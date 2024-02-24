トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2182

は、ラベルに応じて、データセット内のすべての特徴量から単純に数値を加算または減算したものである。歴史がさらに深く試されるモデルとなった

寝てみないとわからないものなんです。原始的なものもあるようだ。5桁のポイントが10個くらいあって、クラスを分散させればいいんだ、ということがわかったんです。属性によって値の広がりが違うので、どうしたらいいのかわからない。おそらく、それぞれの列で異なる数値が意味を持つのでしょう。あるいは、そうでないかもしれない。

後でビジュアル化します。

あ、そうか。

ワズ

になった。

やり過ぎないことが大切です。

面白いアイデアですね。先生の方法で、MAインクリメンタル符号を使って特徴量の分布を分割してみたところ 
    samples_part = samples.copy()
    samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 1].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 1].index, 1:-1] + 0.01
    samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 0].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 0].index, 1:-1] - 0.01

こんな写真が撮れました。

で、元のデータフレームにある場違いなアロケーションを落とした（上の写真の黄色い部分）

    for row , val in samples_part.items():
        samples.targets.loc[(samples.targets == 1) & (samples_part[row] < 0)] = np.nan
        samples.targets.loc[(samples.targets  == 0) & (samples_part[row] > 0)] = np.nan
    samples = samples.dropna().reset_index(drop=True)

そこで、こんなものを入手しました。

すべてをランダムフォレストに落とし込み、テスターで実行したところ


06.20から08.20まで試したが、数は多くないが悪くない。

 
なぜ取らないの？

 
Renat Akhtyamov：

昨日、マキシムカはこれらの写真を基にした既製のgrailを投稿し、信号にbotを置いた。

私は自分のものを探しています、邪魔をしないでください。

この辺にそういうマジシャンがいたんですよ。同じように変身する様子を動画で記録した。クラスターを移動させたり、幾何学的な 変形をさせたり。説明もなく、ただ黙々と動画を書いては消していた🤣 何が言いたかったのかは不明だが、聖杯の持ち主として幸せな日々を送っていると言われている...。
 
そう、いた、いた、いなくなった・・・。もしかしたら2通りあるかもしれません ))

何かを何かで、遺伝子の中にシフトさせるルールを説明する．shove - teach - see result ...shove - teach - see result.

============================

RやPythonでこのようなチャンネルを構築する既成の方法があるかどうか、手がかりがあります。


C-caこのRを好きにならないわけがない、すべてが揃っている...。


pで回帰線を計算することはできないのでしょうか？
 
はい、最小限のコードですぐに使えるものを探しています。

ただ、こういうのはやったことがないんです。

チャンネルをどれだけ簡単に、エレガントに作ることができるか考えてみてください。極端に印を付けて、その上にチャンネルを置くなどということはしなくていいのです。

 

インクリメントとかゼロとかバランスとかじゃなくて、AMOにチャンネルを描かせたらいいんじゃないかと......。

プラスアルファの部分。

1) 予測は、ローソク足が揺れることなく、またローソク足ごとに再計算されないという意味で、静止している。

2) 市場のボラティリティと変動幅を考慮した予測であること。

3) 予測が非常に明確で解釈がしやすい．売り上がり、買い下がり・・・＋正確な入力

4) プログラムが非常に簡単

5) 異なるTFに対して1つのモデルをスケールアップすることが可能であること


 
いい考えですね、もう使っていますよ :)

問題は、どのポイントを使ってチャネルを構築するか、どの情報をプレディクターに取るかです。

