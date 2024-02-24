トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 951

アレクセイ・ヴャジミキン

もう少し予測器を追加して、アンサンブルに移行しようかな...。と、タンバリンとダンスが始まります。

やめておいたほうがいい)) 最悪だ

頭の中に戦略がなく、それが機能するかどうかの根本的な確認もできていない状態では、ただのクルバフィッティングに過ぎないのです。

カル・プレディクターがカルにならない、カル・モデルがカルにならない...。ということになりかねない。

この現象を十分に理解した上で、カーバフィッターとレギュラライザーを作ったところです。入力では何でも食べてしまい、フィードバックではランダムなものを吐き出しますが、正則化するとしばらくはうまくいきます。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

やめておいたほうがいい)) 最悪だ

頭の中に戦略がなく、それが機能するかどうかの根本的な確認が全くできていない場合は、すべてカーヴァフィッティングになってしまいます。

予測変数のカルが取れない、モデルのカルが取れない...

必要ないでしょ、このデータでEAがうまく動けば、そこに記述されている規則性があるわけで、それがフィッティングかどうかは関係ないんだから、せめてMOモデルを使ってみようよ

アレクセイ・ヴャジミキン

ここは必要ない、このデータでEAがうまく動くなら、そこに記述されているパターンがあるわけで、それがフィットしているかどうかは別として、せめてMOモデルには出てきてもらいましょう

気づきとは、苦しみを通して得られる複雑なものです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

意識は苦しみを通して得られる複雑なものである

MOがアルゴリズムの明確なロジックを再現できないという認識？

アレクセイ・ヴャジミキン

MOではアルゴリズムの明確なロジックを再現できないことを実感したこと？

というのは、全く意味がありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

と、まったく意味をなさない。

それなら、はい、がっかりです。

最後のファイルでは、ツリーでこのようにしました。

2016年、トレーニング


y_pred

y_true-101
-113392388444472
010803767146029
17413376787415


2015年、テスト。


y_pred

y_true-101
-19552392625429
011495721317509
18581403776835

を予測する場合：-1が1よりわずかに多く発生することになる。しかし、0が一番多いでしょうし、おそらくすべて赤字に終わるでしょう。1」クラスも同様です。


トラブルがツリーで出てきた。Geneticsはツリーパラメータcp = 0を選択し、これによりツリーはたくさんの枝を出す許可を得ました。これは残念なことで、このパラメータをゼロ以外の小さな値に制限すべきでした。

 

0」を分類するための予測変数がデータ中に十分あるとは思えません。例えば平坦さを表す指標が必要です。

一般的なツリーとの相性は悪いですね。SanSanychの材木はもっとかっこいいです。


アレクセイ・ヴャジミキン

何が再教育だ、設定が違う、市場が激変しているだよ。

モデル設定が悪く、結果的にオーバートレーニングになる。

 
Dr.トレーダー

SanSanychの材木はもっとかっこいいです。

再教育も何も、彼は目標とする変数に関係するような予測因子を一つも持っていない、すべてノイズだ。しかもガラガラに座り込んで、ノイズチェックもせず、ここにゴミファイルを置く。

