アマゾンは100％ネット規制です。そこでは、サーバーの種類も限られています。特にアメリカのサーバーと、トレーディングのサーバーは......？また、無料のUPUからの注文はどのように実行されるのでしょうか。事故る、ヒステリックになって文句を言う、答えが出る。 でも、無料なんでしょ......。だから繋いだらそこからググってもダメだった。そこでは、権利を要求するか、どこかに登録する必要があります。それで止められてしまった...。amazonはダメです。私の言葉を信じてください...
それは理解できるのですが、コントロールするのが難しいのです。それなら、自宅だろうがサーバーだろうが違いはない。アラームやアラートなど、いろいろなものが必要です。
制御できない。ロボットが正しく書かれていれば、ポジションをオープンし、前のポジションをクローズすることが保証されます。データセンターの前に通信がなかったのか、それとも別のものなのか、コントロールする必要があるのは、実行だけです。彼のパフォーマンスだけが、コントロールするために......。時々日中に忘れて、それから思い出して、ほら、でも彼はもう古いポジションを閉じて、新しいポジションはもうプラスに入ってる。見てよかったと思います :-)
一応、落ち着く。試してみましたよ。マックス君はamazonの無料サーバーを試したのか？
googleのは論外として、amazonのは聞いた話忘れてください。私は一度それに接続し、ブレーキとさえMTはちょうどその時十分ではありませんあまりにも限られたリソースで唖然とし、そのような重要なことで同じ300ルーブルを支払う方が良いと思ったが、少なくともあなたは何の場合に提示することができます。信頼性のために実際にお金を払って、常にオンラインであるようにするのです。そのための技術サポートなのです。PVAも無料で課金できない。不可抗力の条項があるはずなので、おそらく無料接続の責任は負わないと思います。ロボットがひっくり返らず、良い黒字ではなく、巨大なマイナスができてしまったんですね。ミシュカの言うことを聞いておけばよかったと、髪をかきむしりながら思うことだろう。UPUをレンタル するつもりなら、最低でも手数料は払ったほうがいい......。
と、コマンドラインにデータを渡すために？
可能ですが、コマンドライン引数はもともと大きなデータ配列を転送するためのものではないので、落とし穴があるように思えます。
うん、わかったよ、ありがとう、何とかするよ。ただ、pythonでプリトレインを行い、botから小さなブロックを送って現在値を計算させるのであれば、大丈夫かもしれませんね。
私は他の人気のホスティングサイトでnドルによって信頼性のために支払った、1クソは、彼らが突然リブートすることであり、その後、計画的な作品、安いノーとの違い。特にボット用に配置された特別なホスティングは、お勧めできません。RuVdsのオープナーへのpingは3ms、正常です。その安定性は覚えていない。
あ、あと、バイナリデータはコマンドラインでは渡せないので、例えばbase64に変換して、また元に戻す必要があります。
