデルを取得する必要があります、最も可能性が高いが、それ以外の私は大丈夫です。

足場の代わりにxgboost

 
マキシム・ドミトリエフスキー

インサイダーやコネクションがなければ、マーケットには出られない。

ついにやったか!1年前にも教えたのに、まだニューラルネットワーク、matlab、python...と言っている。結局、誰が正しかったのでしょうか？私の言うことをよく聞いて、まず正しいやり方を学び、それから実験を始めるのです。

ヴァシリー・ペレペルキン

ついにやったか!1年前に教えたのに まだニューラルネットワークや Matlab, Pythonの話をしてる...結局、誰が正しかったのでしょうか？私の言うことをよく聞いて、まず正しい方法を学び、それから初めて実験してください。

 
ヴァシリー・ペレペルキン

だから、正しいやり方を教えてくれ？統計はどうしたんだ？そして、話をするのは...。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

あなたのスタッツなら、私もそんな勇気はないです))

パイソンして短いモデルを手に入れなければならない、たぶん、でもいいんだ。

足場の代わりにxgboostで行こう。

どうしたんですか？特に最後の画面は。お得感は少ないが、クオリティはすごい...。全く滑らない、まるで...そうでしょう？

ミハイル・マルキュカイツ

彼女のどこが気に入らなかったのでしょうか？特に最後のスクリーンショット。トレードの回数は少ないですが、その分クオリティがすごい...。全く滑らない、まるで...ないですか？

多くはない、何千兆回目かの・・・私にもできる。

私のスクリーンショットでは、4ヶ月のトレーニングと1年近いOOS、そしてそれ以上の期間を示しているものもあります。

ちなみに、私のデッキは水漏れしていません。これはモデルテストです。また後でロックするつもりです。モデルをどうにかしたい、改善できるかどうかまだわからない。同じものを全部pythonに移してもう少し頑張ります...最初はPを使いたかったのですが、思い出すと気が狂いそうです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

あまり、何千兆回となく......あれもできる。

私のスクリーンショットでは、4ヶ月のトレーニングと1年近いOOS、そしてそれ以上の期間を示しているものもあります。

ちなみに、私のデッキはマージしていません。これはモデルテストです。後でまたロックします。モデルの整理が必要、改善できるかどうかまだ分からない

とにかく、他人の金を奪ってはいけない。後でハマりますよ。わかると思いますが...。:-)))

 
エリブラリウス
それなら、悪い例やノイズの多い例をフィルタリングしたり、それらを分離して「わからない」に仕切り直して、もう一度ネットワークを学習させるのはどうだろう？

質問は正しく、答えは些細なことです。入力データと一致しない行列をあてはめることです。

このようなスレッドを何年も読んでいると、常にノイズについてのフレーズを目にします。なぜ価格シリーズにノイズがあるのでしょうか？- それはオープンとクローズに来るとき - まあ、時間は時間枠で期限切れになった、価格は瞬間に固定されています。 それは高いと低いに来るとき - まあ、誰かが非常に "ピップ"（または多分ない）に順序を置くために幸運だった - 何がノイズですか？ すべての価格の動きは、価格の動きのその平滑化とさえOC（ティックのフィルタリング）、市場参加者の実際の行動です - も市場参加者です。

ZZZY：あなたは、入力をフィルタリングすることができ、大きなTFを使用する - フィルターは、正当かつ論理的であり、高揮発性と低揮発性の領域をフィルタリング - フィルターは正当かつ論理的であり、フィルタリングの取引時間 - フィルターは、論理と正当な...です。が、入力はノイズなので捨てる...。それも選択肢のひとつでしょうが、どの程度リーズナブルなのでしょうか？- あ、そうそう、数学のモデルには必要なので、テスターのチャートはいいですね )))

