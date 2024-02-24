トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 900 1...893894895896897898899900901902903904905906907...3399 新しいコメント 削除済み 2018.05.13 11:33 #8991 アレクサンドル・イワノフAIと一緒に？） まあいいや、お前らはもうオリガルヒだ))もちろん、マキシムコはいつも目標を達成する。 Alexander Ivanov 2018.05.13 11:52 #8992 マキシム・ドミトリエフスキーもちろん、マキシムコウはいつも仕事をこなしています。))) ザッツオール私たちはすべてのロボットを捨て、不思議な知能を持つロボットの列に並びます。 削除済み 2018.05.13 11:53 #8993 アレクサンドル・イワノフ))) ザッツオールロボットを全部捨てて、不思議な知能を持ったロボットの列に並びましょう。アレクサンダーの埃だらけのバッグにメモを詰めて、警備員と一緒にスイスのバンカーに入るところだ。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 12:00 #8994 マキシム・ドミトリエフスキー別スレッドよりAlexander_K2 Pythonを使った作業はあまりできず、可視化と即時検証のためにpythonを使うだけです... 現在、winapiを通して直接pythonシェルを呼び出し、botからpythonにコマンドを送ることを検討していますが、可能かどうかわかりません。RとDLLは、パイソンは（記事や古いタイマーの仕事を見て）あまり、それの厚さに取得する欲求を必要とされていませんが、どのように消化しないと、彼らと仕事をしたくない - 500000パケットと出力は2MAのボットからと同じである。そのようなモンスターとリンクすることは、多くの人にとって便利ですが、強さの下ではそう多くはないでしょう。 私はステップ16と10 MAを使用し、予測器を作りたかった場合 - 各1価格はMAと1より上に/下に開いた - 上から下へすべてのMAに番号を付けながら、このMAの番号、それは市場を記述するのだろうか。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 12:01 #8995 マキシム・ドミトリエフスキーモデル全体を落とす実験を少ししてみました（全部で10モデル用意されています）。2018.04.01より順次 ドロップアウトなし。 さらに、ランダムなモデルが何台残って、残りが何台落ちたかを数字で表示しました。 まあある種のこれは判明していることなのですが。おそらく、ドロップアウトなしでかなり良いモデルに仕上がったので、あまり明らかにならないでしょう。また、モデル同士が似すぎていて良くない。学習アルゴリズムを見直す必要がある（ゲーム理論が役立つ）。しかし、それでもある程度の選択の自由度は出てきています。良さそうですねぇ。1台（1モデル）で停止する。 削除済み 2018.05.13 12:02 #8996 アレクセイ・ヴャジミキンそんなモンスターとリンクすることは、多くの人にとって有益なことですが、それができる人は多くありません。 そして、MAについては、私はちょうど考えて眠りに落ちていた、我々は16ステップで10のMAを取ると予測器を作る場合はどうなります - それぞれについて - MAともう一つの上に/下に開いた価格 - チャートの上から下にすべてのMAに番号を付けたときにMAの数、そのようなモデルは、市場を記述するのでしょうか？質問の仕方が違う。実験、実験...。...理論的には何も明らかではないからです。半年で100種類くらいのTSのバリエーションを試しましたが、それを考えると怖いくらいです。 支店の履歴には、かなり有用な「やってはいけない 方法（時にはやり方）」の情報がたくさん保存されています。 Aleksei Kuznetsov 2018.05.13 14:20 #8997 アレクセイ・ヴャジミキンそんなモンスターとリンクすることは、多くの人にとって有益なことですが、それができる人は多くありません。 MAはどうなんだろう、寝落ちしながら考えてました。 16段階の矢印を10個取って、予測器を作ったらどうだろう - チャートの上から下まですべてのMAに番号を振ったとき、MAの数ともう一つ - それぞれの価格はMAの上/下に開いた、そのようなモデルは市場を記述するだろうか。 10年ほど前に、МАを2～100まで使って実験した記事がありました。 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 14:25 #8998 エリブラリウス 10年ほど前に、MAを2～100まで使ってそのような実験をした記事がありました。それに、確か扇風機って言うんじゃなかったかな...。 СанСаныч Фоменко 2018.05.13 14:43 #8999 mql4の異言語間通信の問題をすべて解決してくれそうです。Rのコードもあります。以下はその回路図です。 全体の描写は3部構成になっています。 https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/ https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/ https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/ 承認されました。 なぜZeroMQなのか？ 1.プログラマーは、様々な方法で、任意のコードと他のコードを接続 することができます。 2.MetaTrader ユーザーがMetaTraderがサポートする技術（機能、指標、言語構成、ライブラリなど）だけに依存することをなくすことができます。 3.トレーダーは、C/C#/C++、Python、R、Java（一部を除く）で指標や戦略を開発し、MetaTrader 4を介してマーケットに展開 することができます。 PythonとRの機械学習 ツールキットを活用して複雑なデータ解析と戦略開発を行い、MetaTrader 4と連動して取引執行と管理を行うことができます。 5.ZeroMQは、MQLでは実装が困難な高度な分散型取引システムの高性能トランスポート層として利用 可能です。 6.必要に応じて異なる戦略コンポーネントを異なる言語で構築し、TCP、プロセス内、プロセス間、マルチキャストプロトコルでシームレスに会話 することができます。 7.複数の通信パターンと切断動作。 以下はそのコード です。 /+------------------------------------------------------------------+ //| ZeroMQ_MT4_EA_Template.mq4 | //| Copyright 2017, Darwinex Labs | //| https://www.darwinex.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2017, Darwinex Labs." #property link "https://www.darwinex.com/" #property version "1.00" #property strict // Required: MQL-ZMQ from https://github.com/dingmaotu/mql-zmq #include <Zmq/Zmq.mqh> extern string PROJECT_NAME = "DWX_ZeroMQ_Example"; extern string ZEROMQ_PROTOCOL = "tcp"; extern string HOSTNAME = "*"; extern int REP_PORT = 5555; extern int PUSH_PORT = 5556; extern int MILLISECOND_TIMER = 1; // 1 millisecond extern string t0 = "--- Trading Parameters ---"; extern int MagicNumber = 123456; extern int MaximumOrders = 1; extern double MaximumLotSize = 0.01; // CREATE ZeroMQ Context Context context(PROJECT_NAME); // CREATE ZMQ_REP SOCKET Socket repSocket(context,ZMQ_REP); // CREATE ZMQ_PUSH SOCKET Socket pushSocket(context,ZMQ_PUSH); // VARIABLES FOR LATER uchar data[]; ZmqMsg request; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- EventSetMillisecondTimer(MILLISECOND_TIMER); // Set Millisecond Timer to get client socket input Print("[REP] Binding MT4 Server to Socket on Port " + REP_PORT + ".."); Print("[PUSH] Binding MT4 Server to Socket on Port " + PUSH_PORT + ".."); repSocket.bind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, REP_PORT)); pushSocket.bind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, PUSH_PORT)); /* Maximum amount of time in milliseconds that the thread will try to send messages after its socket has been closed (the default value of -1 means to linger forever): */ repSocket.setLinger(1000); // 1000 milliseconds /* If we initiate socket.send() without having a corresponding socket draining the queue, we'll eat up memory as the socket just keeps enqueueing messages. So how many messages do we want ZeroMQ to buffer in RAM before blocking the socket? */ repSocket.setSendHighWaterMark(5); // 5 messages only. //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Print("[REP] Unbinding MT4 Server from Socket on Port " + REP_PORT + ".."); repSocket.unbind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, REP_PORT)); Print("[PUSH] Unbinding MT4 Server from Socket on Port " + PUSH_PORT + ".."); pushSocket.unbind(StringFormat("%s://%s:%d", ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, PUSH_PORT)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- /* For this example, we need: 1) socket.recv(request,true) 2) MessageHandler() to process the request 3) socket.send(reply) */ // Get client's response, but don't wait. repSocket.recv(request,true); // MessageHandler() should go here. ZmqMsg reply = MessageHandler(request); // socket.send(reply) should go here. repSocket.send(reply); } //+------------------------------------------------------------------+ ZmqMsg MessageHandler(ZmqMsg &request) { // Output object ZmqMsg reply; // Message components for later. string components[]; if(request.size() > 0) { // Get data from request ArrayResize(data, request.size()); request.getData(data); string dataStr = CharArrayToString(data); // Process data ParseZmqMessage(dataStr, components); // Interpret data InterpretZmqMessage(&pushSocket, components); // Construct response ZmqMsg ret(StringFormat("[SERVER] Processing: %s", dataStr)); reply = ret; } else { // NO DATA RECEIVED } return(reply); } // Interpret Zmq Message and perform actions void InterpretZmqMessage(Socket &pSocket, string& compArray[]) { Print("ZMQ: Interpreting Message.."); // Message Structures: // 1) Trading // TRADE|ACTION|TYPE|SYMBOL|PRICE|SL|TP|COMMENT|TICKET // e.g. TRADE|OPEN|1|EURUSD|0|50|50|R-to-MetaTrader4|12345678 // The 12345678 at the end is the ticket ID, for MODIFY and CLOSE. // 2) Data Requests // 2.1) RATES|SYMBOL -> Returns Current Bid/Ask // 2.2) DATA|SYMBOL|TIMEFRAME|START_DATETIME|END_DATETIME // NOTE: datetime has format: D'2015.01.01 00:00' /* compArray[0] = TRADE or RATES If RATES -> compArray[1] = Symbol If TRADE -> compArray[0] = TRADE compArray[1] = ACTION (e.g. OPEN, MODIFY, CLOSE) compArray[2] = TYPE (e.g. OP_BUY, OP_SELL, etc - only used when ACTION=OPEN) // ORDER TYPES: // https://docs.mql4.com/constants/tradingconstants/orderproperties // OP_BUY = 0 // OP_SELL = 1 // OP_BUYLIMIT = 2 // OP_SELLLIMIT = 3 // OP_BUYSTOP = 4 // OP_SELLSTOP = 5 compArray[3] = Symbol (e.g. EURUSD, etc.) compArray[4] = Open/Close Price (ignored if ACTION = MODIFY) compArray[5] = SL compArray[6] = TP compArray[7] = Trade Comment */ int switch_action = 0; if(compArray[0] == "TRADE" && compArray[1] == "OPEN") switch_action = 1; if(compArray[0] == "RATES") switch_action = 2; if(compArray[0] == "TRADE" && compArray[1] == "CLOSE") switch_action = 3; if(compArray[0] == "DATA") switch_action = 4; string ret = ""; int ticket = -1; bool ans = FALSE; double price_array[]; ArraySetAsSeries(price_array, true); int price_count = 0; switch(switch_action) { case 1: InformPullClient(pSocket, "OPEN TRADE Instruction Received"); // IMPLEMENT OPEN TRADE LOGIC HERE break; case 2: ret = "N/A"; if(ArraySize(compArray) > 1) ret = GetBidAsk(compArray[1]); InformPullClient(pSocket, ret); break; case 3: InformPullClient(pSocket, "CLOSE TRADE Instruction Received"); // IMPLEMENT CLOSE TRADE LOGIC HERE ret = StringFormat("Trade Closed (Ticket: %d)", ticket); InformPullClient(pSocket, ret); break; case 4: InformPullClient(pSocket, "HISTORICAL DATA Instruction Received"); // Format: DATA|SYMBOL|TIMEFRAME|START_DATETIME|END_DATETIME price_count = CopyClose(compArray[1], StrToInteger(compArray[2]), StrToTime(compArray[3]), StrToTime(compArray[4]), price_array); if (price_count > 0) { ret = ""; // Construct string of price|price|price|.. etc and send to PULL client. for(int i = 0; i < price_count; i++ ) { if(i == 0) ret = compArray[1] + "|" + DoubleToStr(price_array[i], 5); else if(i > 0) { ret = ret + "|" + DoubleToStr(price_array[i], 5); } } Print("Sending: " + ret); // Send data to PULL client. InformPullClient(pSocket, StringFormat("%s", ret)); // ret = ""; } break; default: break; } } // Parse Zmq Message void ParseZmqMessage(string& message, string& retArray[]) { Print("Parsing: " + message); string sep = "|"; ushort u_sep = StringGetCharacter(sep,0); int splits = StringSplit(message, u_sep, retArray); for(int i = 0; i < splits; i++) { Print(i + ") " + retArray[i]); } } //+------------------------------------------------------------------+ // Generate string for Bid/Ask by symbol string GetBidAsk(string symbol) { double bid = MarketInfo(symbol, MODE_BID); double ask = MarketInfo(symbol, MODE_ASK); return(StringFormat("%f|%f", bid, ask)); } // Inform Client void InformPullClient(Socket& pushSocket, string message) { ZmqMsg pushReply(StringFormat("%s", message)); // pushSocket.send(pushReply,true,false); pushSocket.send(pushReply,true); // NON-BLOCKING // pushSocket.send(pushReply,false); // BLOCKING } 記事「MQL5：あなたもこの言語の達人になれます」についてのディスカッション 初級から中級へ：変数(II) MetaTrader 5用のMQTTクライアントの開発：TDDアプローチ СанСаныч Фоменко 2018.05.13 14:51 #9000 そして、以下がrのコード です。 #+------------------------------------------------------------------+ #| ZeroMQ_MT4_R_Template.R | #| Copyright 2017, Darwinex Labs | #| https://www.darwinex.com/ | #+------------------------------------------------------------------+ # Load "rzmq" library. If not installed, run install.packages("rzmq") library(rzmq) # Random placeholder for PULL later. pull.msg <- "N/A" # Function to send commands to ZeroMQ MT4 EA remote.send <- function(rSocket,data) { send.raw.string(rSocket, data) msg <- receive.string(rSocket) print(msg) } # Function to PULL data from ZeroMQ MT4 EA PUSH socket. remote.pull <- function(pSocket) { msg <- receive.socket(pSocket, unserialize = FALSE, dont.wait = TRUE) if(is.null(msg)) { msg <- "No data PUSHED yet.." print(msg) } else { msg <- rawToChar(msg) print(msg) } return(msg) } # CREATE ZeroMQ Context context = init.context() # Initialize ZeroMQ REQ Socket reqSocket = init.socket(context,"ZMQ_REQ") # Initialize ZeroMQ PULL Socket pullSocket = init.socket(context, "ZMQ_PULL") # Connect to REQ Socket on port 5555 connect.socket(reqSocket,"tcp://localhost:5555") # Connect to PULL Socket on port 5556 connect.socket(pullSocket,"tcp://localhost:5556") # Run Tests while(TRUE) { # REMEMBER: If the data you're pulling isn't "downloaded" in MT4's History Centre, # it's very likely your PULL will produce no data. # So if you're going to be pulling data for a currency pair from MT4, # make sure its data is downloaded, and chart open just in case. # Pull from server remote.pull(pullSocket) f <- file("stdin") open(f) print("Enter Command for MetaTrader 4 ZeroMQ Server, 'q' to quit") # e.g. RATES|EURUSD -> Retrieves Current Bid/Ask for EURUSD from MT4. mt4.command <- readLines(f, n=1) if(tolower(mt4.command) == "q") { break } # Send to ZeroMQ MetaTrader 4 Server if(!grepl("PULL", mt4.command)) remote.send(reqSocket, mt4.command) # Pull from ZeroMQ MetaTrader 4 Server pull.msg <- remote.pull(pullSocket) } 1...893894895896897898899900901902903904905906907...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
AIと一緒に？）
まあいいや、お前らはもうオリガルヒだ))
もちろん、マキシムコはいつも目標を達成する。
もちろん、マキシムコウはいつも仕事をこなしています。
)))
ザッツオール私たちはすべてのロボットを捨て、不思議な知能を持つロボットの列に並びます。
)))
ザッツオールロボットを全部捨てて、不思議な知能を持ったロボットの列に並びましょう。
アレクサンダーの埃だらけのバッグにメモを詰めて、警備員と一緒にスイスのバンカーに入るところだ。
別スレッドよりAlexander_K2
Pythonを使った作業はあまりできず、可視化と即時検証のためにpythonを使うだけです... 現在、winapiを通して直接pythonシェルを呼び出し、botからpythonにコマンドを送ることを検討していますが、可能かどうかわかりません。RとDLLは、パイソンは（記事や古いタイマーの仕事を見て）あまり、それの厚さに取得する欲求を必要とされていませんが、どのように消化しないと、彼らと仕事をしたくない - 500000パケットと出力は2MAのボットからと同じである。
そのようなモンスターとリンクすることは、多くの人にとって便利ですが、強さの下ではそう多くはないでしょう。
私はステップ16と10 MAを使用し、予測器を作りたかった場合 - 各1価格はMAと1より上に/下に開いた - 上から下へすべてのMAに番号を付けながら、このMAの番号、それは市場を記述するのだろうか。
モデル全体を落とす実験を少ししてみました（全部で10モデル用意されています）。2018.04.01より順次
ドロップアウトなし。
さらに、ランダムなモデルが何台残って、残りが何台落ちたかを数字で表示しました。
まあある種のこれは判明していることなのですが。おそらく、ドロップアウトなしでかなり良いモデルに仕上がったので、あまり明らかにならないでしょう。また、モデル同士が似すぎていて良くない。学習アルゴリズムを見直す必要がある（ゲーム理論が役立つ）。しかし、それでもある程度の選択の自由度は出てきています。
良さそうですねぇ。1台（1モデル）で停止する。
そんなモンスターとリンクすることは、多くの人にとって有益なことですが、それができる人は多くありません。
そして、MAについては、私はちょうど考えて眠りに落ちていた、我々は16ステップで10のMAを取ると予測器を作る場合はどうなります - それぞれについて - MAともう一つの上に/下に開いた価格 - チャートの上から下にすべてのMAに番号を付けたときにMAの数、そのようなモデルは、市場を記述するのでしょうか？
質問の仕方が違う。実験、実験...。...理論的には何も明らかではないからです。半年で100種類くらいのTSのバリエーションを試しましたが、それを考えると怖いくらいです。
支店の履歴には、かなり有用な「やってはいけない 方法（時にはやり方）」の情報がたくさん保存されています。
そんなモンスターとリンクすることは、多くの人にとって有益なことですが、それができる人は多くありません。
MAはどうなんだろう、寝落ちしながら考えてました。 16段階の矢印を10個取って、予測器を作ったらどうだろう - チャートの上から下まですべてのMAに番号を振ったとき、MAの数ともう一つ - それぞれの価格はMAの上/下に開いた、そのようなモデルは市場を記述するだろうか。
10年ほど前に、MAを2～100まで使ってそのような実験をした記事がありました。
それに、確か扇風機って言うんじゃなかったかな...。
mql4の異言語間通信の問題をすべて解決してくれそうです。Rのコードもあります。以下はその回路図です。
全体の描写は3部構成になっています。
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
承認されました。
なぜZeroMQなのか？
1.プログラマーは、様々な方法で、任意のコードと他のコードを接続 することができます。
2.MetaTrader ユーザーがMetaTraderがサポートする技術（機能、指標、言語構成、ライブラリなど）だけに依存することをなくすことができます。
3.トレーダーは、C/C#/C++、Python、R、Java（一部を除く）で指標や戦略を開発し、MetaTrader 4を介してマーケットに展開 することができます。
PythonとRの機械学習 ツールキットを活用して複雑なデータ解析と戦略開発を行い、MetaTrader 4と連動して取引執行と管理を行うことができます。
5.ZeroMQは、MQLでは実装が困難な高度な分散型取引システムの高性能トランスポート層として利用 可能です。
6.必要に応じて異なる戦略コンポーネントを異なる言語で構築し、TCP、プロセス内、プロセス間、マルチキャストプロトコルでシームレスに会話 することができます。
7.複数の通信パターンと切断動作。
以下はそのコード です。
そして、以下がrのコード です。