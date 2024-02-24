トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 906

ブロス!!!コードを見てください、なぜ値が出力されないのか理解できません。MT5に強くなくて、MT4からこのターンテーブルを作り直したんです。すべて適応させたつもりだが、画面に情報が表示されない。お願いします。Don't say no to!!!!
ファイル:
ClusterX_Stochastic.mq5  18 kb
 
ミハイル・マルキュカイツ
ブラザーズ!!!なぜコードが値を出力しないのか理解できない。MT5に強くないので、MT4からこのツールに変えればよかったです。すべて適応させたつもりだが、画面に情報が表示されない。お願いします。Don't say no to!!!!

Michaellaさん、絶好調ですね・・・。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーディングにおける機械学習：理論と実践（Trading and Beyond）

ミハイル・マーチュカイトス さん 2018.05.13 18:08

では、同じ分野で働くなら、どちらが効率的なのでしょうか。私は 500ルーブルで数百万ドルを稼ぎ、あなたは300ポンドを稼ぐ......。


フリーランスにおばちゃんはいないのか？

ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。

 
レナト・アフティアモフ

いやはや、ミーシャさん、本当に大したものですね・・・。


フリーランスのおばちゃんはいないの？

他人の稼ぎに任せる、とはよく言ったもので、やる人はやる...。

全部書いてあるんですよ。ちょっと覗くだけで、ヒントになる。する必要はない...。

ミハイル・マルキュカイツ

あちこちに書かれています。ちょっと覗くだけで、ヒントになる。する必要はない...。

あやまりをみる

あやまりをみる

2018.05.14 00:48:07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807
2018.05.14 00:48:07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' (233,16)
 
ミハイル・マルキュカイツ

あちこちに書かれています。ちょっと覗くだけで、ヒントになる。する必要はないのですが...。

ロシア語で言われたんですね。

ロシア語で言われたんですね。


 
レナト・アフティアモフ

ロシア語で話しているんですよ。


まさか、そんな間違いを正すとは......。:-(

ミハイル・マルキュカイツ

まさか、そんな間違いを正すとは......。:-(

ClusterDelta インジケータをロードできない - パスの指定が間違っているのか、それとも

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ClusterDelta インジケータを読み込むことができません。

すべて読み込みますが、配列について警告が出ます。配列は動的なので、何が気に入らないのかわかりません :-)

 
ミハイル・マルキュカイツ

すべてロードされますが、配列で悪態をつきます、何が悪いのかわかりません、それは動的です :-)

まあ、ダイナミックなのはいいのですが、その時々に合ったサイズを設定することが、私にはできていないのです。せめてやっておいたほうがいいのでは？

  i = offset;
  if( ArrayResize(Delta, offset) < offset ) return(0);
P.S. コードを注意深く見ていました。その方が正しいでしょう。
コードの半分はコメント無し、変数の半分はdrawbeginのように値が割り当てられていない...出力がどうなるかは超能力者次第です)
