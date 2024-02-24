トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 906 1...899900901902903904905906907908909910911912913...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.05.13 19:26 #9051 ブロス!!!コードを見てください、なぜ値が出力されないのか理解できません。MT5に強くなくて、MT4からこのターンテーブルを作り直したんです。すべて適応させたつもりだが、画面に情報が表示されない。お願いします。Don't say no to!!!! ファイル: ClusterX_Stochastic.mq5 18 kb Renat Akhtyamov 2018.05.13 19:34 #9052 ミハイル・マルキュカイツ ブラザーズ!!!なぜコードが値を出力しないのか理解できない。MT5に強くないので、MT4からこのツールに変えればよかったです。すべて適応させたつもりだが、画面に情報が表示されない。お願いします。Don't say no to!!!!Michaellaさん、絶好調ですね・・・。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論と実践（Trading and Beyond） ミハイル・マーチュカイトス さん 2018.05.13 18:08 では、同じ分野で働くなら、どちらが効率的なのでしょうか。私は 500ルーブルで数百万ドルを稼ぎ、あなたは300ポンドを稼ぐ......。 フリーランスにおばちゃんはいないのか？ ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 19:42 #9053 レナト・アフティアモフいやはや、ミーシャさん、本当に大したものですね・・・。 フリーランスのおばちゃんはいないの？ 他人の稼ぎに任せる、とはよく言ったもので、やる人はやる...。全部書いてあるんですよ。ちょっと覗くだけで、ヒントになる。する必要はない...。 削除済み 2018.05.13 19:48 #9054 ミハイル・マルキュカイツあちこちに書かれています。ちょっと覗くだけで、ヒントになる。する必要はない...。あやまりをみる 2018.05.14 00:48:07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15) Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807 2018.05.14 00:48:07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15) array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' (233,16) Renat Akhtyamov 2018.05.13 19:48 #9055 ミハイル・マルキュカイツあちこちに書かれています。ちょっと覗くだけで、ヒントになる。する必要はないのですが...。ロシア語で言われたんですね。 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 19:56 #9056 レナト・アフティアモフロシア語で話しているんですよ。 まさか、そんな間違いを正すとは......。:-( 削除済み 2018.05.13 20:00 #9057 ミハイル・マルキュカイツまさか、そんな間違いを正すとは......。:-(ClusterDelta インジケータをロードできない - パスの指定が間違っているのか、それとも Mihail Marchukajtes 2018.05.13 20:03 #9058 マキシム・ドミトリエフスキーClusterDelta インジケータを読み込むことができません。すべて読み込みますが、配列について警告が出ます。配列は動的なので、何が気に入らないのかわかりません :-) Konstantin Nikitin 2018.05.13 20:14 #9059 ミハイル・マルキュカイツすべてロードされますが、配列で悪態をつきます、何が悪いのかわかりません、それは動的です :-)まあ、ダイナミックなのはいいのですが、その時々に合ったサイズを設定することが、私にはできていないのです。せめてやっておいたほうがいいのでは？ i = offset; if( ArrayResize(Delta, offset) < offset ) return(0); P.S. コードを注意深く見ていました。その方が正しいでしょう。 削除済み 2018.05.13 20:41 #9060 コードの半分はコメント無し、変数の半分はdrawbeginのように値が割り当てられていない...出力がどうなるかは超能力者次第です) 1...899900901902903904905906907908909910911912913...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ブラザーズ!!!なぜコードが値を出力しないのか理解できない。MT5に強くないので、MT4からこのツールに変えればよかったです。すべて適応させたつもりだが、画面に情報が表示されない。お願いします。Don't say no to!!!!
Michaellaさん、絶好調ですね・・・。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
トレーディングにおける機械学習：理論と実践（Trading and Beyond）
ミハイル・マーチュカイトス さん 2018.05.13 18:08
では、同じ分野で働くなら、どちらが効率的なのでしょうか。私は 500ルーブルで数百万ドルを稼ぎ、あなたは300ポンドを稼ぐ......。
フリーランスにおばちゃんはいないのか？
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
いやはや、ミーシャさん、本当に大したものですね・・・。
フリーランスのおばちゃんはいないの？
他人の稼ぎに任せる、とはよく言ったもので、やる人はやる...。
全部書いてあるんですよ。ちょっと覗くだけで、ヒントになる。する必要はない...。
あちこちに書かれています。ちょっと覗くだけで、ヒントになる。する必要はない...。
あやまりをみる
あちこちに書かれています。ちょっと覗くだけで、ヒントになる。する必要はないのですが...。
ロシア語で言われたんですね。
ロシア語で話しているんですよ。
まさか、そんな間違いを正すとは......。:-(
まさか、そんな間違いを正すとは......。:-(
ClusterDelta インジケータをロードできない - パスの指定が間違っているのか、それとも
ClusterDelta インジケータを読み込むことができません。
すべて読み込みますが、配列について警告が出ます。配列は動的なので、何が気に入らないのかわかりません :-)
すべてロードされますが、配列で悪態をつきます、何が悪いのかわかりません、それは動的です :-)
まあ、ダイナミックなのはいいのですが、その時々に合ったサイズを設定することが、私にはできていないのです。せめてやっておいたほうがいいのでは？P.S. コードを注意深く見ていました。その方が正しいでしょう。